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https://sarabic.ae/20250101/الداخلية-السعودية-تعلن-إعدام-6-إيرانيين-1096386825.html
الداخلية السعودية تعلن إعدام 6 إيرانيين أدينوا بتهريب المخدرات
الداخلية السعودية تعلن إعدام 6 إيرانيين أدينوا بتهريب المخدرات
سبوتنيك عربي
أصدرت وزارة الداخلية السعودية، اليوم الأربعاء، بيانا بشأن تنفيذ حكم الإعدام في حق عدد من الجناة في المنطقة الشرقية. 01.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-01T13:40+0000
2025-01-01T13:42+0000
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وأفادت الداخلية السعودية، في بيان لها، بأن "كلا من جاسم محمد شعباني، وعبدالرضا يونس تنقاسيري، وخليل شهيد سامري، ومحمد جواد عبدالجليل، ومهدي كنعان غانمي، وحر محمد شعباني - إيرانيو الجنسية - أقدم على تهريب الحشيش المخدر إلى المملكة".وأضاف: "تمكنت الجهات الأمنية من القبض على الجناة المذكورين، وأسفر التحقيق معهم عن توجيه الاتهام إليهم بارتكاب الجريمة، وبإحالتهم إلى المحكمة المختصة؛ صدر بحقهم حُكم يقضي بثبوت ما نسب إليهم وقتلهم تعزيرا، وأصبح الحكم نهائيا بعد استئنافه ثم تأييده من المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعا".وتابع البيان: "وقد تم تنفيذ حُكم القتل تعزيرًا بالجناة جاسم محمد شعباني وعبدالرضا يونس تنقاسيري وخليل شهيد سامري، ومحمد جواد عبدالجليل، ومهدي كنعان غانمي، وحر محمد شعباني - إيرانيو الجنسية - بالمنطقة الشرقية".وكانت وزارة الداخلية السعودية، أعلنت أمس الثلاثاء، "ضبط وتفكيك شبكتين إجراميتين تعملان في تهريب الأقراص المخدرة والحشيش، من ضمنهما أشخاص من وزارتي الدفاع والداخلية وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك ومقيمين سوريين ويمنيين".وقال مصدر مسؤول بوزارة الداخلية السعودية إن "الشبكتين المضبوطتين تنشطان في تهريب المخدرات والاتجار بها في منطقتي الرياض وجازان، وذلك عبر مطار الملك خالد الدولي وجزيرة فرسان"، حسب وكالة الأنباء السعودية - "واس".وأشار المصدر إلى أنهم "13 عنصرًا، بينهم شخص من وزارة الداخلية، و4 من هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، و2 من وزارة الدفاع، و3 مقيمين من الجنسيتين اليمنية والسورية، وجرى اتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالتهم إلى النيابة العامة".وأكدت وزارة الداخلية السعودية أن "الجهات الأمنية ستتصدى لكل من تسول له نفسه العبث بأمن هذه البلاد واستقرارها وأمن مواطنيها والمقيمين على أراضيها كائنًا من كان، متيقظة لجميع المُخططات الإجرامية التي تُحاك لاستهداف أمن الوطن وشبابه بالمخدرات".
https://sarabic.ae/20241026/بأي-تهمة؟-الداخلية-السعودية-تعلن-إعدام-وافدين-مصريين-1094192130.html
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السعودية, أخبار السعودية اليوم, إيران, أخبار إيران, أخبار العالم الآن, العالم العربي
السعودية, أخبار السعودية اليوم, إيران, أخبار إيران, أخبار العالم الآن, العالم العربي

الداخلية السعودية تعلن إعدام 6 إيرانيين أدينوا بتهريب المخدرات

13:40 GMT 01.01.2025 (تم التحديث: 13:42 GMT 01.01.2025)
© AP Photo / Denis Farrellمشنقة
مشنقة - سبوتنيك عربي, 1920, 01.01.2025
© AP Photo / Denis Farrell
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أصدرت وزارة الداخلية السعودية، اليوم الأربعاء، بيانا بشأن تنفيذ حكم الإعدام في حق عدد من الجناة في المنطقة الشرقية.
وأفادت الداخلية السعودية، في بيان لها، بأن "كلا من جاسم محمد شعباني، وعبدالرضا يونس تنقاسيري، وخليل شهيد سامري، ومحمد جواد عبدالجليل، ومهدي كنعان غانمي، وحر محمد شعباني - إيرانيو الجنسية - أقدم على تهريب الحشيش المخدر إلى المملكة".
وأضاف: "تمكنت الجهات الأمنية من القبض على الجناة المذكورين، وأسفر التحقيق معهم عن توجيه الاتهام إليهم بارتكاب الجريمة، وبإحالتهم إلى المحكمة المختصة؛ صدر بحقهم حُكم يقضي بثبوت ما نسب إليهم وقتلهم تعزيرا، وأصبح الحكم نهائيا بعد استئنافه ثم تأييده من المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعا".
أفراد من الشرطة السعودية في الرياض - سبوتنيك عربي, 1920, 26.10.2024
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"بأي تهمة؟".. الداخلية السعودية تعلن إعدام وافدين مصريين
26 أكتوبر 2024, 16:53 GMT
وتابع البيان: "وقد تم تنفيذ حُكم القتل تعزيرًا بالجناة جاسم محمد شعباني وعبدالرضا يونس تنقاسيري وخليل شهيد سامري، ومحمد جواد عبدالجليل، ومهدي كنعان غانمي، وحر محمد شعباني - إيرانيو الجنسية - بالمنطقة الشرقية".
وكانت وزارة الداخلية السعودية، أعلنت أمس الثلاثاء، "ضبط وتفكيك شبكتين إجراميتين تعملان في تهريب الأقراص المخدرة والحشيش، من ضمنهما أشخاص من وزارتي الدفاع والداخلية وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك ومقيمين سوريين ويمنيين".
وقال مصدر مسؤول بوزارة الداخلية السعودية إن "الشبكتين المضبوطتين تنشطان في تهريب المخدرات والاتجار بها في منطقتي الرياض وجازان، وذلك عبر مطار الملك خالد الدولي وجزيرة فرسان"، حسب وكالة الأنباء السعودية - "واس".
وأشار المصدر إلى أنهم "13 عنصرًا، بينهم شخص من وزارة الداخلية، و4 من هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، و2 من وزارة الدفاع، و3 مقيمين من الجنسيتين اليمنية والسورية، وجرى اتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالتهم إلى النيابة العامة".
وأكدت وزارة الداخلية السعودية أن "الجهات الأمنية ستتصدى لكل من تسول له نفسه العبث بأمن هذه البلاد واستقرارها وأمن مواطنيها والمقيمين على أراضيها كائنًا من كان، متيقظة لجميع المُخططات الإجرامية التي تُحاك لاستهداف أمن الوطن وشبابه بالمخدرات".
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