https://sarabic.ae/20250117/عجز-ميزان-المعاملات-الجارية-في-مصر-يتضاعف-إلى-59-مليار-دولار--1096854419.html
عجز ميزان المعاملات الجارية في مصر يتضاعف إلى 5.9 مليار دولار
عجز ميزان المعاملات الجارية في مصر يتضاعف إلى 5.9 مليار دولار
سبوتنيك عربي
قال البنك المركزي المصري، أمس الخميس، إن عجز ميزان المعاملات الجارية في البلاد بلغ في المجمل 5.9 مليار دولار في الفترة بين يوليو/ تموز وسبتمبر/ أيلول 2024... 17.01.2025, سبوتنيك عربي
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وتراجعت إيرادات قناة السويس 61.2 بالمئة إلى 931.2 مليون دولار في الفترة بين يوليو/ تموز وسبتمبر/ أيلول من 2.4 مليار دولار في الفترة ذاتها قبل عام.إيرادات قناة السويس تتراجعوقال البنك المركزي إن عدد السفن المارة من القناة انخفض بنسبة 51 بالمئة حيث أجبرت التوترات في البحر الأحمر العديد من شركات الشحن على تحويل مساراتها.وتستهدف جماعة "أنصار الله" اليمنية السفن في منطقة البحر الأحمر في هجمات وصفتها بأنها تضامن مع الفلسطينيين في غزة، مما دفع السفن بعيدا عن القناة أحد مصادر الإيرادات الرئيسية في مصر.تحويلات المصريين تتضاعفوقال البنك المركزي إن تحويلات المصريين في الخارج ساهمت في تعويض تراجع عائدات القناة مشيرا إلى أن التحويلات زادت للضعف تقريبا إلى 8.3 من 4.5 مليار دولار في الفترة من يوليو تموز إلى سبتمبر/ أيلول 2023.وزاد صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر إلى 2.7 مليار دولار من 2.3 مليار دولار خلال نفس الفترة، بينما ارتفعت عائدات السياحة إلى 4.8 مليار دولار من 4.5 مليار دولار.
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مصر, أخبار مصر الآن, الاقتصاد المصري
عجز ميزان المعاملات الجارية في مصر يتضاعف إلى 5.9 مليار دولار
قال البنك المركزي المصري، أمس الخميس، إن عجز ميزان المعاملات الجارية في البلاد بلغ في المجمل 5.9 مليار دولار في الفترة بين يوليو/ تموز وسبتمبر/ أيلول 2024 مقارنة مع 2.8 مليار دولار في الربع نفسه قبل عام.
وتراجعت إيرادات قناة السويس 61.2 بالمئة إلى 931.2 مليون دولار في الفترة بين يوليو/ تموز وسبتمبر/ أيلول من 2.4 مليار دولار في الفترة ذاتها قبل عام.
إيرادات قناة السويس تتراجع
وقال البنك المركزي إن عدد السفن المارة من القناة انخفض بنسبة 51 بالمئة حيث أجبرت التوترات في البحر الأحمر العديد من شركات الشحن على تحويل مساراتها.
28 ديسمبر 2024, 14:49 GMT
وتستهدف جماعة "أنصار الله" اليمنية السفن في منطقة البحر الأحمر في هجمات وصفتها بأنها تضامن مع الفلسطينيين في غزة، مما دفع السفن بعيدا عن القناة
أحد مصادر الإيرادات الرئيسية في مصر.
وقال البنك المركزي إن تحويلات المصريين في الخارج ساهمت في تعويض تراجع عائدات القناة مشيرا إلى أن التحويلات زادت للضعف تقريبا إلى 8.3 من 4.5 مليار دولار في الفترة من يوليو تموز إلى سبتمبر/ أيلول 2023.
وزاد صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر إلى 2.7 مليار دولار من 2.3 مليار دولار خلال نفس الفترة، بينما ارتفعت عائدات السياحة إلى 4.8 مليار دولار من 4.5 مليار دولار.