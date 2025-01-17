مصدر مصري مطلع: اجتماع القاهرة انتهى بالاتفاق على كافة الترتيبات اللازمة لتنفيذ وقف إطلاق النار بغزة

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
مهمة التليسكوب الهائل جيمس ويب في اكتشاف تاريخ الكون لا تزال في بدايتها
09:52 GMT
8 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
10:03 GMT
10 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل الحضارات والثقافات.. إلى أين؟
10:14 GMT
46 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
11:03 GMT
18 د
الإنسان والثقافة
روسيا تحتفل بالذكرى ال132 لميلاد الشاعرة الروسية مارينا تسيفتايفا
11:21 GMT
30 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
11:51 GMT
9 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
12:30 GMT
7 د
عرب بوينت بودكاست
ما مصير خط أنابيب الغاز القطري التركي عبر سوريا؟
12:37 GMT
23 د
لقاء سبوتنيك
سوريا وتحديات بناء دولة جديدة بكل مؤسساتها مع ترقب محيطها العربي والدولي
13:03 GMT
57 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
حصاد الأسبوع
خبير: الاتفاق بين إسرائيل وحماس ليس حل سلام
17:03 GMT
59 د
ملفات ساخنة
هل تتراجع إسرائيل عن شن عملية عسكرية في رفح ؟
18:03 GMT
29 د
صدى الحياة
دور المرأة الفلسطينية في الحفاظ على التراث الثقافي وتعزيز الهوية الفلسطينية
18:33 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
19:03 GMT
117 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
21:00 GMT
32 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
المقهى الثقافي
حوار مع الكاتب العراقي حامد حنجر
10:30 GMT
17 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
10:47 GMT
13 د
عرب بوينت بودكاست
احتياجات الاقتصاد السوري لينتعش من جديد
11:03 GMT
22 د
مساحة حرة
هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية؟
11:25 GMT
34 د
ملفات ساخنة
غزة... ما ضمانات تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار و ما فرص صموده
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
التعاون الدولي بين الجامعات العربية والأجنبية
13:03 GMT
27 د
مساحة حرة
مشروعات الطاقة النظيفة لمواجهة التغيرات المناخية
13:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
شؤون عسكرية
خبير: الناتو يستعد إلى نمط جديد في إدارة المصالح ببحر البلطيق
17:03 GMT
29 د
قوانين الاقتصاد
خبير: الاقتصاد الأمريكي في كارثة فكيف سيتصرف ترامب؟
17:34 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
انباء عن حل خلافات إسرائيلية حول هوية السجناء الفلسطينيين المفرج عنهم، وحماس تؤكد التزامها بتنفيذ الاتفاق
18:03 GMT
59 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
19:03 GMT
117 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20250117/مصدر-مصري-مطلع-اجتماع-القاهرة-انتهى-بالاتفاق-على-كافة-الترتيبات-اللازمة-لتنفيذ-وقف-إطلاق-النار-بغزة-1096889224.html
مصدر مصري مطلع: اجتماع القاهرة انتهى بالاتفاق على كافة الترتيبات اللازمة لتنفيذ وقف إطلاق النار بغزة
مصدر مصري مطلع: اجتماع القاهرة انتهى بالاتفاق على كافة الترتيبات اللازمة لتنفيذ وقف إطلاق النار بغزة
سبوتنيك عربي
أعلن مصدر مصري مطلع، اليوم الجمعة، عن انتهاء اجتماع القاهرة، والذي تم تخصيصه لمناقشة آليات تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وتبادل الإفراج عن المحتجزين... 17.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-17T19:40+0000
2025-01-17T19:40+0000
مصر
أخبار مصر الآن
إسرائيل
أخبار فلسطين اليوم
غزة
قطاع غزة
التصعيد العسكري بين قطاع غزة وإسرائيل
وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل
التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل
العدوان الإسرائيلي على غزة
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0c/01/1095367032_0:103:1001:666_1920x0_80_0_0_cf434c30a2e269e16beedd0fb4e89e96.jpg
وأشار إلى أن الغرفة تضم ممثلين عن مصر، وفلسطين، وقطر، وأمريكا، وإسرائيل، لضمان التنسيق الفعال ومتابعة الالتزام ببنود الاتفاق.وأضاف المصدر المصري المطلع، أن "الاجتماع شهد أجواء إيجابية وتوافقا بين جميع الأطراف، وتم الاتفاق على كافة الترتيبات اللازمة لتنفيذ الاتفاق بما في ذلك تشكيل غرفة عمليات مشتركة في القاهرة لمتابعة تنفيذ الإجراءات"، وفقا لقناة "القاهرة الإخبارية".ومساء الأربعاء الماضي، أعلن الوسطاء الثلاثة مصر وقطر والولايات المتحدة، التوصل إلى اتفاق هدنة في قطاع غزة، يبدأ من يوم الأحد المقبل (19 يناير/كانون الثاني).ويسمح الاتفاق المبرم بتبادل الأسرى والعودة إلى الهدوء المستدام بما يحقق وقفا دائما لإطلاق النار بين الطرفين، ويتضمن ثلاثة مراحل، تشتمل المرحلة الأولى ومدتها 42 يومًا على وقف لإطلاق النار، وانسحاب وإعادة تموضع القوات الإسرائيلية خارج المناطق المكتظة بالسكان، وتبادل الأسرى والمحتجزين، وتبادل رفات المتوفين، وعودة النازحين داخليًا إلى أماكن سكناهم في قطاع غزة، وتسهيل مغادرة المرضى والجرحى لتلقي العلاج.كما تتضمن المرحلة الأولى تكثيف إدخال والتوزيع الآمن والفعال للمساعدات الإنسانية على نطاق واسع في جميع أنحاء قطاع غزة، وإعادة تأهيل المستشفيات والمراكز الصحية والمخابز، وإدخال مستلزمات الدفاع المدني والوقود، وإدخال مستلزمات إيواء النازحين الذين فقدوا بيوتهم بسبب الحرب.
مصر
إسرائيل
غزة
قطاع غزة
قطر
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0c/01/1095367032_14:0:902:666_1920x0_80_0_0_ee4c9c4e2168a92750ccce9ecd08dd88.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
مصر, أخبار مصر الآن, إسرائيل, أخبار فلسطين اليوم, غزة, قطاع غزة, التصعيد العسكري بين قطاع غزة وإسرائيل, وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, العدوان الإسرائيلي على غزة, طوفان الأقصى, أخبار العالم الآن, العالم العربي, حركة حماس, قطر, الولايات المتحدة الأمريكية
مصر, أخبار مصر الآن, إسرائيل, أخبار فلسطين اليوم, غزة, قطاع غزة, التصعيد العسكري بين قطاع غزة وإسرائيل, وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, العدوان الإسرائيلي على غزة, طوفان الأقصى, أخبار العالم الآن, العالم العربي, حركة حماس, قطر, الولايات المتحدة الأمريكية

مصدر مصري مطلع: اجتماع القاهرة انتهى بالاتفاق على كافة الترتيبات اللازمة لتنفيذ وقف إطلاق النار بغزة

19:40 GMT 17.01.2025
© Photo / Unsplash/ Valtoالقاهرة، مصر
القاهرة، مصر - سبوتنيك عربي, 1920, 17.01.2025
القاهرة، مصر
© Photo / Unsplash/ Valto
تابعنا عبر
أعلن مصدر مصري مطلع، اليوم الجمعة، عن انتهاء اجتماع القاهرة، والذي تم تخصيصه لمناقشة آليات تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وتبادل الإفراج عن المحتجزين لدى كل من إسرائيل وحركة "حماس" الفلسطينية.
وأشار إلى أن الغرفة تضم ممثلين عن مصر، وفلسطين، وقطر، وأمريكا، وإسرائيل، لضمان التنسيق الفعال ومتابعة الالتزام ببنود الاتفاق.
وأضاف المصدر المصري المطلع، أن "الاجتماع شهد أجواء إيجابية وتوافقا بين جميع الأطراف، وتم الاتفاق على كافة الترتيبات اللازمة لتنفيذ الاتفاق بما في ذلك تشكيل غرفة عمليات مشتركة في القاهرة لمتابعة تنفيذ الإجراءات"، وفقا لقناة "القاهرة الإخبارية".
ومساء الأربعاء الماضي، أعلن الوسطاء الثلاثة مصر وقطر والولايات المتحدة، التوصل إلى اتفاق هدنة في قطاع غزة، يبدأ من يوم الأحد المقبل (19 يناير/كانون الثاني).
ويسمح الاتفاق المبرم بتبادل الأسرى والعودة إلى الهدوء المستدام بما يحقق وقفا دائما لإطلاق النار بين الطرفين، ويتضمن ثلاثة مراحل، تشتمل المرحلة الأولى ومدتها 42 يومًا على وقف لإطلاق النار، وانسحاب وإعادة تموضع القوات الإسرائيلية خارج المناطق المكتظة بالسكان، وتبادل الأسرى والمحتجزين، وتبادل رفات المتوفين، وعودة النازحين داخليًا إلى أماكن سكناهم في قطاع غزة، وتسهيل مغادرة المرضى والجرحى لتلقي العلاج.
كما تتضمن المرحلة الأولى تكثيف إدخال والتوزيع الآمن والفعال للمساعدات الإنسانية على نطاق واسع في جميع أنحاء قطاع غزة، وإعادة تأهيل المستشفيات والمراكز الصحية والمخابز، وإدخال مستلزمات الدفاع المدني والوقود، وإدخال مستلزمات إيواء النازحين الذين فقدوا بيوتهم بسبب الحرب.
أبرز بنود اتفاق وقف إطلاق النار في غزة - سبوتنيك عربي
وسائط متعددة
أبرز بنود اتفاق وقف إطلاق النار في غزة
مشاهدة
أمس, 07:32 GMT
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала