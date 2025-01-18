https://sarabic.ae/20250118/إسرائيل-تعلن-اعتراض-صاروخ-أطلق-من-اليمن-وتعليق-الطيران-في-مطار-بن-غوريون-1096898578.html

إسرائيل تعلن اعتراض صاروخ أطلق من اليمن وتعليق الطيران في مطار بن غوريون

إسرائيل تعلن اعتراض صاروخ أطلق من اليمن وتعليق الطيران في مطار بن غوريون

سبوتنيك عربي

أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم السبت، أنه نجح في اعتراض صاروخ "أرض - أرض" أُطلق من اليمن، لافتًا إلى أنه تم تفعيل صافرات الإنذار في مناطق عدة من إسرائيل. 18.01.2025, سبوتنيك عربي

2025-01-18T09:29+0000

2025-01-18T09:29+0000

2025-01-18T09:29+0000

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وذكرت القناة الـ12 الإسرائيلية، نقلًا عن الجيش، أنه "بناءً على الإنذارات التي تم تفعيلها في مناطق عدة من البلاد، قام سلاح الجو باعتراض صاروخ واحد أُطلق من اليمن".فيما تعامل الإسعاف الإسرائيلي مع عدد من حالات الهلع والإصابات أثناء توجه المدنيين نحو الملاجئ، وفقا للقناة.وأضافت القناة، نقلا عن بعض السكان، أنه سُمع أصوات انفجارات، مرجحة أنها أصوات الاعتراضات على الصواريخ والمقذوفات المتجهة نحو الأراضي الإسرائيلية.

https://sarabic.ae/20250117/أنصار-الله-تعلن-مهاجمة-أهداف-حيوية-في-إيلات-جنوبي-إسرائيل-بـ4-صواريخ-مجنحة-1096879619.html

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