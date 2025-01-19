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الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
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https://sarabic.ae/20250119/المكتب-الإعلامي-الحكومي-بغزة-يوجه-رسالة-عاجلة-لسكان-القطاع-1096933170.html
المكتب الإعلامي الحكومي بغزة يوجه رسالة عاجلة لسكان القطاع
المكتب الإعلامي الحكومي بغزة يوجه رسالة عاجلة لسكان القطاع
سبوتنيك عربي
وجّه المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة، اليوم الأحد، رسالة مهمة إلى سكان القطاع تتعلق بالإجراءات والتوجيهات التي يجب الالتزام بها في ظل الأوضاع الراهنة، خاصة... 19.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-19T11:44+0000
2025-01-19T11:44+0000
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وقال المكتب، في بيان نُشر اليوم الأحد، إنه "تم البدء بنشر الآلاف من عناصر الشرطة في مختلف محافظات قطاع غزة، ضمن خطة شاملة لحفظ الأمن والنظام".كما شرعت البلديات في إعادة فتح وتأهيل الشوارع بعد دخول قرار وقف إطلاق النار حيز التنفيذ، بحسب البيان.وأكدت الوزارات والمؤسسات الحكومية جاهزيتها الكاملة لتنفيذ الإجراءات، التي تضمن عودة الحياة إلى طبيعتها تدريجياً وبأسرع وقت ممكن.وأوضح أن "عودة النازحين إلى منازلهم ستبدأ بعد 7 أيام من بدء سريان وقف إطلاق النار، داعيًا المواطنين إلى استقاء المعلومات من المصادر الحكومية الرسمية، وتجنب تداول الشائعات والمعلومات المغلوطة، التي تنشرها وسائل الإعلام المعادية".ودخل اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، بين إسرائيل وحركة حماس الفلسطينية، اليوم الأحد، حيز التنفيذ بعد قبول الطرفين لمسودة الاتفاق، التي توصل إليها الوسطاء المصريون والقطريون والأمريكيون.المرحلة الأولى من الصفقة تستمر لمدة 6 أسابيع، تشهد انسحابا تدريجيا للقوات الإسرائيلية من غزة، كما تتضمن إطلاق سراح 33 إسرائيليا، يشمل جميع النساء والأطفال والرجال فوق سن الخمسين.بينما المرحلة الثانية، ستشمل إطلاق سراح جميع الأسرى الإسرائيليين المتبقين، ووقف إطلاق النار بشكل دائم، والانسحاب الكامل للقوات الإسرائيلية من قطاع غزة، مقابل إطلاق أكثر من ألف أسير فلسطيني.أما المرحلة الثالثة، فستشمل إعادة جميع الجثث المتبقية، وبدء إعادة إعمار قطاع غزة.
https://sarabic.ae/20250119/بعد-471-يوما-لحظة-انسحاب-قوة-عسكرية-إسرائيلية-كبيرة-من-قطاع-غزة-فيديو-1096929308.html
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غزة, قطاع غزة, حركة حماس, العالم العربي, الأخبار
غزة, قطاع غزة, حركة حماس, العالم العربي, الأخبار

المكتب الإعلامي الحكومي بغزة يوجه رسالة عاجلة لسكان القطاع

11:44 GMT 19.01.2025
© Sputnik . Ajwad Jradatعودة النازحين تكشف حجم الدمار في مخيم جباليا شمال شرقي قطاع غزة
عودة النازحين تكشف حجم الدمار في مخيم جباليا شمال شرقي قطاع غزة - سبوتنيك عربي, 1920, 19.01.2025
© Sputnik . Ajwad Jradat
تابعنا عبر
وجّه المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة، اليوم الأحد، رسالة مهمة إلى سكان القطاع تتعلق بالإجراءات والتوجيهات التي يجب الالتزام بها في ظل الأوضاع الراهنة، خاصة بعد دخول اتفاق وقف إطلاق النار في القطاع، حيز التنفيذ.
وقال المكتب، في بيان نُشر اليوم الأحد، إنه "تم البدء بنشر الآلاف من عناصر الشرطة في مختلف محافظات قطاع غزة، ضمن خطة شاملة لحفظ الأمن والنظام".
كما شرعت البلديات في إعادة فتح وتأهيل الشوارع بعد دخول قرار وقف إطلاق النار حيز التنفيذ، بحسب البيان.
وأكدت الوزارات والمؤسسات الحكومية جاهزيتها الكاملة لتنفيذ الإجراءات، التي تضمن عودة الحياة إلى طبيعتها تدريجياً وبأسرع وقت ممكن.
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كما دعا البيان سكان القطاع إلى توخي الحذر أثناء التنقل بين المناطق والابتعاد عن المناطق المدمرة والمنازل المقصوفة لتجنب المخاطر المحتملة، مثل الانهيارات المفاجئة أو الأجسام المشبوهة.

وأوضح أن "عودة النازحين إلى منازلهم ستبدأ بعد 7 أيام من بدء سريان وقف إطلاق النار، داعيًا المواطنين إلى استقاء المعلومات من المصادر الحكومية الرسمية، وتجنب تداول الشائعات والمعلومات المغلوطة، التي تنشرها وسائل الإعلام المعادية".
ودخل اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، بين إسرائيل وحركة حماس الفلسطينية، اليوم الأحد، حيز التنفيذ بعد قبول الطرفين لمسودة الاتفاق، التي توصل إليها الوسطاء المصريون والقطريون والأمريكيون.
يذكر أن اتفاق وقف إطلاق النار المقرر تنفيذه يأتي على 3 مراحل.
المرحلة الأولى من الصفقة تستمر لمدة 6 أسابيع، تشهد انسحابا تدريجيا للقوات الإسرائيلية من غزة، كما تتضمن إطلاق سراح 33 إسرائيليا، يشمل جميع النساء والأطفال والرجال فوق سن الخمسين.
بينما المرحلة الثانية، ستشمل إطلاق سراح جميع الأسرى الإسرائيليين المتبقين، ووقف إطلاق النار بشكل دائم، والانسحاب الكامل للقوات الإسرائيلية من قطاع غزة، مقابل إطلاق أكثر من ألف أسير فلسطيني.
أما المرحلة الثالثة، فستشمل إعادة جميع الجثث المتبقية، وبدء إعادة إعمار قطاع غزة.
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