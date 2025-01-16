https://sarabic.ae/20250116/وزير-الري-المصري-يؤكد-استعداد-بلاده-لنقل-خبراتها-إلى-الكونغو-الديمقراطية-1096835839.html

وزير الري المصري يؤكد استعداد بلاده لنقل خبراتها إلى الكونغو الديمقراطية

وزير الري المصري يؤكد استعداد بلاده لنقل خبراتها إلى الكونغو الديمقراطية

سبوتنيك عربي

أعلن هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري المصري، اليوم الأربعاء، استعداد بلاده لنقل الخبرات المصرية في مجالي الري والزراعة إلى جمهورية الكونغو الديمقراطية. 16.01.2025, سبوتنيك عربي

2025-01-16T11:56+0000

2025-01-16T11:56+0000

2025-01-16T11:56+0000

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وقالت صحيفة "المصري اليوم" إن تصريحات سويلم جاءت خلال لقائه مع إيف بازاييبا ماسودي، وزيرة البيئة والتنمية المستدامة بجمهورية الكونغو الديمقراطية، لمناقشة سبل تعزيز التعاون المشترك في مجالات الموارد المائية والري بين البلدين.وتمت خلال اللقاء مناقشة إجراءات التنسيق المشترك لتطبيق نظم الري الحديث في إحدى الأراضي التابعة لوزارة البيئة والتنمية المستدامة الكونغولية، لتكون نموذجًا رائدًا يتم التوسع به لاحقًا، يهدف هذا المشروع إلى زيادة فرص الاستثمار الزراعي وتحقيق الأمن الغذائي.وأشاد وزير الري المصري ببرامج التدريب المتنوعة التي قُدمت للكوادر الفنية من الكونغو الديمقراطية خلال الفترة الماضية، موضحًا أنه خلال الفترة من عام 2012 وحتى عام 2024 تم تدريب عدد كبير من الأطقم الفنية بالجانب الكونغولي، خاصة خلال عام 2024 الذي تضاعفت فيه أعداد المتدربين من الكونغو الديمقراطية. وشدد سويلم على الدور المصري في هذا الصدد، حيث أصبحت مصر مركزًا أفريقيًا للتدريب وبناء القدرات في مجال التكيف مع التغيرات المناخية تحت مظلة مبادرة AWAReمن خلال مركز التدريب الإفريقي للمياه والتكيف المناخي (PACWA)، والذي يقدم مجموعة من الدورات التدريبية للأشقاء من الدول الإفريقية في مجالات متعددة تشمل إدارة المياه، أنظمة الإنذار المبكر، التنبؤ بالفيضانات، ونظم الري الحديثة، لتعزيز قدراتهم الفنية ودعم جهود التنمية المستدامة في القارة.وكشف سويلم عن أن جلسة المباحثات الموسعة التي تم عقدها تناولت مناقشة عدد من القضايا المتعلقة بمياه نهر النيل بما يحقق مصالح كافة الدول، بالإضافة إلى مجموعة من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك على المستويين الثنائي والإقليمي. ناقش الجانبان كذلك موقف سير العمل في البروتوكول الموقع بين البلدين لتنفيذ مشروع الإدارة المتكاملة للموارد المائية في الكونغو الديمقراطية والممتد حتى عام 2027.وأوضح وزير الري المصري أن هذا البروتوكول يتضمن أنشطة تنموية متعددة، مثل إنشاء 12 محطة مياه شرب جوفية في مقاطعة كينشاسا لتوفير مياه شرب نقية للمواطنين، لافتا إلى أنه تمت مناقشة الترتيبات الخاصة بمشروع سد "مابانكانا" لتوليد الطاقة الكهرومائية، والمقرر تمويله من خلال الآلية التمويلية التي أطلقتها الدولة المصرية بمخصصات تمويلية محددة لدراسة وتنفيذ المشروعات التنموية والبنية الأساسية بدول حوض النيل.

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