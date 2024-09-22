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الداخلية السعودية تعدد 4 محظورات لاستخدام العلم وسط احتفالات اليوم الوطني
الداخلية السعودية تعدد 4 محظورات لاستخدام العلم وسط احتفالات اليوم الوطني
سبوتنيك عربي
شددت وزارة الداخلية السعودية على وجود 4 محظورات لاستخدام العلم السعودي وسط الاحتفالات باليوم الوطني في البلاد. 22.09.2024, سبوتنيك عربي
2024-09-22T16:54+0000
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وذكرت الداخلية السعودية في بيان رسمي على صفحتها بمنصة "إكس"، أمس الجمعة، أن هناك 4 محظورات ضمن 13 نقطة تحذيرية توجيهية، أهمها حظر رفع علم المملكة وهو باهت اللون أو في حالة سيئة على أن يتم إتلافه في حال عدم السماح باستعماله.كما يحظر استعمال علم المملكة السعودية كعلامة تجارية أو لأغراض الدعاية التجارية أو لأي غرض آخر غير ما نص عليه نظاما، وذلك خلال الاحتفالات الوطنية السعودية باليوم الوطني للمملكة الذي يصادف الـ23 من سبتمبر/ أيلول من كل عام.ومن بين المحظورات الأخرى "تنكيس علم المملكة الوطني أو العلم الخاص بخادم الحرمين الشريفين"، فضلا عن "حظر استخدام العلم بأي صورة قد تهينه أو تعرضه للتلف بما في ذلك طباعته على المواد التي ينوي التخلص منها بعد استخدامها".وشددت وزارة الداخلية السعودية على وصول عقوبة إهانة العلم الوطني للسعودية أو العلم الملكي إلى السجن لمدة عام، وغرامة قيمتها 3 آلاف ريال (800 دولار) أو بإحدى العقوبتين.ويشار إلى أن المملكة العربية السعودية تحتفل بيومها الوطني في اليوم الأول من الميزان الموافق 23 سبتمبر/أيلول من كل عام وذلك تخليدا لذكرى توحيد المملكة وتأسيسها على يدي الملك عبد العزيز آل سعود.
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منوعات, السعودية, أخبار السعودية اليوم, الأخبار
منوعات, السعودية, أخبار السعودية اليوم, الأخبار
الداخلية السعودية تعدد 4 محظورات لاستخدام العلم وسط احتفالات اليوم الوطني
16:54 GMT 22.09.2024 (تم التحديث: 16:55 GMT 22.09.2024)
شددت وزارة الداخلية السعودية على وجود 4 محظورات لاستخدام العلم السعودي وسط الاحتفالات باليوم الوطني في البلاد.
وذكرت الداخلية السعودية في بيان رسمي على صفحتها بمنصة "إكس"، أمس الجمعة، أن هناك 4 محظورات ضمن 13 نقطة تحذيرية توجيهية، أهمها حظر رفع علم المملكة وهو باهت اللون أو في حالة سيئة على أن يتم إتلافه في حال عدم السماح باستعماله.
كما يحظر استعمال علم المملكة السعودية كعلامة تجارية أو لأغراض الدعاية التجارية أو لأي غرض آخر غير ما نص عليه نظاما، وذلك خلال الاحتفالات الوطنية السعودية باليوم الوطني للمملكة
الذي يصادف الـ23 من سبتمبر/ أيلول من كل عام.
ومن بين المحظورات الأخرى "تنكيس علم المملكة الوطني أو العلم الخاص بخادم الحرمين الشريفين"، فضلا عن "حظر استخدام العلم بأي صورة قد تهينه أو تعرضه للتلف بما في ذلك طباعته على المواد التي ينوي التخلص منها بعد استخدامها".
وشددت وزارة الداخلية
السعودية على وصول عقوبة إهانة العلم الوطني للسعودية أو العلم الملكي إلى السجن لمدة عام، وغرامة قيمتها 3 آلاف ريال (800 دولار) أو بإحدى العقوبتين.
ويشار إلى أن المملكة العربية السعودية تحتفل بيومها الوطني في اليوم الأول من الميزان الموافق 23 سبتمبر/أيلول من كل عام وذلك تخليدا لذكرى توحيد المملكة وتأسيسها على يدي الملك عبد العزيز آل سعود.