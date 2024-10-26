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شؤون عسكرية
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أكاديمي فلسطيني: تصريحات وزيرة خارجية ألمانيا تشجع على الإبادة الجماعية
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"بأي تهمة؟".. الداخلية السعودية تعلن إعدام وافدين مصريين
"بأي تهمة؟".. الداخلية السعودية تعلن إعدام وافدين مصريين
سبوتنيك عربي
أعلنت وزارة الداخلية السعودية تنفيذ حكم القتل أو الإعدام بمحكومين مصرييّن اثنين في منطقة تبوك، أدينا بتهريب المخدرات. 26.10.2024, سبوتنيك عربي
2024-10-26T16:53+0000
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ونشرت الداخلية السعودية بيانا أكدت من خلاله أنها حكمت على محكومين مصريين اثنين بالإعدام تعزيزا بعد تهريبهما للمخدرات إلى المملكة.وذكرت هيئة مكافحة المخدرات التابعة لوزارة الداخلية في بيان لها: "أقدم كل من حسن عيد سليمان المغبش وموسى محمد حسن دبل، مصريي الجنسية، على تهريب أقراص الإمفيتامين المخدر إلى المملكة".وأفادت الداخلية السعودية بأنه سبق ونجحت الجهات الأمنية في القبض على المصريين المذكورين وأسفر التحقيق معهما عن توجيه الاتهام إليهما بارتكاب جريمة تهريب المخدرات، وقررت إحالتهما إلى المحكمة المختصة، حيث صدر بحقهما حكم يقضي بثبوت ما نسب إليهما وقتلهما تعزيرا.وأوضحت في البيان أن الحكم بحق المصريين الاثنين أصبح نهائيا بعد استئنافه ثم تأييده من المحكمة العليا في السعودية، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعا وتم تنفيذ حكم القتل تعزيرا بالمواطنين المصريين.
https://sarabic.ae/20240922/الداخلية-السعودية-تعدد-4-محظورات-لاستخدام-العلم-وسط-احتفالات-اليوم-الوطني-1092994109.html
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السعودية, أخبار السعودية اليوم, مصر, أخبار مصر الآن, منوعات, الأخبار
السعودية, أخبار السعودية اليوم, مصر, أخبار مصر الآن, منوعات, الأخبار

"بأي تهمة؟".. الداخلية السعودية تعلن إعدام وافدين مصريين

16:53 GMT 26.10.2024
© AP Photo / Hassan Ammarأفراد من الشرطة السعودية في الرياض
أفراد من الشرطة السعودية في الرياض - سبوتنيك عربي, 1920, 26.10.2024
© AP Photo / Hassan Ammar
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أعلنت وزارة الداخلية السعودية تنفيذ حكم القتل أو الإعدام بمحكومين مصرييّن اثنين في منطقة تبوك، أدينا بتهريب المخدرات.
ونشرت الداخلية السعودية بيانا أكدت من خلاله أنها حكمت على محكومين مصريين اثنين بالإعدام تعزيزا بعد تهريبهما للمخدرات إلى المملكة.
وذكرت هيئة مكافحة المخدرات التابعة لوزارة الداخلية في بيان لها: "أقدم كل من حسن عيد سليمان المغبش وموسى محمد حسن دبل، مصريي الجنسية، على تهريب أقراص الإمفيتامين المخدر إلى المملكة".
علم السعودية - سبوتنيك عربي, 1920, 22.09.2024
مجتمع
الداخلية السعودية تعدد 4 محظورات لاستخدام العلم وسط احتفالات اليوم الوطني
22 سبتمبر, 16:54 GMT
وأفادت الداخلية السعودية بأنه سبق ونجحت الجهات الأمنية في القبض على المصريين المذكورين وأسفر التحقيق معهما عن توجيه الاتهام إليهما بارتكاب جريمة تهريب المخدرات، وقررت إحالتهما إلى المحكمة المختصة، حيث صدر بحقهما حكم يقضي بثبوت ما نسب إليهما وقتلهما تعزيرا.
وأوضحت في البيان أن الحكم بحق المصريين الاثنين أصبح نهائيا بعد استئنافه ثم تأييده من المحكمة العليا في السعودية، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعا وتم تنفيذ حكم القتل تعزيرا بالمواطنين المصريين.
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Зенитный ракетный комплекс Оса второго армейского корпуса Южной группировки войск ведет огонь по цели на Южном направлении - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة11:08 GMT
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