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إسرائيل تعلن العثور على جثة جندي إسرائيلي محتجزة في غزة منذ عام 2014
إسرائيل تعلن العثور على جثة جندي إسرائيلي محتجزة في غزة منذ عام 2014
سبوتنيك عربي
في عملية سرية نفذتها القوات الإسرائيلية في قطاع غزة، أعلن الجيش الإسرائيلي اليوم الأحد، عن استعادة جثة الجندي الرقيب أورون شاؤول، الذي قُتل وأُسرت جثته على يد... 19.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-19T07:10+0000
2025-01-19T07:20+0000
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وذكرت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، أن العملية نُفذت بالتعاون بين الجيش الإسرائيلي وجهاز الأمن العام (الشاباك).وشاركت في العملية وحدات خاصة عدة، بما في ذلك وحدة الـ"كوماندوز" البحرية "شييطت 13"، وقوة نخبة أخرى من مديرية الاستخبارات العسكرية.ولم تكشف القوات الإسرائيلية عن توقيت العملية أو الموقع المحدد في غزة، حيث عُثر على الجثة.وتم نقل جثة شاؤول إلى معهد أبو كبير للطب الشرعي في إسرائيل، حيث تم التعرف عليه وإبلاغ عائلته بالخبر.وتعرّضت المدرعة لهجوم بصواريخ مضادة للدروع من قبل مقاتلي حركة حماس، ما أدى إلى مقتل 7 جنود، بينهم شاؤول، الذي تم سحب جثته من الموقع من قبل عناصر الحركة.
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إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, غزة, قطاع غزة, حركة حماس, العالم, العالم العربي, الأخبار
إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, غزة, قطاع غزة, حركة حماس, العالم, العالم العربي, الأخبار

إسرائيل تعلن العثور على جثة جندي إسرائيلي محتجزة في غزة منذ عام 2014

07:10 GMT 19.01.2025 (تم التحديث: 07:20 GMT 19.01.2025)
© AP Photo / Israel Defense Forcesعملية برية في قطاع غزة - الجيش الإسرائيلي مدعوم بآليات عسكرية ودبابات
عملية برية في قطاع غزة - الجيش الإسرائيلي مدعوم بآليات عسكرية ودبابات - سبوتنيك عربي, 1920, 19.01.2025
© AP Photo / Israel Defense Forces
تابعنا عبر
في عملية سرية نفذتها القوات الإسرائيلية في قطاع غزة، أعلن الجيش الإسرائيلي اليوم الأحد، عن استعادة جثة الجندي الرقيب أورون شاؤول، الذي قُتل وأُسرت جثته على يد حركة حماس الفلسطينية، عام 2014.
وذكرت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، أن العملية نُفذت بالتعاون بين الجيش الإسرائيلي وجهاز الأمن العام (الشاباك).
وشاركت في العملية وحدات خاصة عدة، بما في ذلك وحدة الـ"كوماندوز" البحرية "شييطت 13"، وقوة نخبة أخرى من مديرية الاستخبارات العسكرية.
ولم تكشف القوات الإسرائيلية عن توقيت العملية أو الموقع المحدد في غزة، حيث عُثر على الجثة.
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06:34 GMT
وتم نقل جثة شاؤول إلى معهد أبو كبير للطب الشرعي في إسرائيل، حيث تم التعرف عليه وإبلاغ عائلته بالخبر.

يُذكر أن الحادثة وقعت في 20 يوليو/ تموز 2014 خلال الحرب على غزة، حيث دخلت قوات من كتيبة "غولاني 13" حي الشجاعية بمدينة غزة، على متن ناقلة جند مدرعة من طراز "إم - 113".

وتعرّضت المدرعة لهجوم بصواريخ مضادة للدروع من قبل مقاتلي حركة حماس، ما أدى إلى مقتل 7 جنود، بينهم شاؤول، الذي تم سحب جثته من الموقع من قبل عناصر الحركة.
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