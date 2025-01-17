https://sarabic.ae/20250117/وزير-الخارجية-المصري-السابق-نبيل-فهمي-اتفاق-وقف-إطلاق-النار-في-غزة-مرحلي-ومليء-بالتحديات-1096856318.html

وزير الخارجية المصري السابق نبيل فهمي: اتفاق وقف إطلاق النار في غزة مرحلي ومليء بالتحديات

وزير الخارجية المصري السابق نبيل فهمي: اتفاق وقف إطلاق النار في غزة مرحلي ومليء بالتحديات

سبوتنيك عربي

أعرب وزير الخارجية المصري السابق، نبيل فهمي، عن “قلقه بشأن اتفاق وقف إطلاق النار في غزة”، مشيرًا إلى أنه “مرحلي ولم يكتمل بعد”، مع وجود ضبابية حول كيفية... 17.01.2025, سبوتنيك عربي

2025-01-17T06:55+0000

2025-01-17T06:55+0000

2025-01-17T06:55+0000

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وقال فهمي في حديث عبر إذاعة "سبوتنيك": “أرجو أن يبدأ تنفيذ الاتفاق، لكني أخشى ألا يتم التنفيذ كما يجب”، موضحًا أنّ "التخوف يأتي نتيجة “ما شهدناه أكثر من مرة من هروب الإسرائيليين من التزاماتهم”.وحذر فهمي من استمرار الأزمة قائلاً: “طالما يوجد احتلال، ستكون هناك مقاومة”. كما تحدث عن "إيران التي وصفها بأنها “في حالة تطوير وإعادة تنظيم”، متوقعًا "تطورات تكتيكية على الساحة الإقليمية".وأكد ضيف "سبوتنيك" على أنّ "بلاده تلعب دورًا محوريًا في القضية الفلسطينية بسبب موقعها الجغرافي، رغم أن علاقتها بحركة "حماس" لم تكن مريحة".وعن العلاقات المصرية الروسية، قال إنها “طيبة”، مشيرًا إلى أنّ "البلدين يواجهان أوضاعًا إقليمية مضطربة ولديهما مصالح عالمية تتجاوز حدود المنطقة".

https://sarabic.ae/20250117/مكتب-نتنياهو-يعلن-التوصل-إلى-اتفاق-وقف-إطلاق-النار-في-غزة-1096854595.html

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