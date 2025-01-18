https://sarabic.ae/20250118/دولة-عربية-تتعرض-لهجوم-الفدية-الخبيثة---1096893965.html

دولة عربية تتعرض لهجوم "الفدية الخبيثة"

دولة عربية تتعرض لهجوم "الفدية الخبيثة"

سبوتنيك عربي

كشفت دولة عربية عن تعرضها لهجوم سيبراني واسع النطاق يصنف تحت بند "الفدية الخبيثة"، مدعومًا بالذكاء الاصطناعي الحديث وبطرق متطورة. 18.01.2025, سبوتنيك عربي

2025-01-18T07:00+0000

2025-01-18T07:00+0000

2025-01-18T07:17+0000

العالم العربي

منوعات

أخبار الإمارات العربية المتحدة

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/01/12/1096893808_0:214:2624:1689_1920x0_80_0_0_e92b809e2c5c8f70217a16b4e9f6a0a2.jpg

وأعلن مجلس الأمن السيبراني لحكومة الإمارات العربية المتحدة، نجاح المنظومات السيبرانية الوطنية بالتصدي لهجمات "الفدية الخبيثة" الإلكترونية (ransomware)، التي استهدفت عددا من القطاعات الاستراتيجية في الدولة من القطاعين الحكومي والخاص.ونجحت منظومات الطوارئ السيبرانية في الإمارات، بالتعاون مع الجهات المعنية، في الرصد والتصدي باستباقية واحترافية، لنحو 200 ألف هجمة سيبرانية خبيثة يوميا، خلال الفترة الأخيرة، بحسب المجلس.واستطاعت الجهات المعنية في الإمارات تحديد هوية المخترقين وموقع إطلاق هجماتهم السيبرانية، والتي تم التعامل معها وفق منظومات الحماية وسياسات الأمن السيبراني.وبحسب موقع "الإمارات اليوم"، تم رصد محاولات حديثة ومركّبة للاختراق، تبين أنها مدعومة بتقنيات الذكاء الاصطناعي، وهي من أبرز التحديات الحديثة والتي تستهدف البنى التحتية الرقمية.بالإضافة إلى ذلك، رُصد وجود ارتفاع مستمر في التهديدات السيبرانية باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي مع تحسين البرمجيات الضارة وعلى رأسها "الفدية الخبيثة".وحذّر المجلس السيبراني الإماراتي من قضايا عدة وهي:وبدروه، أكد الدكتور محمد الكويتي، رئيس مجلس الأمن السيبراني الإماراتي، أن "جميع فرق العمل الوطنية (في الإمارات)، تواصل العمل على تحصين الفضاء الرقمي للدولة، وحماية البنية التحتية الرقمية، وفق أفضل الممارسات والمعايير العالمية، وردع كل من تسوّل له نفسه المساس بأمن الوطن ومقدراته". أكبر نقطة ضعف للأمن السيبراني هو أنت... وهذه 3 قواعد عليك اتباعها

https://sarabic.ae/20250117/ماذا-دار-في-أول-اتصال-هاتفي-بين-رئيس-الإمارات-وأحمد-الشرع-1096889918.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

العالم العربي, منوعات, أخبار الإمارات العربية المتحدة