https://sarabic.ae/20250117/زلزال-قوي-يضرب-جنوبي-إيران-1096859032.html
زلزال قوي يضرب جنوبي إيران
زلزال قوي يضرب جنوبي إيران
سبوتنيك عربي
ضرب زلزال بقوة 4.7 درجة على مقياس ريختر، اليوم الجمعة، مدينة وحدتية التابعة لقضاء دشتستان في محافظة بوشهر جنوبي إيران. 17.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-17T08:23+0000
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2025-01-17T08:23+0000
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ونقلت وكالة مهر للأنباء، صباح اليوم الجمعة، عن مؤسسة الجيوفيزياء في جامعة طهران، أن إحداثيات الزلزال تم تسجيلها عند خط عرض 29.66 درجة شمالا وخط طول 51.11 درجة شرقا.ووقع الزلزال في الساعة 22:50:52 بالتوقيت المحلي (+3.5 ت غ) وعلى عمق 5 كيلومترات، وكان على بعد 23 كيلومترا من مدينة وحدتية في محافظة بوشهر و24 كيلومترا من مدينة خشت في محافظة فارس وهما يقعان جنوبي إيران.وذكر كورش دهقان، المدير العام لإدارة الأزمات في محافظة بوشهر الإيرانية، أنه حتى الآن لم ترد أي تقارير عن أضرار محتملة أو خسائر بشرية.بينما قال المدير التنفيذي لجمعية الهلال الأحمر في محافظة بوشهر، إنه في أعقاب حدوث الزلزال تم إرسال ثلاثة فرق تقييم من هذه الجمعية إلى القرى القريبة من مركز الزلزال لتقييم مدى الأضرار المحتملة.وكانت هزة أرضية بقوة 3.6 على مقياس ريختر قد ضربت، مطلع شهر نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، مدينة أهواز مركز محافظة خوزستان الإيرانية، ولم ترد أنباء عن وقوع خسائر محتملة جراء الزلزال.وقد أعلن مساعد مؤسسة المياه والكهرباء في محافظة خوزستان لشؤون السدود ومحطات الطاقة، يحيى مرادي، أن الزلزال الذي ضرب مناطق في المحافظة، لم يلحق أي أضرار بالسدود المبنية على نهر كارون. وذكر يحيى مرادي أنه في أعقاب الزلزال تم فحص المنشآت والسدود، ولحسن الحظ، لم يتضرر أي منها.
https://sarabic.ae/20240809/زلزال-بقوة-4-درجات-يضرب-جنوبي-إيران-1091558793.html
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إيران, أخبار إيران, حول العالم, العالم, الأخبار
إيران, أخبار إيران, حول العالم, العالم, الأخبار
زلزال قوي يضرب جنوبي إيران
ضرب زلزال بقوة 4.7 درجة على مقياس ريختر، اليوم الجمعة، مدينة وحدتية التابعة لقضاء دشتستان في محافظة بوشهر جنوبي إيران.
ونقلت وكالة
مهر للأنباء، صباح اليوم الجمعة، عن مؤسسة الجيوفيزياء في جامعة طهران، أن إحداثيات الزلزال تم تسجيلها عند خط عرض 29.66 درجة شمالا وخط طول 51.11 درجة شرقا.
ووقع الزلزال في الساعة 22:50:52 بالتوقيت المحلي (+3.5 ت غ) وعلى عمق 5 كيلومترات، وكان على بعد 23 كيلومترا من مدينة وحدتية في محافظة بوشهر و24 كيلومترا من مدينة خشت في محافظة فارس وهما يقعان جنوبي إيران.
وذكر كورش دهقان، المدير العام لإدارة الأزمات في محافظة بوشهر الإيرانية، أنه حتى الآن لم ترد أي تقارير عن أضرار محتملة أو خسائر بشرية.
بينما قال المدير التنفيذي لجمعية الهلال الأحمر في محافظة بوشهر، إنه في أعقاب حدوث الزلزال تم إرسال ثلاثة فرق تقييم من هذه الجمعية إلى القرى القريبة من مركز الزلزال لتقييم مدى الأضرار المحتملة.
وكانت هزة أرضية بقوة 3.6 على مقياس ريختر
قد ضربت، مطلع شهر نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، مدينة أهواز مركز محافظة خوزستان الإيرانية، ولم ترد أنباء عن وقوع خسائر محتملة جراء الزلزال.
وقد أعلن مساعد مؤسسة المياه والكهرباء في محافظة خوزستان لشؤون السدود ومحطات الطاقة، يحيى مرادي، أن الزلزال الذي ضرب مناطق في المحافظة، لم يلحق أي أضرار بالسدود المبنية على نهر كارون. وذكر يحيى مرادي أنه في أعقاب الزلزال
تم فحص المنشآت والسدود، ولحسن الحظ، لم يتضرر أي منها.