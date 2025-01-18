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السعودية تحبط مخططا خطيرا يستهدف مواطنيها... فيديو
السعودية تحبط مخططا خطيرا يستهدف مواطنيها... فيديو
سبوتنيك عربي
نجحت السلطات السعودية من إحباط محاولة تهريب أكثر من 2.9 مليون حبة كبتاغون، كانت مخبأة في شحنة واردة إلى المملكة. 18.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-18T10:25+0000
2025-01-18T10:25+0000
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وقالت هيئىة الزكاة والضريبة والجمارك في منفذ "البطحاء" شرقي البلاد، أن "الشحنة كانت عبارة عن منتجات إنارة "LED".وأضافت أن "الشحنة خضعت للإجراءات الجمركية المعتادة، حيث تم الكشف عليها باستخدام التقنيات الأمنية والوسائل الحية، مما أسفر عن اكتشاف الكمية الكبيرة من الحبوب المخدرة مخبأة ضمن الإرسالية".وأوضحت الهيئة أنه "بعد إتمام عملية الضبط، تم التنسيق مع المديرية العامة لمكافحة المخدرات، لضمان القبض على الأشخاص المعنيين داخل المملكة".كما أكدت الهيئة أنه تم القبض على اثنين من المتورطين في العملية.وشددت الهيئة على أنها ستواصل تعزيز الرقابة الجمركية على واردات وصادرات المملكة، لضمان أمن المجتمع وحمايته من آفات المخدرات.
https://sarabic.ae/20250101/الداخلية-السعودية-تعلن-إعدام-6-إيرانيين-1096386825.html
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السعودية, أخبار السعودية اليوم, العالم العربي, الأخبار
السعودية, أخبار السعودية اليوم, العالم العربي, الأخبار

السعودية تحبط مخططا خطيرا يستهدف مواطنيها... فيديو

10:25 GMT 18.01.2025
© AP Photo / Nariman El-Moftyالرياض - السعودية
الرياض - السعودية - سبوتنيك عربي, 1920, 18.01.2025
© AP Photo / Nariman El-Mofty
تابعنا عبر
نجحت السلطات السعودية من إحباط محاولة تهريب أكثر من 2.9 مليون حبة كبتاغون، كانت مخبأة في شحنة واردة إلى المملكة.
وقالت هيئىة الزكاة والضريبة والجمارك في منفذ "البطحاء" شرقي البلاد، أن "الشحنة كانت عبارة عن منتجات إنارة "LED".
وأضافت أن "الشحنة خضعت للإجراءات الجمركية المعتادة، حيث تم الكشف عليها باستخدام التقنيات الأمنية والوسائل الحية، مما أسفر عن اكتشاف الكمية الكبيرة من الحبوب المخدرة مخبأة ضمن الإرسالية".
وأوضحت الهيئة أنه "بعد إتمام عملية الضبط، تم التنسيق مع المديرية العامة لمكافحة المخدرات، لضمان القبض على الأشخاص المعنيين داخل المملكة".
مشنقة - سبوتنيك عربي, 1920, 01.01.2025
الداخلية السعودية تعلن إعدام 6 إيرانيين أدينوا بتهريب المخدرات
1 يناير, 13:40 GMT
كما أكدت الهيئة أنه تم القبض على اثنين من المتورطين في العملية.
وشددت الهيئة على أنها ستواصل تعزيز الرقابة الجمركية على واردات وصادرات المملكة، لضمان أمن المجتمع وحمايته من آفات المخدرات.
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