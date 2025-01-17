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الرئيس الكوري الجنوبي يرفض المثول أمام مكتب التحقيق
الرئيس الكوري الجنوبي يرفض المثول أمام مكتب التحقيق
سبوتنيك عربي
رفض الرئيس الكوري الجنوبي المعزول "يون سيوك يول" المثول للاستجواب بشأن محاولته لفرض الأحكام العرفية، اليوم الجمعة، وهو اليوم الثالث من احتجازه. 17.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-17T06:39+0000
2025-01-17T06:39+0000
كوريا الجنوبية
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وذكرت وكالة يونهاب، صباح اليوم الجمعة، أن مكتب التحقيق في الفساد للمسؤولين رفيعي المستوى في كوريا الجنوبية قد أمر "يون سيوك يول" بالمثول للاستجواب بعد أن رفض المثول، أمس، لأسباب صحية.ونقلت الوكالة عن سوك دونغ-هيون، محامي الرئيس المعزول وصديقه القديم، أن "الرئيس لن يمثل أمام المكتب اليوم. لقد أوضح موقفه الأساسي بشكل كامل أثناء استجواب المكتب في اليوم الأول ولا يرى أي سبب أو حاجة للرد على الاستجواب الذي يعتمد على الأسئلة والأجوبة". ويشار إلى أنه تم احتجاز يون في مركز احتجاز منذ ليلة الأربعاء الماضي، بعد أن ألقى المحققون القبض عليه في مقر إقامته وأحضروه إلى مكتب التحقيق في الفساد لكبار المسؤولين للخضوع لأكثر من 10 ساعات من الاستجواب.وتقدم يون بطلب إلى محكمة منطقة سيئول المركزية لمراجعة شرعية احتجازه، غير أن المحكمة رفضت الطعن، وأبقته قيد الاحتجاز، ومتوقع أن يتقدم المكتب بطلب للحصول على مذكرة اعتقال رسمية ضد يون قبل انتهاء المهلة المحددة بـ48 ساعة ليلة الجمعة.وأُلقي القبض على الرئيس الكوري الجنوبي، يون سوك يول، في مقر إقامته الرئاسي، ليكون أول رئيس للبلاد يتم احتجازه خلال فترة ولايته، وذلك بسبب فرضه للأحكام العرفية لفترة قصيرة.وأظهرت لقطات تلفزيونية مركبات على متنها يون تتحرك من مقر إقامته في وسط سيئول لاستجوابه في مكتب التحقيق في فساد كبار المسؤولين في غواتشون جنوب سول، قبل احتجازه في مركز احتجاز سول في يوانغ الذي يقع على بعد 5 كيلومترات فقط من المكتب.وسيتعين على المكتب اتخاذ قرار خلال 48 ساعة فيما إذا كان سيطلب مذكرة اعتقال منفصلة لاحتجاز يون لمدة 20 يوما للاستجواب أو سيطلق سراحه، وأصبح يون أول رئيس للبلاد يتم احتجازه خلال فترة ولايته في تاريخ كوريا الجنوبية الحديث.
https://sarabic.ae/20250115/توقيف-رئيس-كوريا-الجنوبية-المعزولصور-1096799930.html
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كوريا الجنوبية, أخبار العالم الآن, العالم, الأخبار
كوريا الجنوبية, أخبار العالم الآن, العالم, الأخبار

الرئيس الكوري الجنوبي يرفض المثول أمام مكتب التحقيق

06:39 GMT 17.01.2025
© AP Photo / Ahn Young-joonمتظاهرون ينظمون مظاهرة للمطالبة باستقالة الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول أمام البرلمان في سيول، كوريا الجنوبية، الأربعاء 4 ديسمبر 2024.
متظاهرون ينظمون مظاهرة للمطالبة باستقالة الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول أمام البرلمان في سيول، كوريا الجنوبية، الأربعاء 4 ديسمبر 2024. - سبوتنيك عربي, 1920, 17.01.2025
© AP Photo / Ahn Young-joon
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رفض الرئيس الكوري الجنوبي المعزول "يون سيوك يول" المثول للاستجواب بشأن محاولته لفرض الأحكام العرفية، اليوم الجمعة، وهو اليوم الثالث من احتجازه.
وذكرت وكالة يونهاب، صباح اليوم الجمعة، أن مكتب التحقيق في الفساد للمسؤولين رفيعي المستوى في كوريا الجنوبية قد أمر "يون سيوك يول" بالمثول للاستجواب بعد أن رفض المثول، أمس، لأسباب صحية.
Арест временно отстраненного, но действующего президента Юн Сок Еля по обвинению в мятеже - سبوتنيك عربي, 1920, 15.01.2025
توقيف رئيس كوريا الجنوبية المعزول...صور
15 يناير, 08:49 GMT
ونقلت الوكالة عن سوك دونغ-هيون، محامي الرئيس المعزول وصديقه القديم، أن "الرئيس لن يمثل أمام المكتب اليوم. لقد أوضح موقفه الأساسي بشكل كامل أثناء استجواب المكتب في اليوم الأول ولا يرى أي سبب أو حاجة للرد على الاستجواب الذي يعتمد على الأسئلة والأجوبة".
ويشار إلى أنه تم احتجاز يون في مركز احتجاز منذ ليلة الأربعاء الماضي، بعد أن ألقى المحققون القبض عليه في مقر إقامته وأحضروه إلى مكتب التحقيق في الفساد لكبار المسؤولين للخضوع لأكثر من 10 ساعات من الاستجواب.
وتقدم يون بطلب إلى محكمة منطقة سيئول المركزية لمراجعة شرعية احتجازه، غير أن المحكمة رفضت الطعن، وأبقته قيد الاحتجاز، ومتوقع أن يتقدم المكتب بطلب للحصول على مذكرة اعتقال رسمية ضد يون قبل انتهاء المهلة المحددة بـ48 ساعة ليلة الجمعة.
وأُلقي القبض على الرئيس الكوري الجنوبي، يون سوك يول، في مقر إقامته الرئاسي، ليكون أول رئيس للبلاد يتم احتجازه خلال فترة ولايته، وذلك بسبب فرضه للأحكام العرفية لفترة قصيرة.
أحزاب المعارضة في كوريا الجنوبية - سبوتنيك عربي, 1920, 10.01.2025
كوريا الجنوبية.. رئيس جهاز الأمن الرئاسي يستقيل ويحذر من اشتباكات بين الوكالات الحكومية
10 يناير, 20:29 GMT
وأظهرت لقطات تلفزيونية مركبات على متنها يون تتحرك من مقر إقامته في وسط سيئول لاستجوابه في مكتب التحقيق في فساد كبار المسؤولين في غواتشون جنوب سول، قبل احتجازه في مركز احتجاز سول في يوانغ الذي يقع على بعد 5 كيلومترات فقط من المكتب.
وسيتعين على المكتب اتخاذ قرار خلال 48 ساعة فيما إذا كان سيطلب مذكرة اعتقال منفصلة لاحتجاز يون لمدة 20 يوما للاستجواب أو سيطلق سراحه، وأصبح يون أول رئيس للبلاد يتم احتجازه خلال فترة ولايته في تاريخ كوريا الجنوبية الحديث.
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Военнослужащие Тихоокеанского флота (ТОФ) во время учений на полигоне в Приморском крае - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة04:08 GMT
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