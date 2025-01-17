https://sarabic.ae/20250117/مصدر-مصري-مطلع-اجتماع-القاهرة-انتهى-بالاتفاق-على-كافة-الترتيبات-اللازمة-لتنفيذ-وقف-إطلاق-النار-بغزة-1096889224.html
مصدر مصري مطلع: اجتماع القاهرة انتهى بالاتفاق على كافة الترتيبات اللازمة لتنفيذ وقف إطلاق النار بغزة
مصدر مصري مطلع: اجتماع القاهرة انتهى بالاتفاق على كافة الترتيبات اللازمة لتنفيذ وقف إطلاق النار بغزة
سبوتنيك عربي
أعلن مصدر مصري مطلع، اليوم الجمعة، عن انتهاء اجتماع القاهرة، والذي تم تخصيصه لمناقشة آليات تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وتبادل الإفراج عن المحتجزين... 17.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-17T19:40+0000
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التصعيد العسكري بين قطاع غزة وإسرائيل
وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل
التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل
العدوان الإسرائيلي على غزة
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وأشار إلى أن الغرفة تضم ممثلين عن مصر، وفلسطين، وقطر، وأمريكا، وإسرائيل، لضمان التنسيق الفعال ومتابعة الالتزام ببنود الاتفاق.وأضاف المصدر المصري المطلع، أن "الاجتماع شهد أجواء إيجابية وتوافقا بين جميع الأطراف، وتم الاتفاق على كافة الترتيبات اللازمة لتنفيذ الاتفاق بما في ذلك تشكيل غرفة عمليات مشتركة في القاهرة لمتابعة تنفيذ الإجراءات"، وفقا لقناة "القاهرة الإخبارية".ومساء الأربعاء الماضي، أعلن الوسطاء الثلاثة مصر وقطر والولايات المتحدة، التوصل إلى اتفاق هدنة في قطاع غزة، يبدأ من يوم الأحد المقبل (19 يناير/كانون الثاني).ويسمح الاتفاق المبرم بتبادل الأسرى والعودة إلى الهدوء المستدام بما يحقق وقفا دائما لإطلاق النار بين الطرفين، ويتضمن ثلاثة مراحل، تشتمل المرحلة الأولى ومدتها 42 يومًا على وقف لإطلاق النار، وانسحاب وإعادة تموضع القوات الإسرائيلية خارج المناطق المكتظة بالسكان، وتبادل الأسرى والمحتجزين، وتبادل رفات المتوفين، وعودة النازحين داخليًا إلى أماكن سكناهم في قطاع غزة، وتسهيل مغادرة المرضى والجرحى لتلقي العلاج.كما تتضمن المرحلة الأولى تكثيف إدخال والتوزيع الآمن والفعال للمساعدات الإنسانية على نطاق واسع في جميع أنحاء قطاع غزة، وإعادة تأهيل المستشفيات والمراكز الصحية والمخابز، وإدخال مستلزمات الدفاع المدني والوقود، وإدخال مستلزمات إيواء النازحين الذين فقدوا بيوتهم بسبب الحرب.
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مصر, أخبار مصر الآن, إسرائيل, أخبار فلسطين اليوم, غزة, قطاع غزة, التصعيد العسكري بين قطاع غزة وإسرائيل, وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, العدوان الإسرائيلي على غزة, طوفان الأقصى, أخبار العالم الآن, العالم العربي, حركة حماس, قطر, الولايات المتحدة الأمريكية
مصر, أخبار مصر الآن, إسرائيل, أخبار فلسطين اليوم, غزة, قطاع غزة, التصعيد العسكري بين قطاع غزة وإسرائيل, وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, العدوان الإسرائيلي على غزة, طوفان الأقصى, أخبار العالم الآن, العالم العربي, حركة حماس, قطر, الولايات المتحدة الأمريكية
مصدر مصري مطلع: اجتماع القاهرة انتهى بالاتفاق على كافة الترتيبات اللازمة لتنفيذ وقف إطلاق النار بغزة
أعلن مصدر مصري مطلع، اليوم الجمعة، عن انتهاء اجتماع القاهرة، والذي تم تخصيصه لمناقشة آليات تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وتبادل الإفراج عن المحتجزين لدى كل من إسرائيل وحركة "حماس" الفلسطينية.
وأشار إلى أن الغرفة تضم ممثلين عن مصر، وفلسطين، وقطر، وأمريكا، وإسرائيل، لضمان التنسيق الفعال ومتابعة الالتزام ببنود الاتفاق.
وأضاف المصدر المصري المطلع، أن "الاجتماع شهد أجواء إيجابية وتوافقا بين جميع الأطراف، وتم الاتفاق على كافة الترتيبات اللازمة لتنفيذ الاتفاق بما في ذلك تشكيل غرفة عمليات مشتركة في القاهرة لمتابعة تنفيذ الإجراءات"، وفقا لقناة "القاهرة الإخبارية".
ومساء الأربعاء الماضي، أعلن الوسطاء الثلاثة مصر وقطر والولايات المتحدة، التوصل إلى اتفاق هدنة في قطاع غزة
، يبدأ من يوم الأحد المقبل (19 يناير/كانون الثاني).
ويسمح الاتفاق المبرم بتبادل الأسرى والعودة إلى الهدوء المستدام بما يحقق وقفا دائما لإطلاق النار بين الطرفين، ويتضمن ثلاثة مراحل، تشتمل المرحلة الأولى ومدتها 42 يومًا على وقف لإطلاق النار، وانسحاب وإعادة تموضع القوات الإسرائيلية خارج المناطق المكتظة بالسكان، وتبادل الأسرى والمحتجزين، وتبادل رفات المتوفين، وعودة النازحين داخليًا إلى أماكن سكناهم في قطاع غزة، وتسهيل مغادرة المرضى والجرحى لتلقي العلاج.
كما تتضمن المرحلة الأولى تكثيف إدخال والتوزيع الآمن والفعال للمساعدات الإنسانية على نطاق واسع في جميع أنحاء قطاع غزة، وإعادة تأهيل المستشفيات والمراكز الصحية والمخابز، وإدخال مستلزمات الدفاع المدني والوقود، وإدخال مستلزمات إيواء النازحين الذين فقدوا بيوتهم بسبب الحرب.