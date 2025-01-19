https://sarabic.ae/20250119/المكتب-الإعلامي-الحكومي-بغزة-يوجه-رسالة-عاجلة-لسكان-القطاع-1096933170.html

المكتب الإعلامي الحكومي بغزة يوجه رسالة عاجلة لسكان القطاع

المكتب الإعلامي الحكومي بغزة يوجه رسالة عاجلة لسكان القطاع

سبوتنيك عربي

وجّه المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة، اليوم الأحد، رسالة مهمة إلى سكان القطاع تتعلق بالإجراءات والتوجيهات التي يجب الالتزام بها في ظل الأوضاع الراهنة، خاصة... 19.01.2025, سبوتنيك عربي

2025-01-19T11:44+0000

2025-01-19T11:44+0000

2025-01-19T11:44+0000

غزة

قطاع غزة

حركة حماس

العالم العربي

الأخبار

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/06/04/1089496837_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_17bf494eea016d6e0fafc6aeb790c379.jpg

وقال المكتب، في بيان نُشر اليوم الأحد، إنه "تم البدء بنشر الآلاف من عناصر الشرطة في مختلف محافظات قطاع غزة، ضمن خطة شاملة لحفظ الأمن والنظام".كما شرعت البلديات في إعادة فتح وتأهيل الشوارع بعد دخول قرار وقف إطلاق النار حيز التنفيذ، بحسب البيان.وأكدت الوزارات والمؤسسات الحكومية جاهزيتها الكاملة لتنفيذ الإجراءات، التي تضمن عودة الحياة إلى طبيعتها تدريجياً وبأسرع وقت ممكن.وأوضح أن "عودة النازحين إلى منازلهم ستبدأ بعد 7 أيام من بدء سريان وقف إطلاق النار، داعيًا المواطنين إلى استقاء المعلومات من المصادر الحكومية الرسمية، وتجنب تداول الشائعات والمعلومات المغلوطة، التي تنشرها وسائل الإعلام المعادية".ودخل اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، بين إسرائيل وحركة حماس الفلسطينية، اليوم الأحد، حيز التنفيذ بعد قبول الطرفين لمسودة الاتفاق، التي توصل إليها الوسطاء المصريون والقطريون والأمريكيون.المرحلة الأولى من الصفقة تستمر لمدة 6 أسابيع، تشهد انسحابا تدريجيا للقوات الإسرائيلية من غزة، كما تتضمن إطلاق سراح 33 إسرائيليا، يشمل جميع النساء والأطفال والرجال فوق سن الخمسين.بينما المرحلة الثانية، ستشمل إطلاق سراح جميع الأسرى الإسرائيليين المتبقين، ووقف إطلاق النار بشكل دائم، والانسحاب الكامل للقوات الإسرائيلية من قطاع غزة، مقابل إطلاق أكثر من ألف أسير فلسطيني.أما المرحلة الثالثة، فستشمل إعادة جميع الجثث المتبقية، وبدء إعادة إعمار قطاع غزة.

https://sarabic.ae/20250119/بعد-471-يوما-لحظة-انسحاب-قوة-عسكرية-إسرائيلية-كبيرة-من-قطاع-غزة-فيديو-1096929308.html

غزة

قطاع غزة

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

غزة, قطاع غزة, حركة حماس, العالم العربي, الأخبار