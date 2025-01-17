https://sarabic.ae/20250117/تهجير-كامل-لسكان-قرية-في-ولاية-الجزيرة-السودانية-1096880291.html
تهجير كامل لسكان قرية في ولاية الجزيرة السودانية
تهجير كامل لسكان قرية في ولاية الجزيرة السودانية
سبوتنيك عربي
أفادت شبكة أطباء السودان، اليوم الجمعة، بتهجير جميع سكان قرية الخيران ريفي أبوقوته في ولاية الجزيرة السودانية، في أعقاب مقتل 11 شخصا وإصابة 15 آخرين جراء هجوم... 17.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-17T14:27+0000
2025-01-17T14:27+0000
2025-01-17T14:27+0000
العالم العربي
أخبار السودان اليوم
الأخبار
قوات الدعم السريع السودانية
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0c/18/1096138078_0:101:1080:709_1920x0_80_0_0_05386bce71260c33df3ea8e99bfd2a6e.jpg
ونقل موقع "الراكوبة" السوداني عن الشبكة بيانا حذرت فيه من "عمليات الانتقام والقتل الممنهج التي تمارسها الدعم سريع ضد المدنيبن العزل بقرى الجزيرة عقب انسحابها إلى القرى والحلال بولاية الجزيرة وتهجير أهلها"، على حد تعبيرها.وفي وقت سابق، اتهمت قوات الدعم السريع قوات الجيش السوداني بقتل وإصابة عشرات المدنيين، في غارة جوية شنها طيران الجيش.ونقل موقع "المشهد السوداني" عن قوات الدعم السريع، أن الغارة التي شنها الجيش وأدت إلى سقوط العشرات استهدفت سوق قندهار في أم درمان بولاية الخرطوم.جاء ذلك بعدما أحرز سلاح المدرعات التابع للجيش السوداني، يوم الأحد الماضي، انتصارا استراتيجيا جديدًا بسيطرته على مجمّع "الرواد" السكني، بعد معارك عنيفة ضد قوات "الدعم السريع"، مكنته من التقدم باتجاه وسط العاصمة الخرطوم.وقال موقع "سودان تربيون" إن "انفتاح مدرعات الجيش السوداني شمالاً والساعي للوصول لوسط الخرطوم يأتي العملية العسكرية الواسعة التي أطلقها الجيش في 26 سبتمبر/ أيلول الماضي، والتي تهدف لاستعادة السيطرة على كامل العاصمة الخرطوم".ولفت الجيش السوداني في منشور عبر وسائل التواصل الاجتماعي إلى أن "أبطال سلاح المدرعات بمنطقة الشجرة العسكرية سيطروا على مجمع الرواد السكني"، مشيرًا إلى أن رجاله كبّدوا ما وصفها بـ"مليشيا التمرد خسائر كبيرة في الأرواح مع الالتزام بسلامة الممتلكات الخاصة والعامة طبقاً للقانون الدولي وقواعد الاشتباك"، في حين نشر جنود في الجيش، مقاطع فيديو أظهرت انتشارهم في المجمع السكني الضخم.
https://sarabic.ae/20250117/السودان-يهاجم-أمريكا-عقوباتها-ضد-البرهان-قرار-مشبوه-ومنافي-للواقع-1096857690.html
https://sarabic.ae/20250111/رئيس-مالي-يؤكد-للبرهان-دعمه-للسودان-في-مواجهة-التحديات-الأمنية-واستهداف-استقراره-1096698200.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0c/18/1096138078_0:0:1080:810_1920x0_80_0_0_e1ae486319b08c87d502fdf6a05df75d.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
العالم العربي, أخبار السودان اليوم, الأخبار, قوات الدعم السريع السودانية
العالم العربي, أخبار السودان اليوم, الأخبار, قوات الدعم السريع السودانية
تهجير كامل لسكان قرية في ولاية الجزيرة السودانية
أفادت شبكة أطباء السودان، اليوم الجمعة، بتهجير جميع سكان قرية الخيران ريفي أبوقوته في ولاية الجزيرة السودانية، في أعقاب مقتل 11 شخصا وإصابة 15 آخرين جراء هجوم للدعم السريع.
ونقل موقع
"الراكوبة" السوداني عن الشبكة بيانا حذرت فيه من "عمليات الانتقام والقتل الممنهج التي تمارسها الدعم سريع ضد المدنيبن العزل بقرى الجزيرة عقب انسحابها إلى القرى والحلال بولاية الجزيرة وتهجير أهلها"، على حد تعبيرها.
وفي وقت سابق، اتهمت قوات الدعم السريع قوات الجيش السوداني بقتل وإصابة عشرات المدنيين، في غارة جوية شنها طيران الجيش.
ونقل موقع
"المشهد السوداني" عن قوات الدعم السريع، أن الغارة التي شنها الجيش وأدت إلى سقوط العشرات استهدفت سوق قندهار في أم درمان بولاية الخرطوم.
جاء ذلك بعدما أحرز سلاح المدرعات التابع للجيش السوداني، يوم الأحد الماضي، انتصارا استراتيجيا جديدًا بسيطرته على مجمّع "الرواد" السكني، بعد معارك عنيفة ضد قوات "الدعم السريع"، مكنته من التقدم باتجاه وسط العاصمة الخرطوم.
وقال موقع
"سودان تربيون" إن "انفتاح مدرعات الجيش السوداني شمالاً والساعي للوصول لوسط الخرطوم يأتي العملية العسكرية الواسعة التي أطلقها الجيش في 26 سبتمبر/ أيلول الماضي، والتي تهدف لاستعادة السيطرة على كامل العاصمة الخرطوم".
ولفت الجيش السوداني في منشور عبر وسائل التواصل الاجتماعي إلى أن "أبطال سلاح المدرعات بمنطقة الشجرة العسكرية سيطروا على مجمع الرواد السكني"، مشيرًا إلى أن رجاله كبّدوا ما وصفها بـ"مليشيا التمرد خسائر كبيرة في الأرواح مع الالتزام بسلامة الممتلكات الخاصة والعامة طبقاً للقانون الدولي وقواعد الاشتباك"، في حين نشر جنود في الجيش، مقاطع فيديو أظهرت انتشارهم في المجمع السكني الضخم.