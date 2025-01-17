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وزير الخارجية المصري السابق نبيل فهمي: اتفاق وقف إطلاق النار في غزة مرحلي ومليء بالتحديات
وزير الخارجية المصري السابق نبيل فهمي: اتفاق وقف إطلاق النار في غزة مرحلي ومليء بالتحديات
سبوتنيك عربي
أعرب وزير الخارجية المصري السابق، نبيل فهمي، عن “قلقه بشأن اتفاق وقف إطلاق النار في غزة”، مشيرًا إلى أنه “مرحلي ولم يكتمل بعد”، مع وجود ضبابية حول كيفية... 17.01.2025, سبوتنيك عربي
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وقال فهمي في حديث عبر إذاعة "سبوتنيك": “أرجو أن يبدأ تنفيذ الاتفاق، لكني أخشى ألا يتم التنفيذ كما يجب”، موضحًا أنّ "التخوف يأتي نتيجة “ما شهدناه أكثر من مرة من هروب الإسرائيليين من التزاماتهم”.وحذر فهمي من استمرار الأزمة قائلاً: “طالما يوجد احتلال، ستكون هناك مقاومة”. كما تحدث عن "إيران التي وصفها بأنها “في حالة تطوير وإعادة تنظيم”، متوقعًا "تطورات تكتيكية على الساحة الإقليمية".وأكد ضيف "سبوتنيك" على أنّ "بلاده تلعب دورًا محوريًا في القضية الفلسطينية بسبب موقعها الجغرافي، رغم أن علاقتها بحركة "حماس" لم تكن مريحة".وعن العلاقات المصرية الروسية، قال إنها “طيبة”، مشيرًا إلى أنّ "البلدين يواجهان أوضاعًا إقليمية مضطربة ولديهما مصالح عالمية تتجاوز حدود المنطقة".
https://sarabic.ae/20250117/مكتب-نتنياهو-يعلن-التوصل-إلى-اتفاق-وقف-إطلاق-النار-في-غزة-1096854595.html
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العالم العربي, غزة, قطاع غزة, حصري, تقارير سبوتنيك
العالم العربي, غزة, قطاع غزة, حصري, تقارير سبوتنيك

وزير الخارجية المصري السابق نبيل فهمي: اتفاق وقف إطلاق النار في غزة مرحلي ومليء بالتحديات

06:55 GMT 17.01.2025
© Sputnik . WAEL MAGDIالدكتور نبيل فهمي، وزير الخارجية المصري الأسبق
الدكتور نبيل فهمي، وزير الخارجية المصري الأسبق - سبوتنيك عربي, 1920, 17.01.2025
© Sputnik . WAEL MAGDI
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حصري
أعرب وزير الخارجية المصري السابق، نبيل فهمي، عن “قلقه بشأن اتفاق وقف إطلاق النار في غزة”، مشيرًا إلى أنه “مرحلي ولم يكتمل بعد”، مع وجود ضبابية حول كيفية تنفيذه”.
وقال فهمي في حديث عبر إذاعة "سبوتنيك": “أرجو أن يبدأ تنفيذ الاتفاق، لكني أخشى ألا يتم التنفيذ كما يجب”، موضحًا أنّ "التخوف يأتي نتيجة “ما شهدناه أكثر من مرة من هروب الإسرائيليين من التزاماتهم”.

وأضاف أنّ "الاتفاق لم يُعلن بعد، ولا توجد تفاصيل واضحة حوله"، لكنه أكد "رفض مصر لأي اعتراف قانوني أو ضمني بإعادة احتلال معبر فيلادلفيا"، مشيرًا إلى أنَ "إسرائيل تحاول دائمًا فرض رأيها بقوة وترك مساحة من الضبابية تسمح لها بتنفيذ أجندتها".

رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو - سبوتنيك عربي, 1920, 17.01.2025
مكتب نتنياهو يعلن التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار في غزة
02:14 GMT

وتطرق الدبلوماسي المصري إلى الوضع الإقليمي، حيث أشار إلى "“معدلات سريعة من الاضطرابات” التي يشهدها الشرق الأوسط"، مؤكدًا أنّ "إنهاء الاحتلال الإسرائيلي والسير نحو حل الدولتين هو المطلوب لتحقيق السلام". كما لفت إلى "خسائر جميع الأطراف في حرب غزة"، حيث قال: "إسرائيل حققت بعض الانتصارات الأمنية والعسكرية مرحليًا، لكنها لم تحسم القضية، فيما تضررت الدول الحليفة لها بسبب المواقف الشعبية المعارضة للحكومات".

وحذر فهمي من استمرار الأزمة قائلاً: “طالما يوجد احتلال، ستكون هناك مقاومة”. كما تحدث عن "إيران التي وصفها بأنها “في حالة تطوير وإعادة تنظيم”، متوقعًا "تطورات تكتيكية على الساحة الإقليمية".
وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن - سبوتنيك عربي, 1920, 16.01.2025
بلينكن: واثق بأن وقف إطلاق النار في غزة سيدخل حيز التنفيذ الأحد
أمس, 23:45 GMT

وفي ما يتعلق بالعلاقات المصرية والإقليمية، شدد فهمي على "أهمية زيارة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إلى الإمارات، خاصة في إطار التواصل بشأن القضية الفلسطينية والأزمة السورية". وأشاد بما "وصفه بـ”الأداء الكفء” من الدول العربية تجاه الوضع في سوريا، منتظرًا انعكاس ذلك على المصالح المصرية".

وأكد ضيف "سبوتنيك" على أنّ "بلاده تلعب دورًا محوريًا في القضية الفلسطينية بسبب موقعها الجغرافي، رغم أن علاقتها بحركة "حماس" لم تكن مريحة".
وعن العلاقات المصرية الروسية، قال إنها “طيبة”، مشيرًا إلى أنّ "البلدين يواجهان أوضاعًا إقليمية مضطربة ولديهما مصالح عالمية تتجاوز حدود المنطقة".
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