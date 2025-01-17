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القوات الروسية تحرر 4 بلدات في مقاطعة كورسك خلال أسبوعين
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فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
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مستقبل الحضارات والثقافات.. إلى أين؟
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46 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
11:03 GMT
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الإنسان والثقافة
روسيا تحتفل بالذكرى ال132 لميلاد الشاعرة الروسية مارينا تسيفتايفا
11:21 GMT
30 د
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مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
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9 د
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الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
12:30 GMT
7 د
عرب بوينت بودكاست
ما مصير خط أنابيب الغاز القطري التركي عبر سوريا؟
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صدى الحياة
دور المرأة الفلسطينية في الحفاظ على التراث الثقافي وتعزيز الهوية الفلسطينية
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30 د
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حوار مع الكاتب العراقي حامد حنجر
10:30 GMT
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غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
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عرب بوينت بودكاست
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هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية ؟
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ملفات ساخنة
هل تتراجع إسرائيل عن شن عملية عسكرية في رفح ؟
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مساحة حرة
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زلزال قوي يضرب جنوبي إيران
زلزال قوي يضرب جنوبي إيران
سبوتنيك عربي
ضرب زلزال بقوة 4.7 درجة على مقياس ريختر، اليوم الجمعة، مدينة وحدتية التابعة لقضاء دشتستان في محافظة بوشهر جنوبي إيران. 17.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-17T08:23+0000
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إيران
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ونقلت وكالة مهر للأنباء، صباح اليوم الجمعة، عن مؤسسة الجيوفيزياء في جامعة طهران، أن إحداثيات الزلزال تم تسجيلها عند خط عرض 29.66 درجة شمالا وخط طول 51.11 درجة شرقا.ووقع الزلزال في الساعة 22:50:52 بالتوقيت المحلي (+3.5 ت غ) وعلى عمق 5 كيلومترات، وكان على بعد 23 كيلومترا من مدينة وحدتية في محافظة بوشهر و24 كيلومترا من مدينة خشت في محافظة فارس وهما يقعان جنوبي إيران.وذكر كورش دهقان، المدير العام لإدارة الأزمات في محافظة بوشهر الإيرانية، أنه حتى الآن لم ترد أي تقارير عن أضرار محتملة أو خسائر بشرية.بينما قال المدير التنفيذي لجمعية الهلال الأحمر في محافظة بوشهر، إنه في أعقاب حدوث الزلزال تم إرسال ثلاثة فرق تقييم من هذه الجمعية إلى القرى القريبة من مركز الزلزال لتقييم مدى الأضرار المحتملة.وكانت هزة أرضية بقوة 3.6 على مقياس ريختر قد ضربت، مطلع شهر نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، مدينة أهواز مركز محافظة خوزستان الإيرانية، ولم ترد أنباء عن وقوع خسائر محتملة جراء الزلزال.وقد أعلن مساعد مؤسسة المياه والكهرباء في محافظة خوزستان لشؤون السدود ومحطات الطاقة، يحيى مرادي، أن الزلزال الذي ضرب مناطق في المحافظة، لم يلحق أي أضرار بالسدود المبنية على نهر كارون. وذكر يحيى مرادي أنه في أعقاب الزلزال تم فحص المنشآت والسدود، ولحسن الحظ، لم يتضرر أي منها.
https://sarabic.ae/20240809/زلزال-بقوة-4-درجات-يضرب-جنوبي-إيران-1091558793.html
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إيران, أخبار إيران, حول العالم, العالم, الأخبار

زلزال قوي يضرب جنوبي إيران

08:23 GMT 17.01.2025
© AP Photo / Abdolhossein Rezvaniتداعيات زلزال قوي ضرب محافظة هرمزغان جنوب إيران، 2 يوليو 2022
تداعيات زلزال قوي ضرب محافظة هرمزغان جنوب إيران، 2 يوليو 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 17.01.2025
© AP Photo / Abdolhossein Rezvani
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ضرب زلزال بقوة 4.7 درجة على مقياس ريختر، اليوم الجمعة، مدينة وحدتية التابعة لقضاء دشتستان في محافظة بوشهر جنوبي إيران.
ونقلت وكالة مهر للأنباء، صباح اليوم الجمعة، عن مؤسسة الجيوفيزياء في جامعة طهران، أن إحداثيات الزلزال تم تسجيلها عند خط عرض 29.66 درجة شمالا وخط طول 51.11 درجة شرقا.
تداعيات زلزال قوي ضرب محافظة هرمزغان جنوب إيران، 2 يوليو 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 09.08.2024
زلزال بقوة 4 درجات يضرب جنوبي إيران
9 أغسطس 2024, 06:32 GMT
ووقع الزلزال في الساعة 22:50:52 بالتوقيت المحلي (+3.5 ت غ) وعلى عمق 5 كيلومترات، وكان على بعد 23 كيلومترا من مدينة وحدتية في محافظة بوشهر و24 كيلومترا من مدينة خشت في محافظة فارس وهما يقعان جنوبي إيران.
وذكر كورش دهقان، المدير العام لإدارة الأزمات في محافظة بوشهر الإيرانية، أنه حتى الآن لم ترد أي تقارير عن أضرار محتملة أو خسائر بشرية.
بينما قال المدير التنفيذي لجمعية الهلال الأحمر في محافظة بوشهر، إنه في أعقاب حدوث الزلزال تم إرسال ثلاثة فرق تقييم من هذه الجمعية إلى القرى القريبة من مركز الزلزال لتقييم مدى الأضرار المحتملة.
وكانت هزة أرضية بقوة 3.6 على مقياس ريختر قد ضربت، مطلع شهر نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، مدينة أهواز مركز محافظة خوزستان الإيرانية، ولم ترد أنباء عن وقوع خسائر محتملة جراء الزلزال.
وقد أعلن مساعد مؤسسة المياه والكهرباء في محافظة خوزستان لشؤون السدود ومحطات الطاقة، يحيى مرادي، أن الزلزال الذي ضرب مناطق في المحافظة، لم يلحق أي أضرار بالسدود المبنية على نهر كارون. وذكر يحيى مرادي أنه في أعقاب الزلزال تم فحص المنشآت والسدود، ولحسن الحظ، لم يتضرر أي منها.
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