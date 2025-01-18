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"أنصار الله" اليمنية تعلن استهداف وزارة الدفاع الإسرائيلية بصاروخ باليستي... فيديو
"أنصار الله" اليمنية تعلن استهداف وزارة الدفاع الإسرائيلية بصاروخ باليستي... فيديو
سبوتنيك عربي
أعلنت جماعة "أنصار الله" اليمنية أن قواتها نفذت عملية عسكرية استهدفت وزارة الدفاع الإسرائيلية في منطقة يافا، وذلك بصاروخ باليستي نوع "ذوالفقار". 18.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-18T13:18+0000
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وقال المتحدث العسكري باسم الجماعة العميد يحيى سريع، في بيان له، إن "الصاروخ أصاب هدفه بدقة عالية، فيما فشلت الدفاعات الإسرائيلية في التصدي له".وأضاف سريع أن "القوات المسلحة اليمنية تجدد أَنها ستقف إلى جانب المقاومة الفلسطينية في غزة، وبالتنسيق معها وذلك للتعاملِ العسكري المناسب مع أية خروقات أو أي تصعيد عسكري يرتكبه العدو الإسرائيلي خلالَ فترة تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار".وأعلنت "أنصار الله"، أمس الجمعة، شن هجوم جديد على حاملة طائرات أمريكية شمالي البحر الأحمر، ومهاجمة إسرائيل، ضمن الهجمات التي تنفذها الجماعة على تل أبيب والسفن المرتبطة بها وبأمريكا وبريطانيا منذ تشرين الثاني/نوفمبر 2023.وقال المتحدث باسم جماعة "أنصار الله" العميد يحيى سريع، في بيان عسكري، نقله تلفزيون "المسيرة" التابع للجماعة، إن "القوات البحرية نفذت عملية عسكرية استهدفت حاملة الطائرات الأمريكية "ترومان" شمالي البحر الأحمر بعدد من الطائرات المُسيرة".وذكر العميد سريع، أن "القوات المسلحة اليمنية استهدفت أهدافا حيوية للعدو الإسرائيلي في منطقة أم الرشراش (إيلات) جنوبي فلسطين المحتلة بـ4 صواريخ مجنحة حققت أهدافها بنجاح".ومساء الأربعاء، أعلن الوسطاء الثلاثة مصر وقطر والولايات المتحدة، التوصل إلى اتفاق هدنة في قطاع غزة، يبدأ من يوم غد الأحد (19 يناير/ كانون الثاني).ويسمح الاتفاق المبرم بتبادل الأسرى والعودة إلى الهدوء المستدام بما يحقق وقفًا دائمًا لإطلاق النار بين الطرفين (إسرائيل وحماس)، ويتضمن ثلاثة مراحل، تشتمل المرحلة الأولى ومدتها 42 يومًا على وقف لإطلاق النار، وانسحاب وإعادة تموضع القوات الإسرائيلية خارج المناطق المكتظة بالسكان، وتبادل الأسرى والمحتجزين، وتبادل رفات المتوفين، وعودة النازحين داخليًا إلى أماكن سكناهم في قطاع غزة، وتسهيل مغادرة المرضى والجرحى لتلقي العلاج.كما تتضمن المرحلة الأولى تكثيف إدخال والتوزيع الآمن والفعال للمساعدات الإنسانية على نطاق واسع في جميع أنحاء قطاع غزة، وإعادة تأهيل المستشفيات والمراكز الصحية والمخابز، وإدخال مستلزمات الدفاع المدني والوقود، وإدخال مستلزمات إيواء النازحين الذين فقدوا بيوتهم بسبب الحرب.
https://sarabic.ae/20250117/5-غارات-أمريكية-على-محافظة-عمران-شمال-العاصمة-صنعاء-1096855097.html
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الحرب على اليمن, أخبار اليمن الأن, أنصار الله, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, الأخبار, أخبار العالم الآن, العالم
الحرب على اليمن, أخبار اليمن الأن, أنصار الله, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, الأخبار, أخبار العالم الآن, العالم

"أنصار الله" اليمنية تعلن استهداف وزارة الدفاع الإسرائيلية بصاروخ باليستي... فيديو

13:18 GMT 18.01.2025
© AP Photo / Osamah Abdulrahman المتحدث العسكري لجماعة أنصار الله في اليمن العميد يحيي سريع
 المتحدث العسكري لجماعة أنصار الله في اليمن العميد يحيي سريع - سبوتنيك عربي, 1920, 18.01.2025
© AP Photo / Osamah Abdulrahman
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أعلنت جماعة "أنصار الله" اليمنية أن قواتها نفذت عملية عسكرية استهدفت وزارة الدفاع الإسرائيلية في منطقة يافا، وذلك بصاروخ باليستي نوع "ذوالفقار".
وقال المتحدث العسكري باسم الجماعة العميد يحيى سريع، في بيان له، إن "الصاروخ أصاب هدفه بدقة عالية، فيما فشلت الدفاعات الإسرائيلية في التصدي له".
وأضاف سريع أن "القوات المسلحة اليمنية تجدد أَنها ستقف إلى جانب المقاومة الفلسطينية في غزة، وبالتنسيق معها وذلك للتعاملِ العسكري المناسب مع أية خروقات أو أي تصعيد عسكري يرتكبه العدو الإسرائيلي خلالَ فترة تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار".
وأعلنت "أنصار الله"، أمس الجمعة، شن هجوم جديد على حاملة طائرات أمريكية شمالي البحر الأحمر، ومهاجمة إسرائيل، ضمن الهجمات التي تنفذها الجماعة على تل أبيب والسفن المرتبطة بها وبأمريكا وبريطانيا منذ تشرين الثاني/نوفمبر 2023.
وقال المتحدث باسم جماعة "أنصار الله" العميد يحيى سريع، في بيان عسكري، نقله تلفزيون "المسيرة" التابع للجماعة، إن "القوات البحرية نفذت عملية عسكرية استهدفت حاملة الطائرات الأمريكية "ترومان" شمالي البحر الأحمر بعدد من الطائرات المُسيرة".
وذكر العميد سريع، أن "القوات المسلحة اليمنية استهدفت أهدافا حيوية للعدو الإسرائيلي في منطقة أم الرشراش (إيلات) جنوبي فلسطين المحتلة بـ4 صواريخ مجنحة حققت أهدافها بنجاح".
ومساء الأربعاء، أعلن الوسطاء الثلاثة مصر وقطر والولايات المتحدة، التوصل إلى اتفاق هدنة في قطاع غزة، يبدأ من يوم غد الأحد (19 يناير/ كانون الثاني).
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ويسمح الاتفاق المبرم بتبادل الأسرى والعودة إلى الهدوء المستدام بما يحقق وقفًا دائمًا لإطلاق النار بين الطرفين (إسرائيل وحماس)، ويتضمن ثلاثة مراحل، تشتمل المرحلة الأولى ومدتها 42 يومًا على وقف لإطلاق النار، وانسحاب وإعادة تموضع القوات الإسرائيلية خارج المناطق المكتظة بالسكان، وتبادل الأسرى والمحتجزين، وتبادل رفات المتوفين، وعودة النازحين داخليًا إلى أماكن سكناهم في قطاع غزة، وتسهيل مغادرة المرضى والجرحى لتلقي العلاج.
كما تتضمن المرحلة الأولى تكثيف إدخال والتوزيع الآمن والفعال للمساعدات الإنسانية على نطاق واسع في جميع أنحاء قطاع غزة، وإعادة تأهيل المستشفيات والمراكز الصحية والمخابز، وإدخال مستلزمات الدفاع المدني والوقود، وإدخال مستلزمات إيواء النازحين الذين فقدوا بيوتهم بسبب الحرب.
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