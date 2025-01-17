https://sarabic.ae/20250117/إعلام-وفد-من-الجيش-الإسرائيلي-والشاباك-يصل-إلى-القاهرة-للتنسيق-بشأن-اتفاق-غزة-1096856920.html
إعلام: وفد من الجيش الإسرائيلي والشاباك يصل إلى القاهرة للتنسيق بشأن اتفاق غزة
إعلام: وفد من الجيش الإسرائيلي والشاباك يصل إلى القاهرة للتنسيق بشأن اتفاق غزة
سبوتنيك عربي
أفادت تقارير إعلامية بأن وفداً رفيع المستوى من الجيش الإسرائيلي وجهاز الشاباك سيصل إلى القاهرة اليوم الجمعة، في إطار الجهود الرامية إلى التنسيق مع الجانب... 17.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-17T07:20+0000
2025-01-17T07:20+0000
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وذكرت قناة "القاهرة الإخبارية" أن وفدا مهنيا يضم مسؤولين من الجيش الإسرائيلي وجهاز الشاباك سيتوجه إلى العاصمة المصرية اليوم الجمعة.وأوضحت القناة أن الزيارة تأتي في إطار التنسيق مع السلطات المصرية حول آليات تنفيذ اتفاقية وقف إطلاق النار في غزة وتفاصيلها.ومن المقرر أن يبدأ اتفاق وقف إطلاق النار يوم الأحد ويشمل تبادل المحتجزين الإسرائيليين مقابل الأسرى الفلسطينيين، وبعد ذلك سيتم تحديد شروط إنهاء الحرب بشكل دائم.وكانت مصر وقطر والولايات المتحدة، قد أعلنوا الأربعاء الماضي، التوصل إلى اتفاق هدنة في قطاع غزة، يبدأ من يوم الأحد المقبل (19 يناير/كانون الثاني).ويسمح الاتفاق المبرم بتبادل الأسرى والعودة إلى الهدوء المستدام بما يحقق وقفا دائما لإطلاق النار بين الطرفين.وتشتمل المرحلة الأولى ومدتها 42 يوما على وقف لإطلاق النار، وانسحاب وإعادة تموضع القوات الإسرائيلية خارج المناطق المكتظة بالسكان، وتبادل الأسرى والمحتجزين، وتبادل رفات المتوفين، وعودة النازحين داخليًا إلى أماكن سكناهم في قطاع غزة، وتسهيل مغادرة المرضى والجرحى لتلقي العلاج.كما تتضمن أيضا تكثيف إدخال والتوزيع الآمن والفعال للمساعدات الإنسانية على نطاق واسع في جميع أنحاء قطاع غزة، وإعادة تأهيل المستشفيات والمراكز الصحية والمخابز، وإدخال مستلزمات الدفاع المدني والوقود، وإدخال مستلزمات إيواء النازحين الذين فقدوا بيوتهم بسبب الحرب.
https://sarabic.ae/20250117/مكتب-نتنياهو-يعلن-التوصل-إلى-اتفاق-وقف-إطلاق-النار-في-غزة-1096854595.html
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مصر, إسرائيل, قطاع غزة, العالم, العالم العربي, الأخبار
مصر, إسرائيل, قطاع غزة, العالم, العالم العربي, الأخبار
إعلام: وفد من الجيش الإسرائيلي والشاباك يصل إلى القاهرة للتنسيق بشأن اتفاق غزة
أفادت تقارير إعلامية بأن وفداً رفيع المستوى من الجيش الإسرائيلي وجهاز الشاباك سيصل إلى القاهرة اليوم الجمعة، في إطار الجهود الرامية إلى التنسيق مع الجانب المصري بشأن الترتيبات المتعلقة بتنفيذ اتفاق غزة.
وذكرت
قناة "القاهرة الإخبارية" أن وفدا مهنيا يضم مسؤولين من الجيش الإسرائيلي وجهاز الشاباك سيتوجه إلى العاصمة المصرية اليوم الجمعة.
وأوضحت القناة أن الزيارة تأتي في إطار التنسيق مع السلطات المصرية حول آليات تنفيذ اتفاقية وقف إطلاق النار في غزة وتفاصيلها.
ومن المقرر أن يبدأ اتفاق وقف إطلاق النار يوم الأحد ويشمل تبادل المحتجزين الإسرائيليين مقابل الأسرى الفلسطينيين، وبعد ذلك سيتم تحديد شروط إنهاء الحرب بشكل دائم.
وكانت مصر وقطر والولايات المتحدة، قد أعلنوا الأربعاء الماضي، التوصل إلى اتفاق هدنة في قطاع غزة، يبدأ من يوم الأحد المقبل (19 يناير/كانون الثاني).
ويسمح الاتفاق المبرم بتبادل الأسرى والعودة إلى الهدوء المستدام بما يحقق وقفا دائما لإطلاق النار بين الطرفين.
وتشتمل المرحلة الأولى ومدتها 42 يوما على وقف لإطلاق النار
، وانسحاب وإعادة تموضع القوات الإسرائيلية خارج المناطق المكتظة بالسكان، وتبادل الأسرى والمحتجزين، وتبادل رفات المتوفين، وعودة النازحين داخليًا إلى أماكن سكناهم في قطاع غزة، وتسهيل مغادرة المرضى والجرحى لتلقي العلاج.
كما تتضمن أيضا تكثيف إدخال والتوزيع الآمن والفعال للمساعدات الإنسانية على نطاق واسع في جميع أنحاء قطاع غزة، وإعادة تأهيل المستشفيات والمراكز الصحية والمخابز، وإدخال مستلزمات الدفاع المدني والوقود، وإدخال مستلزمات إيواء النازحين الذين فقدوا بيوتهم بسبب الحرب.