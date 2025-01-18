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إسرائيل تعلن اعتراض صاروخ أطلق من اليمن وتعليق الطيران في مطار بن غوريون
إسرائيل تعلن اعتراض صاروخ أطلق من اليمن وتعليق الطيران في مطار بن غوريون
سبوتنيك عربي
أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم السبت، أنه نجح في اعتراض صاروخ "أرض - أرض" أُطلق من اليمن، لافتًا إلى أنه تم تفعيل صافرات الإنذار في مناطق عدة من إسرائيل. 18.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-18T09:29+0000
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وذكرت القناة الـ12 الإسرائيلية، نقلًا عن الجيش، أنه "بناءً على الإنذارات التي تم تفعيلها في مناطق عدة من البلاد، قام سلاح الجو باعتراض صاروخ واحد أُطلق من اليمن".فيما تعامل الإسعاف الإسرائيلي مع عدد من حالات الهلع والإصابات أثناء توجه المدنيين نحو الملاجئ، وفقا للقناة.وأضافت القناة، نقلا عن بعض السكان، أنه سُمع أصوات انفجارات، مرجحة أنها أصوات الاعتراضات على الصواريخ والمقذوفات المتجهة نحو الأراضي الإسرائيلية.
https://sarabic.ae/20250117/أنصار-الله-تعلن-مهاجمة-أهداف-حيوية-في-إيلات-جنوبي-إسرائيل-بـ4-صواريخ-مجنحة-1096879619.html
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إسرائيل, أخبار اليمن الأن, العالم, العالم العربي, الأخبار
إسرائيل, أخبار اليمن الأن, العالم, العالم العربي, الأخبار
إسرائيل تعلن اعتراض صاروخ أطلق من اليمن وتعليق الطيران في مطار بن غوريون
أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم السبت، أنه نجح في اعتراض صاروخ "أرض - أرض" أُطلق من اليمن، لافتًا إلى أنه تم تفعيل صافرات الإنذار في مناطق عدة من إسرائيل.
وذكرت
القناة الـ12 الإسرائيلية، نقلًا عن الجيش، أنه "بناءً على الإنذارات التي تم تفعيلها في مناطق عدة من البلاد، قام سلاح الجو باعتراض صاروخ واحد أُطلق من اليمن".
وأوضحت القناة أنه تم إغلاق مطار بن غوريون، مؤقتًا، أمام الإقلاع والهبوط، قبل أن يعود للعمل بشكل طبيعي بعد فترة قصيرة.
كما أشارت القناة إلى أن فرق الإطفاء توجهت إلى بلدة بئير يعقوب جنوب تل أبيب، إثر اندلاع حريق بسبب سقوط شظايا الصاروخ.
فيما تعامل الإسعاف الإسرائيلي مع عدد من حالات الهلع والإصابات أثناء توجه المدنيين نحو الملاجئ، وفقا للقناة.
وأضافت القناة، نقلا عن بعض السكان، أنه سُمع أصوات انفجارات، مرجحة أنها أصوات الاعتراضات على الصواريخ والمقذوفات المتجهة نحو الأراضي الإسرائيلية.