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ما الظروف التي دفعت سكان واحة قبرعون جنوبي ليبيا لمغادرتها؟
ما الظروف التي دفعت سكان واحة قبرعون جنوبي ليبيا لمغادرتها؟
سبوتنيك عربي
بحيرة قبرعون، الواقعة في الصحراء الكبرى جنوب ليبيا، تُعد من أبرز الوجهات السياحية في البلاد، حيث تتميز بمياهها المالحة شديدة الملوحة، مما يجعل الغرق فيها شبه... 18.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-18T13:47+0000
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لم يحدد عمق البحيرة نظرا لسخونة المياه التي تأثرت جداً عند عمق السبعة أمتار ونصف، وعليه لم يحدد العمق الفعلي للبحيرة، بسبب مياهها ذات الحرارة المرتفعة، خاصة بعد عمق 1.5 متر، يُعتقد أن اسم "قبرعون" مشتق من وجود أول قبر لشخص يُدعى "عون" على ضفاف البحيرة، الذي أصبح علامة دالة في المكان وحملت الواحة هذا الاسم نسبة لذلك الشخص.تُعتبر مياه البحيرة ذات خصائص علاجية، خاصة للأمراض الجلدية مثل الصدفية وحساسية الجلد، نظرًا لاحتوائها على نسب متوازنة من الكبريت والملح، هذا بالإضافة إلى المناظر الطبيعية الخلابة، يجعلها مقصدًا للزوار الباحثين عن الاستجمام والعلاج الطبيعي.بحيرة قبرعون جوهرة الصحراء الليبيةكشف محمد عبد العزيز المهدي، أحد السكان الأصليين لمنطقة بحيرة قبرعون، عن التاريخ العريق لهذه البحيرة، الذي يعود إلى حقبة الجيرمنت أو ما قبلها.وأوضح المهدي في حوار خاص مع لـ"سبوتنيك" أن بحيرة منذرة، الملاصقة لقبرعون، كانت تحتوي على سكة حديد وظيفتها نقل الملح إلى قلعة جرمة الأثرية، مشيرًا إلى أن آثار هذه السكة بقيت موجودة حتى تسعينيات القرن الماضي.سكان البحيرة وهجرتهموقال المهدي: "كانت بحيرة قبرعون مأهولة بالسكان في السابق، حيث عاش هناك العديد من العائلات من قبائل مختلفة وهم المقارحة بيت القبيان، ورفلة، السحاقات، والطوارق بيت الهيواين، ويقدر عدد سكان المنطقة آنذاك ما بين 700 إلى 1200 نسمة، وقد شكلت هذه العائلات جزءاً كبيراً من النسيج الاجتماعي للمنطقة".وأضاف: "رغم أن بعض العائلات هجرت المنطقة بسبب الظروف الاقتصادية والاجتماعية الصعبة، حيث كانت آخر عائلة تترك المنطقة في عام 1989".وأشار إلى أن الدولة تدخلت في الثمانينيات من أجل تطوير المنطقة، من خلال نقل السكان من واحة قبرعون إلى مناطق حديثة، وكان ذلك بهدف توفير الخدمات الأساسية مثل الكهرباء، المياه، والاتصالات، خاصة أن التضاريس الجغرافية للمنطقة كانت صعبة للغاية ولا تسمح بتوفير هذه الخدمات بشكل مستدام.وتابع المهدي حديثه قائلًا: "اعتمد السكان الأصليون للمنطقة على الزراعة وتربية الأغنام في حياتهم اليومية، بالإضافة إلى استخدام حيوان الأرتيمة من البحيرة كمصدر رئيسي للغذاء، وكان هذا الحيوان يشكل جزءاً أساسياً من ثقافة سكان المنطقة، إذ كانوا يعتمدون عليه بشكل كبير في معيشتهم".وأكد أن بحيرة قبرعون، رغم مرور الزمن وتغير الظروف، تظل جزءًا من الذاكرة الجماعية للمنطقة، ومصدرًا مهمًا للبحث والدراسة حول الحياة القديمة في هذه المنطقة.وجهة للاستشفاءوأكد أن بحيرة قبرعون لم تكن فقط مصدرًا للعيش، بل كانت أيضًا تُستخدم لأغراض علاجية، حيث كانت البحيرة تُعتبر وجهة للعديد من الأشخاص الذين يعانون من الأمراض الجلدية، الحساسية، وأمراض ضغط الدم، وأضاف قائلاً: "كانت المياه في البحيرة تحمل خصائص علاجية، وقد استقطبت العديد من السياح خلال التسعينيات للاستفادة من هذه الخصائص والاستمتاع في نفس الوقت بمناظرها الطبيعية الخلابة التي تجعلها مكانًا فريدًا للراحة والاستشفاء".وفيما يتعلق بالاهتمام الحكومي بالمنطقة، تحدث المهدي عن دور الدولة في تلك الفترة، حيث تم إنشاء مدرسة ابتدائية لتعليم أطفال الواحة، بالإضافة إلى مسجد ووحدة صحية تهدف لتوفير الخدمات الأساسية للسكان، كما تم إرسال المعلمين العرب والأجانب إلى المنطقة بهدف تعليم أبناء الواحة وتحسين مستوى التعليم في المنطقة.ورغم هذه الجهود، أشار المهدي إلى أن الجانب السياحي في المنطقة لم يحظَ بالاهتمام المطلوب، وقال: "رغم الإمكانيات الطبيعية الكبيرة التي كانت تتمتع بها المنطقة، إلا أن السياحة لم تحظَ بالدعم الكافي من الدولة، وتم إنشاء منتجع سياحي في عام 2005 بعد مغادرة السكان للمنطقة، لكن ذلك جاء متأخرًا ولم يكن كافيًا لتحقيق الاستفادة الكاملة من المقومات السياحية".دعوة لإحياء المنطقة سياحيادعا المهدي إلى ضرورة إعادة تأهيل بحيرة قبرعون لتكون وجهة سياحية عالمية، مؤكدًا أن التنسيق مع السكان المحليين يمثل خطوة أساسية لإنشاء موسم ثقافي تدعمه الدولة. كما دعا إلى تشييد منتجعات سياحية وإحياء المهرجانات التراثية، مثل الراليات الصحراوية، لجذب الاستثمارات وتنشيط السياحة في المنطقة.وأضاف أنه إذا تم إعطاء المنطقة الاهتمام المناسب، سواء على مستوى البنية التحتية أو على مستوى الترويج السياحي، فإن بحيرة قبرعون ستصبح وجهة سياحية مميزة يمكن أن تسهم بشكل كبير في الاقتصاد المحلي وتنمية المنطقة.وأشار إلى أن البحيرة تتميز بتنوع بيولوجي وحيوي كبير، حيث تعد مقرًا للعديد من الحيوانات التي تعشش فيها، وبيئة خصبة للنخيل والقمح والشعير، إلا أن المنطقة تواجه تحديات مثل تدهور الغطاء النباتي، والتمدد الصحراوي، والإهمال من السياح.ولفت المهدي إلى أن بعض صناع المحتوى يقدمون معلومات مغلوطة عن بحيرة قبرعون، مؤكدًا على ضرورة وأهمية التواصل المباشر مع السكان الأصليين للحصول على صورة دقيقة عن تاريخ وثقافة المنطقة.كما أعرب عن تقديره لتواصل وكالة "سبوتنيك" مع الأهالي، وحرصها على نقل الصورة الحقيقية لهذه الواحة الساحرة وما تواجه من تحديات.
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حصري, العالم العربي, أخبار ليبيا اليوم, الأخبار
حصري, العالم العربي, أخبار ليبيا اليوم, الأخبار

ما الظروف التي دفعت سكان واحة قبرعون جنوبي ليبيا لمغادرتها؟

13:47 GMT 18.01.2025
© Sputnik . MAHER ALSHAERYواحة قبرعون جنوب ليبيا
واحة قبرعون جنوب ليبيا - سبوتنيك عربي, 1920, 18.01.2025
© Sputnik . MAHER ALSHAERY
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بحيرة قبرعون، الواقعة في الصحراء الكبرى جنوب ليبيا، تُعد من أبرز الوجهات السياحية في البلاد، حيث تتميز بمياهها المالحة شديدة الملوحة، مما يجعل الغرق فيها شبه مستحيل، حيث يطفو كل شيء على سطحها، البحيرة محاطة بالكثبان الرملية الذهبية وأشجار النخيل، مما يضفي عليها جمالًا طبيعيًا خلابًا.
لم يحدد عمق البحيرة نظرا لسخونة المياه التي تأثرت جداً عند عمق السبعة أمتار ونصف، وعليه لم يحدد العمق الفعلي للبحيرة، بسبب مياهها ذات الحرارة المرتفعة، خاصة بعد عمق 1.5 متر، يُعتقد أن اسم "قبرعون" مشتق من وجود أول قبر لشخص يُدعى "عون" على ضفاف البحيرة، الذي أصبح علامة دالة في المكان وحملت الواحة هذا الاسم نسبة لذلك الشخص.
تُعتبر مياه البحيرة ذات خصائص علاجية، خاصة للأمراض الجلدية مثل الصدفية وحساسية الجلد، نظرًا لاحتوائها على نسب متوازنة من الكبريت والملح، هذا بالإضافة إلى المناظر الطبيعية الخلابة، يجعلها مقصدًا للزوار الباحثين عن الاستجمام والعلاج الطبيعي.

بحيرة قبرعون جوهرة الصحراء الليبية

كشف محمد عبد العزيز المهدي، أحد السكان الأصليين لمنطقة بحيرة قبرعون، عن التاريخ العريق لهذه البحيرة، الذي يعود إلى حقبة الجيرمنت أو ما قبلها.
© Sputnik . MAHER ALSHAERYواحة قبرعون جنوب ليبيا
واحة قبرعون جنوب ليبيا - سبوتنيك عربي, 1920, 18.01.2025
واحة قبرعون جنوب ليبيا
© Sputnik . MAHER ALSHAERY
وأوضح المهدي في حوار خاص مع لـ"سبوتنيك" أن بحيرة منذرة، الملاصقة لقبرعون، كانت تحتوي على سكة حديد وظيفتها نقل الملح إلى قلعة جرمة الأثرية، مشيرًا إلى أن آثار هذه السكة بقيت موجودة حتى تسعينيات القرن الماضي.

سكان البحيرة وهجرتهم

وقال المهدي: "كانت بحيرة قبرعون مأهولة بالسكان في السابق، حيث عاش هناك العديد من العائلات من قبائل مختلفة وهم المقارحة بيت القبيان، ورفلة، السحاقات، والطوارق بيت الهيواين، ويقدر عدد سكان المنطقة آنذاك ما بين 700 إلى 1200 نسمة، وقد شكلت هذه العائلات جزءاً كبيراً من النسيج الاجتماعي للمنطقة".
وأضاف: "رغم أن بعض العائلات هجرت المنطقة بسبب الظروف الاقتصادية والاجتماعية الصعبة، حيث كانت آخر عائلة تترك المنطقة في عام 1989".
© Sputnik . MAHER ALSHAERYواحة قبرعون جنوب ليبيا
واحة قبرعون جنوب ليبيا - سبوتنيك عربي, 1920, 18.01.2025
واحة قبرعون جنوب ليبيا
© Sputnik . MAHER ALSHAERY
وأشار إلى أن الدولة تدخلت في الثمانينيات من أجل تطوير المنطقة، من خلال نقل السكان من واحة قبرعون إلى مناطق حديثة، وكان ذلك بهدف توفير الخدمات الأساسية مثل الكهرباء، المياه، والاتصالات، خاصة أن التضاريس الجغرافية للمنطقة كانت صعبة للغاية ولا تسمح بتوفير هذه الخدمات بشكل مستدام.
وتابع المهدي حديثه قائلًا: "اعتمد السكان الأصليون للمنطقة على الزراعة وتربية الأغنام في حياتهم اليومية، بالإضافة إلى استخدام حيوان الأرتيمة من البحيرة كمصدر رئيسي للغذاء، وكان هذا الحيوان يشكل جزءاً أساسياً من ثقافة سكان المنطقة، إذ كانوا يعتمدون عليه بشكل كبير في معيشتهم".
© Sputnik . MAHER ALSHAERYواحة قبرعون جنوب ليبيا
واحة قبرعون جنوب ليبيا - سبوتنيك عربي, 1920, 18.01.2025
واحة قبرعون جنوب ليبيا
© Sputnik . MAHER ALSHAERY
وأكد أن بحيرة قبرعون، رغم مرور الزمن وتغير الظروف، تظل جزءًا من الذاكرة الجماعية للمنطقة، ومصدرًا مهمًا للبحث والدراسة حول الحياة القديمة في هذه المنطقة.

وجهة للاستشفاء

وأكد أن بحيرة قبرعون لم تكن فقط مصدرًا للعيش، بل كانت أيضًا تُستخدم لأغراض علاجية، حيث كانت البحيرة تُعتبر وجهة للعديد من الأشخاص الذين يعانون من الأمراض الجلدية، الحساسية، وأمراض ضغط الدم، وأضاف قائلاً: "كانت المياه في البحيرة تحمل خصائص علاجية، وقد استقطبت العديد من السياح خلال التسعينيات للاستفادة من هذه الخصائص والاستمتاع في نفس الوقت بمناظرها الطبيعية الخلابة التي تجعلها مكانًا فريدًا للراحة والاستشفاء".
© Sputnik . MAHER ALSHAERYواحة قبرعون جنوب ليبيا
واحة قبرعون جنوب ليبيا - سبوتنيك عربي, 1920, 18.01.2025
واحة قبرعون جنوب ليبيا
© Sputnik . MAHER ALSHAERY
وفيما يتعلق بالاهتمام الحكومي بالمنطقة، تحدث المهدي عن دور الدولة في تلك الفترة، حيث تم إنشاء مدرسة ابتدائية لتعليم أطفال الواحة، بالإضافة إلى مسجد ووحدة صحية تهدف لتوفير الخدمات الأساسية للسكان، كما تم إرسال المعلمين العرب والأجانب إلى المنطقة بهدف تعليم أبناء الواحة وتحسين مستوى التعليم في المنطقة.
ورغم هذه الجهود، أشار المهدي إلى أن الجانب السياحي في المنطقة لم يحظَ بالاهتمام المطلوب، وقال: "رغم الإمكانيات الطبيعية الكبيرة التي كانت تتمتع بها المنطقة، إلا أن السياحة لم تحظَ بالدعم الكافي من الدولة، وتم إنشاء منتجع سياحي في عام 2005 بعد مغادرة السكان للمنطقة، لكن ذلك جاء متأخرًا ولم يكن كافيًا لتحقيق الاستفادة الكاملة من المقومات السياحية".

دعوة لإحياء المنطقة سياحيا

دعا المهدي إلى ضرورة إعادة تأهيل بحيرة قبرعون لتكون وجهة سياحية عالمية، مؤكدًا أن التنسيق مع السكان المحليين يمثل خطوة أساسية لإنشاء موسم ثقافي تدعمه الدولة. كما دعا إلى تشييد منتجعات سياحية وإحياء المهرجانات التراثية، مثل الراليات الصحراوية، لجذب الاستثمارات وتنشيط السياحة في المنطقة.
© Sputnik . MAHER ALSHAERYواحة قبرعون جنوب ليبيا
واحة قبرعون جنوب ليبيا - سبوتنيك عربي, 1920, 18.01.2025
واحة قبرعون جنوب ليبيا
© Sputnik . MAHER ALSHAERY
وأضاف أنه إذا تم إعطاء المنطقة الاهتمام المناسب، سواء على مستوى البنية التحتية أو على مستوى الترويج السياحي، فإن بحيرة قبرعون ستصبح وجهة سياحية مميزة يمكن أن تسهم بشكل كبير في الاقتصاد المحلي وتنمية المنطقة.
وأشار إلى أن البحيرة تتميز بتنوع بيولوجي وحيوي كبير، حيث تعد مقرًا للعديد من الحيوانات التي تعشش فيها، وبيئة خصبة للنخيل والقمح والشعير، إلا أن المنطقة تواجه تحديات مثل تدهور الغطاء النباتي، والتمدد الصحراوي، والإهمال من السياح.
ولفت المهدي إلى أن بعض صناع المحتوى يقدمون معلومات مغلوطة عن بحيرة قبرعون، مؤكدًا على ضرورة وأهمية التواصل المباشر مع السكان الأصليين للحصول على صورة دقيقة عن تاريخ وثقافة المنطقة.
كما أعرب عن تقديره لتواصل وكالة "سبوتنيك" مع الأهالي، وحرصها على نقل الصورة الحقيقية لهذه الواحة الساحرة وما تواجه من تحديات.
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