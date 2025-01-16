وزير الري المصري يؤكد استعداد بلاده لنقل خبراتها إلى الكونغو الديمقراطية

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
هل تقدم مجموعة البريكس فلسفة ثقافية كوكبية من نوع جديد؟
09:17 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
بعد الإعلان عن أول محامي روبوت في العالم، ما المهن المعرضة للخطر بسبب الذكاء الاصطناعي؟
09:47 GMT
13 د
لقاء سبوتنيك
سوريا وتحديات بناء دولة جديدة بكل مؤسساتها مع ترقب محيطها العربي والدولي
10:03 GMT
57 د
مساحة حرة
محاولة الهجوم على محطة ضخ "التيار التركي".. إلى أي مدى يهدد أمن الطاقة لدول أوروبا؟
11:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
التعاون الدولي بين الجامعات العربية والأجنبية
11:33 GMT
27 د
من الملعب
برشلونة يكتسح ريال مدريد ويتوّج بكأس السوبر الإسباني
12:03 GMT
27 د
ملفات ساخنة
لماذا يربط الغرب تخفيف العقوبات عن سوريا بالمسار السياسي؟
12:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
كيف تؤثر جينات الأجداد والفيروسات التي أصابتهم منذ آلاف السنين على صحتنا؟
13:29 GMT
11 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
بلا قيود
خبير: من غير المبرر بقاء الولايات المتحدة في سوريا وسياستها أوجدت داعش
17:03 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
استعدادات إسرائيلية لانسحاب تدريجي من غزة ، مع استمرار التصعيد في الضفة الغربية
18:03 GMT
59 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
19:03 GMT
117 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
21:00 GMT
33 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
مهمة التليسكوب الهائل جيمس ويب في اكتشاف تاريخ الكون لا تزال في بدايتها
09:52 GMT
8 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
10:03 GMT
10 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل الحضارات والثقافات.. إلى أين؟
10:14 GMT
46 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
11:03 GMT
18 د
الإنسان والثقافة
روسيا تحتفل بالذكرى ال132 لميلاد الشاعرة الروسية مارينا تسيفتايفا
11:21 GMT
30 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
11:51 GMT
9 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
12:30 GMT
7 د
عرب بوينت بودكاست
ما مصير خط أنابيب الغاز القطري التركي عبر سوريا؟
12:37 GMT
23 د
لقاء سبوتنيك
سوريا وتحديات بناء دولة جديدة بكل مؤسساتها مع ترقب محيطها العربي والدولي
13:03 GMT
57 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
19:03 GMT
117 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20250116/وزير-الري-المصري-يؤكد-استعداد-بلاده-لنقل-خبراتها-إلى-الكونغو-الديمقراطية-1096835839.html
وزير الري المصري يؤكد استعداد بلاده لنقل خبراتها إلى الكونغو الديمقراطية
وزير الري المصري يؤكد استعداد بلاده لنقل خبراتها إلى الكونغو الديمقراطية
سبوتنيك عربي
أعلن هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري المصري، اليوم الأربعاء، استعداد بلاده لنقل الخبرات المصرية في مجالي الري والزراعة إلى جمهورية الكونغو الديمقراطية. 16.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-16T11:56+0000
2025-01-16T11:56+0000
العالم
أخبار العالم الآن
العالم العربي
مصر
أخبار مصر الآن
الكونغو
الأخبار
https://cdn.img.sarabic.ae/img/102942/45/1029424579_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_4f3a90a69fe7395f86d7f6ed44aa228a.jpg
وقالت صحيفة "المصري اليوم" إن تصريحات سويلم جاءت خلال لقائه مع إيف بازاييبا ماسودي، وزيرة البيئة والتنمية المستدامة بجمهورية الكونغو الديمقراطية، لمناقشة سبل تعزيز التعاون المشترك في مجالات الموارد المائية والري بين البلدين.وتمت خلال اللقاء مناقشة إجراءات التنسيق المشترك لتطبيق نظم الري الحديث في إحدى الأراضي التابعة لوزارة البيئة والتنمية المستدامة الكونغولية، لتكون نموذجًا رائدًا يتم التوسع به لاحقًا، يهدف هذا المشروع إلى زيادة فرص الاستثمار الزراعي وتحقيق الأمن الغذائي.وأشاد وزير الري المصري ببرامج التدريب المتنوعة التي قُدمت للكوادر الفنية من الكونغو الديمقراطية خلال الفترة الماضية، موضحًا أنه خلال الفترة من عام 2012 وحتى عام 2024 تم تدريب عدد كبير من الأطقم الفنية بالجانب الكونغولي، خاصة خلال عام 2024 الذي تضاعفت فيه أعداد المتدربين من الكونغو الديمقراطية. وشدد سويلم على الدور المصري في هذا الصدد، حيث أصبحت مصر مركزًا أفريقيًا للتدريب وبناء القدرات في مجال التكيف مع التغيرات المناخية تحت مظلة مبادرة AWAReمن خلال مركز التدريب الإفريقي للمياه والتكيف المناخي (PACWA)، والذي يقدم مجموعة من الدورات التدريبية للأشقاء من الدول الإفريقية في مجالات متعددة تشمل إدارة المياه، أنظمة الإنذار المبكر، التنبؤ بالفيضانات، ونظم الري الحديثة، لتعزيز قدراتهم الفنية ودعم جهود التنمية المستدامة في القارة.وكشف سويلم عن أن جلسة المباحثات الموسعة التي تم عقدها تناولت مناقشة عدد من القضايا المتعلقة بمياه نهر النيل بما يحقق مصالح كافة الدول، بالإضافة إلى مجموعة من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك على المستويين الثنائي والإقليمي. ناقش الجانبان كذلك موقف سير العمل في البروتوكول الموقع بين البلدين لتنفيذ مشروع الإدارة المتكاملة للموارد المائية في الكونغو الديمقراطية والممتد حتى عام 2027.وأوضح وزير الري المصري أن هذا البروتوكول يتضمن أنشطة تنموية متعددة، مثل إنشاء 12 محطة مياه شرب جوفية في مقاطعة كينشاسا لتوفير مياه شرب نقية للمواطنين، لافتا إلى أنه تمت مناقشة الترتيبات الخاصة بمشروع سد "مابانكانا" لتوليد الطاقة الكهرومائية، والمقرر تمويله من خلال الآلية التمويلية التي أطلقتها الدولة المصرية بمخصصات تمويلية محددة لدراسة وتنفيذ المشروعات التنموية والبنية الأساسية بدول حوض النيل.
https://sarabic.ae/20241016/مصر-ترد-رسميا-على-بيانات-إثيوبيا-لن-نقبل-أي-مساس-بحصتنا-المائية-1093828799.html
https://sarabic.ae/20241224/فيضانات-النيل-الأبيض-تدمر-مناطق-كاملة-وتزيد-من-الكارثة-الإنسانية-في-السودان-صور-1096140196.html
مصر
الكونغو
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/102942/45/1029424579_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_e6c4aa6a2585b3c9a0125c728039cd95.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
العالم, أخبار العالم الآن, العالم العربي, مصر, أخبار مصر الآن, الكونغو, الأخبار
العالم, أخبار العالم الآن, العالم العربي, مصر, أخبار مصر الآن, الكونغو, الأخبار

وزير الري المصري يؤكد استعداد بلاده لنقل خبراتها إلى الكونغو الديمقراطية

11:56 GMT 16.01.2025
© Sputnik . Fayed El-Geziry / الانتقال إلى بنك الصورمدينة القاهرة، النيل، مصر
مدينة القاهرة، النيل، مصر - سبوتنيك عربي, 1920, 16.01.2025
© Sputnik . Fayed El-Geziry
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
أعلن هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري المصري، اليوم الأربعاء، استعداد بلاده لنقل الخبرات المصرية في مجالي الري والزراعة إلى جمهورية الكونغو الديمقراطية.
وقالت صحيفة "المصري اليوم" إن تصريحات سويلم جاءت خلال لقائه مع إيف بازاييبا ماسودي، وزيرة البيئة والتنمية المستدامة بجمهورية الكونغو الديمقراطية، لمناقشة سبل تعزيز التعاون المشترك في مجالات الموارد المائية والري بين البلدين.
وتمت خلال اللقاء مناقشة إجراءات التنسيق المشترك لتطبيق نظم الري الحديث في إحدى الأراضي التابعة لوزارة البيئة والتنمية المستدامة الكونغولية، لتكون نموذجًا رائدًا يتم التوسع به لاحقًا، يهدف هذا المشروع إلى زيادة فرص الاستثمار الزراعي وتحقيق الأمن الغذائي.
نهر النيل - سبوتنيك عربي, 1920, 16.10.2024
مصر ترد رسميا على بيانات إثيوبيا: لن نقبل أي مساس بحصتنا المائية
16 أكتوبر 2024, 11:43 GMT
وأشاد وزير الري المصري ببرامج التدريب المتنوعة التي قُدمت للكوادر الفنية من الكونغو الديمقراطية خلال الفترة الماضية، موضحًا أنه خلال الفترة من عام 2012 وحتى عام 2024 تم تدريب عدد كبير من الأطقم الفنية بالجانب الكونغولي، خاصة خلال عام 2024 الذي تضاعفت فيه أعداد المتدربين من الكونغو الديمقراطية.
وشدد سويلم على الدور المصري في هذا الصدد، حيث أصبحت مصر مركزًا أفريقيًا للتدريب وبناء القدرات في مجال التكيف مع التغيرات المناخية تحت مظلة مبادرة AWAReمن خلال مركز التدريب الإفريقي للمياه والتكيف المناخي (PACWA)، والذي يقدم مجموعة من الدورات التدريبية للأشقاء من الدول الإفريقية في مجالات متعددة تشمل إدارة المياه، أنظمة الإنذار المبكر، التنبؤ بالفيضانات، ونظم الري الحديثة، لتعزيز قدراتهم الفنية ودعم جهود التنمية المستدامة في القارة.
فيضانات النيل الأبيض تدمر مناطق كاملة وتزيد من الكارثة الإنسانية في السودان - سبوتنيك عربي, 1920, 24.12.2024
فيضانات "النيل الأبيض" تدمر مناطق كاملة وتزيد من الكارثة الإنسانية في السودان.. صور
24 ديسمبر 2024, 17:36 GMT
وكشف سويلم عن أن جلسة المباحثات الموسعة التي تم عقدها تناولت مناقشة عدد من القضايا المتعلقة بمياه نهر النيل بما يحقق مصالح كافة الدول، بالإضافة إلى مجموعة من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك على المستويين الثنائي والإقليمي.
ناقش الجانبان كذلك موقف سير العمل في البروتوكول الموقع بين البلدين لتنفيذ مشروع الإدارة المتكاملة للموارد المائية في الكونغو الديمقراطية والممتد حتى عام 2027.
وأوضح وزير الري المصري أن هذا البروتوكول يتضمن أنشطة تنموية متعددة، مثل إنشاء 12 محطة مياه شرب جوفية في مقاطعة كينشاسا لتوفير مياه شرب نقية للمواطنين، لافتا إلى أنه تمت مناقشة الترتيبات الخاصة بمشروع سد "مابانكانا" لتوليد الطاقة الكهرومائية، والمقرر تمويله من خلال الآلية التمويلية التي أطلقتها الدولة المصرية بمخصصات تمويلية محددة لدراسة وتنفيذ المشروعات التنموية والبنية الأساسية بدول حوض النيل.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة11:33 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала