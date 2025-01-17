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بوتين وبيزشكيان يوقعان معاهدة الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين روسيا وإيران
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الإنسان والثقافة
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ملفات ساخنة
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صدى الحياة
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150 د
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المقهى الثقافي
حوار مع الكاتب العراقي حامد حنجر
10:30 GMT
17 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
10:47 GMT
13 د
عرب بوينت بودكاست
احتياجات الاقتصاد السوري لينتعش من جديد
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22 د
مساحة حرة
هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية؟
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ملفات ساخنة
غزة... ما ضمانات تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار و ما فرص صموده
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29 د
عرب بوينت بودكاست
التعاون الدولي بين الجامعات العربية والأجنبية
13:03 GMT
27 د
مساحة حرة
مشروعات الطاقة النظيفة لمواجهة التغيرات المناخية
13:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
شؤون عسكرية
خبير: الناتو يستعد إلى نمط جديد في إدارة المصالح ببحر البلطيق
17:03 GMT
29 د
قوانين الاقتصاد
خبير: الاقتصاد الأمريكي في كارثة فكيف سيتصرف ترامب؟
17:34 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
انباء عن حل خلافات إسرائيلية حول هوية السجناء الفلسطينيين المفرج عنهم، وحماس تؤكد التزامها بتنفيذ الاتفاق
18:03 GMT
59 د
مدار الليل والنهار
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https://sarabic.ae/20250117/تهجير-كامل-لسكان-قرية-في-ولاية-الجزيرة-السودانية-1096880291.html
تهجير كامل لسكان قرية في ولاية الجزيرة السودانية
تهجير كامل لسكان قرية في ولاية الجزيرة السودانية
سبوتنيك عربي
أفادت شبكة أطباء السودان، اليوم الجمعة، بتهجير جميع سكان قرية الخيران ريفي أبوقوته في ولاية الجزيرة السودانية، في أعقاب مقتل 11 شخصا وإصابة 15 آخرين جراء هجوم... 17.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-17T14:27+0000
2025-01-17T14:27+0000
العالم العربي
أخبار السودان اليوم
الأخبار
قوات الدعم السريع السودانية
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ونقل موقع "الراكوبة" السوداني عن الشبكة بيانا حذرت فيه من "عمليات الانتقام والقتل الممنهج التي تمارسها الدعم سريع ضد المدنيبن العزل بقرى الجزيرة عقب انسحابها إلى القرى والحلال بولاية الجزيرة وتهجير أهلها"، على حد تعبيرها.وفي وقت سابق، اتهمت قوات الدعم السريع قوات الجيش السوداني بقتل وإصابة عشرات المدنيين، في غارة جوية شنها طيران الجيش.ونقل موقع "المشهد السوداني" عن قوات الدعم السريع، أن الغارة التي شنها الجيش وأدت إلى سقوط العشرات استهدفت سوق قندهار في أم درمان بولاية الخرطوم.جاء ذلك بعدما أحرز سلاح المدرعات التابع للجيش السوداني، يوم الأحد الماضي، انتصارا استراتيجيا جديدًا بسيطرته على مجمّع "الرواد" السكني، بعد معارك عنيفة ضد قوات "الدعم السريع"، مكنته من التقدم باتجاه وسط العاصمة الخرطوم.وقال موقع "سودان تربيون" إن "انفتاح مدرعات الجيش السوداني شمالاً والساعي للوصول لوسط الخرطوم يأتي العملية العسكرية الواسعة التي أطلقها الجيش في 26 سبتمبر/ أيلول الماضي، والتي تهدف لاستعادة السيطرة على كامل العاصمة الخرطوم".ولفت الجيش السوداني في منشور عبر وسائل التواصل الاجتماعي إلى أن "أبطال سلاح المدرعات بمنطقة الشجرة العسكرية سيطروا على مجمع الرواد السكني"، مشيرًا إلى أن رجاله كبّدوا ما وصفها بـ"مليشيا التمرد خسائر كبيرة في الأرواح مع الالتزام بسلامة الممتلكات الخاصة والعامة طبقاً للقانون الدولي وقواعد الاشتباك"، في حين نشر جنود في الجيش، مقاطع فيديو أظهرت انتشارهم في المجمع السكني الضخم.
https://sarabic.ae/20250117/السودان-يهاجم-أمريكا-عقوباتها-ضد-البرهان-قرار-مشبوه-ومنافي-للواقع-1096857690.html
https://sarabic.ae/20250111/رئيس-مالي-يؤكد-للبرهان-دعمه-للسودان-في-مواجهة-التحديات-الأمنية-واستهداف-استقراره-1096698200.html
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العالم العربي, أخبار السودان اليوم, الأخبار, قوات الدعم السريع السودانية
العالم العربي, أخبار السودان اليوم, الأخبار, قوات الدعم السريع السودانية

تهجير كامل لسكان قرية في ولاية الجزيرة السودانية

14:27 GMT 17.01.2025
© Sputnik . AHMED ABDELWAHABفيضانات "النيل الأبيض" تدمر مناطق كاملة وتزيد من الكارثة الإنسانية في السودان
فيضانات النيل الأبيض تدمر مناطق كاملة وتزيد من الكارثة الإنسانية في السودان - سبوتنيك عربي, 1920, 17.01.2025
© Sputnik . AHMED ABDELWAHAB
تابعنا عبر
أفادت شبكة أطباء السودان، اليوم الجمعة، بتهجير جميع سكان قرية الخيران ريفي أبوقوته في ولاية الجزيرة السودانية، في أعقاب مقتل 11 شخصا وإصابة 15 آخرين جراء هجوم للدعم السريع.
ونقل موقع "الراكوبة" السوداني عن الشبكة بيانا حذرت فيه من "عمليات الانتقام والقتل الممنهج التي تمارسها الدعم سريع ضد المدنيبن العزل بقرى الجزيرة عقب انسحابها إلى القرى والحلال بولاية الجزيرة وتهجير أهلها"، على حد تعبيرها.
وفي وقت سابق، اتهمت قوات الدعم السريع قوات الجيش السوداني بقتل وإصابة عشرات المدنيين، في غارة جوية شنها طيران الجيش.
قائد الجيش السوداني، عبد الفتاح البرهان - سبوتنيك عربي, 1920, 17.01.2025
السودان يهاجم أمريكا: عقوباتها ضد البرهان "قرار مشبوه ومنافي للواقع"
07:56 GMT
ونقل موقع "المشهد السوداني" عن قوات الدعم السريع، أن الغارة التي شنها الجيش وأدت إلى سقوط العشرات استهدفت سوق قندهار في أم درمان بولاية الخرطوم.
جاء ذلك بعدما أحرز سلاح المدرعات التابع للجيش السوداني، يوم الأحد الماضي، انتصارا استراتيجيا جديدًا بسيطرته على مجمّع "الرواد" السكني، بعد معارك عنيفة ضد قوات "الدعم السريع"، مكنته من التقدم باتجاه وسط العاصمة الخرطوم.
رئيس المجلس العسكري الانتقالي في السودان عبد الفتاح البرهان - سبوتنيك عربي, 1920, 11.01.2025
رئيس مالي يؤكد للبرهان دعمه للسودان في مواجهة التحديات الأمنية واستهداف استقراره
11 يناير, 20:49 GMT
وقال موقع "سودان تربيون" إن "انفتاح مدرعات الجيش السوداني شمالاً والساعي للوصول لوسط الخرطوم يأتي العملية العسكرية الواسعة التي أطلقها الجيش في 26 سبتمبر/ أيلول الماضي، والتي تهدف لاستعادة السيطرة على كامل العاصمة الخرطوم".
ولفت الجيش السوداني في منشور عبر وسائل التواصل الاجتماعي إلى أن "أبطال سلاح المدرعات بمنطقة الشجرة العسكرية سيطروا على مجمع الرواد السكني"، مشيرًا إلى أن رجاله كبّدوا ما وصفها بـ"مليشيا التمرد خسائر كبيرة في الأرواح مع الالتزام بسلامة الممتلكات الخاصة والعامة طبقاً للقانون الدولي وقواعد الاشتباك"، في حين نشر جنود في الجيش، مقاطع فيديو أظهرت انتشارهم في المجمع السكني الضخم.
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Военнослужащие Тихоокеанского флота (ТОФ) во время учений на полигоне в Приморском крае - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة04:08 GMT
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