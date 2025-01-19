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https://sarabic.ae/20250119/تقرير-مبعوث-ترامب-الخاص-إلى-الشرق-الأوسط-يخطط-لزيارة-غزة-1096925840.html
تقرير: مبعوث ترامب الخاص إلى الشرق الأوسط يخطط لزيارة غزة
تقرير: مبعوث ترامب الخاص إلى الشرق الأوسط يخطط لزيارة غزة
سبوتنيك عربي
أفادت تقرير إعلامي، نقلا عن مصادر، بأنه من المخطط أن يجري ستيف ويتكوف، مبعوث الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، إلى الشرق الأوسط، زيارة إلى قطاع غزة، لدعم... 19.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-19T07:55+0000
2025-01-19T07:55+0000
أخبار فلسطين اليوم
أخبار إسرائيل اليوم
قطاع غزة
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وقال مصدر مطّلع: "المبعوث الخاص للرئيس ترامب إلى الشرق الأوسط ستيف ويتكوف، يخطط لزيارة قطاع غزة، في إطار جهود دعم اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة حماس الفلسطينية".وبحسب المصدر، فإن زيارة غزة ستسمح لويتكوف برؤية العمل على الأرض بنفسه.ونقلت شبكة "إن بي سي نيوز"، عن المصدر قوله: "نحن بحاجة إلى أن نكون في مكان الحادث على الفور لحل أي مشكلة".واتفقت أطراف الصراع في قطاع غزة، بوساطة قطر ومصر والولايات المتحدة الأمريكية، على وقف إطلاق النار في القطاع، ابتداء من 19 يناير/ كانون الثاني الجاري، لمدة 42 يومًا، وأعلنت رغبتها في وضع حد نهائي للأعمال القتالية التي اندلعت في القطاع. وقد أودت الحرب الإسرائيلية على القطاع بحياة 46 ألف فلسطيني ونحو ألف و500 مواطن إسرائيلي، وامتدت إلى لبنان واليمن، وأدت إلى تبادل للقصف بين إسرائيل وإيران.وقال الجيش الإسرائيلي، في بيان، إن "وقف إطلاق النار لن يدخل حيز التنفيذ حتى وفاء حماس بالتزاماتها وتقديم قائمة بأسماء المختطفات العائدات اليوم".
https://sarabic.ae/20250119/الجيش-الإسرائيلي-اتفاق-غزة-لا-يسري-حتى-الآن-ويؤكد-أن-عملياته-مستمرة-في-القطاع-1096924508.html
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أخبار فلسطين اليوم, أخبار إسرائيل اليوم, قطاع غزة, الولايات المتحدة الأمريكية
أخبار فلسطين اليوم, أخبار إسرائيل اليوم, قطاع غزة, الولايات المتحدة الأمريكية

تقرير: مبعوث ترامب الخاص إلى الشرق الأوسط يخطط لزيارة غزة

07:55 GMT 19.01.2025
© AP Photo / Abdel Kareem Hanaالمجاعة في قطاع غزة
المجاعة في قطاع غزة - سبوتنيك عربي, 1920, 19.01.2025
© AP Photo / Abdel Kareem Hana
تابعنا عبر
أفادت تقرير إعلامي، نقلا عن مصادر، بأنه من المخطط أن يجري ستيف ويتكوف، مبعوث الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، إلى الشرق الأوسط، زيارة إلى قطاع غزة، لدعم اتفاق وقف إطلاق النار.
وقال مصدر مطّلع: "المبعوث الخاص للرئيس ترامب إلى الشرق الأوسط ستيف ويتكوف، يخطط لزيارة قطاع غزة، في إطار جهود دعم اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة حماس الفلسطينية".

وأضاف المصدر أن "ويتكوف يخطط أيضا للحفاظ على وجود شبه دائم في المنطقة، في الأسابيع والأشهر المقبلة، لأنه يعتقد أن اندلاع أي عمل عسكري قد يقوّض الاتفاق بين إسرائيل وحماس".

وبحسب المصدر، فإن زيارة غزة ستسمح لويتكوف برؤية العمل على الأرض بنفسه.
ونقلت شبكة "إن بي سي نيوز"، عن المصدر قوله: "نحن بحاجة إلى أن نكون في مكان الحادث على الفور لحل أي مشكلة".

وأشارت إلى أن إدارة ترامب، لا تزال تواجه مشكلة حول كيفية إعادة إعمار غزة، وكذلك المكان الذي يمكن فيه إعادة توطين نحو مليوني فلسطيني في هذه الأثناء.

الجيش الإسرائيلي - سبوتنيك عربي, 1920, 19.01.2025
الجيش الإسرائيلي: اتفاق غزة لا يسري حتى الآن وعملياتنا مستمرة في القطاع
06:43 GMT
واتفقت أطراف الصراع في قطاع غزة، بوساطة قطر ومصر والولايات المتحدة الأمريكية، على وقف إطلاق النار في القطاع، ابتداء من 19 يناير/ كانون الثاني الجاري، لمدة 42 يومًا، وأعلنت رغبتها في وضع حد نهائي للأعمال القتالية التي اندلعت في القطاع. وقد أودت الحرب الإسرائيلية على القطاع بحياة 46 ألف فلسطيني ونحو ألف و500 مواطن إسرائيلي، وامتدت إلى لبنان واليمن، وأدت إلى تبادل للقصف بين إسرائيل وإيران.

وأعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الأحد، أن اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، لا يسري حتى الآن بسبب "مخالفة حماس لالتزاماتها"، ويؤكد أن عملياته مستمرة في القطاع.

وقال الجيش الإسرائيلي، في بيان، إن "وقف إطلاق النار لن يدخل حيز التنفيذ حتى وفاء حماس بالتزاماتها وتقديم قائمة بأسماء المختطفات العائدات اليوم".
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