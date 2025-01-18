https://sarabic.ae/20250118/السعودية-تحبط-مخططا-خطيرا-يستهدف-مواطنيها-فيديو-1096900465.html
السعودية تحبط مخططا خطيرا يستهدف مواطنيها... فيديو
السعودية تحبط مخططا خطيرا يستهدف مواطنيها... فيديو
سبوتنيك عربي
نجحت السلطات السعودية من إحباط محاولة تهريب أكثر من 2.9 مليون حبة كبتاغون، كانت مخبأة في شحنة واردة إلى المملكة. 18.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-18T10:25+0000
2025-01-18T10:25+0000
2025-01-18T10:25+0000
السعودية
أخبار السعودية اليوم
العالم العربي
الأخبار
https://cdn.img.sarabic.ae/img/103455/20/1034552084_0:600:5760:3840_1920x0_80_0_0_93c07477ad2235c6d1076df1fc46fff9.jpg
وقالت هيئىة الزكاة والضريبة والجمارك في منفذ "البطحاء" شرقي البلاد، أن "الشحنة كانت عبارة عن منتجات إنارة "LED".وأضافت أن "الشحنة خضعت للإجراءات الجمركية المعتادة، حيث تم الكشف عليها باستخدام التقنيات الأمنية والوسائل الحية، مما أسفر عن اكتشاف الكمية الكبيرة من الحبوب المخدرة مخبأة ضمن الإرسالية".وأوضحت الهيئة أنه "بعد إتمام عملية الضبط، تم التنسيق مع المديرية العامة لمكافحة المخدرات، لضمان القبض على الأشخاص المعنيين داخل المملكة".كما أكدت الهيئة أنه تم القبض على اثنين من المتورطين في العملية.وشددت الهيئة على أنها ستواصل تعزيز الرقابة الجمركية على واردات وصادرات المملكة، لضمان أمن المجتمع وحمايته من آفات المخدرات.
https://sarabic.ae/20250101/الداخلية-السعودية-تعلن-إعدام-6-إيرانيين-1096386825.html
السعودية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/103455/20/1034552084_640:0:5760:3840_1920x0_80_0_0_b432867fb855cf53e8639390eb8cb1a2.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
السعودية, أخبار السعودية اليوم, العالم العربي, الأخبار
السعودية, أخبار السعودية اليوم, العالم العربي, الأخبار
السعودية تحبط مخططا خطيرا يستهدف مواطنيها... فيديو
نجحت السلطات السعودية من إحباط محاولة تهريب أكثر من 2.9 مليون حبة كبتاغون، كانت مخبأة في شحنة واردة إلى المملكة.
وقالت هيئىة الزكاة والضريبة والجمارك في منفذ "البطحاء" شرقي البلاد، أن "الشحنة كانت عبارة عن منتجات إنارة "LED".
وأضافت أن "الشحنة خضعت للإجراءات الجمركية المعتادة، حيث تم الكشف عليها باستخدام التقنيات الأمنية والوسائل الحية، مما أسفر عن اكتشاف الكمية الكبيرة من الحبوب المخدرة
مخبأة ضمن الإرسالية".
وأوضحت الهيئة أنه "بعد إتمام عملية الضبط، تم التنسيق مع المديرية العامة لمكافحة المخدرات
، لضمان القبض على الأشخاص المعنيين داخل المملكة".
كما أكدت الهيئة أنه تم القبض على اثنين من المتورطين في العملية.
وشددت الهيئة على أنها ستواصل تعزيز الرقابة الجمركية على واردات وصادرات المملكة
، لضمان أمن المجتمع وحمايته من آفات المخدرات.