https://sarabic.ae/20250119/تقرير-مبعوث-ترامب-الخاص-إلى-الشرق-الأوسط-يخطط-لزيارة-غزة-1096925840.html

تقرير: مبعوث ترامب الخاص إلى الشرق الأوسط يخطط لزيارة غزة

تقرير: مبعوث ترامب الخاص إلى الشرق الأوسط يخطط لزيارة غزة

سبوتنيك عربي

أفادت تقرير إعلامي، نقلا عن مصادر، بأنه من المخطط أن يجري ستيف ويتكوف، مبعوث الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، إلى الشرق الأوسط، زيارة إلى قطاع غزة، لدعم... 19.01.2025, سبوتنيك عربي

2025-01-19T07:55+0000

2025-01-19T07:55+0000

2025-01-19T07:55+0000

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وقال مصدر مطّلع: "المبعوث الخاص للرئيس ترامب إلى الشرق الأوسط ستيف ويتكوف، يخطط لزيارة قطاع غزة، في إطار جهود دعم اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة حماس الفلسطينية".وبحسب المصدر، فإن زيارة غزة ستسمح لويتكوف برؤية العمل على الأرض بنفسه.ونقلت شبكة "إن بي سي نيوز"، عن المصدر قوله: "نحن بحاجة إلى أن نكون في مكان الحادث على الفور لحل أي مشكلة".واتفقت أطراف الصراع في قطاع غزة، بوساطة قطر ومصر والولايات المتحدة الأمريكية، على وقف إطلاق النار في القطاع، ابتداء من 19 يناير/ كانون الثاني الجاري، لمدة 42 يومًا، وأعلنت رغبتها في وضع حد نهائي للأعمال القتالية التي اندلعت في القطاع. وقد أودت الحرب الإسرائيلية على القطاع بحياة 46 ألف فلسطيني ونحو ألف و500 مواطن إسرائيلي، وامتدت إلى لبنان واليمن، وأدت إلى تبادل للقصف بين إسرائيل وإيران.وقال الجيش الإسرائيلي، في بيان، إن "وقف إطلاق النار لن يدخل حيز التنفيذ حتى وفاء حماس بالتزاماتها وتقديم قائمة بأسماء المختطفات العائدات اليوم".

https://sarabic.ae/20250119/الجيش-الإسرائيلي-اتفاق-غزة-لا-يسري-حتى-الآن-ويؤكد-أن-عملياته-مستمرة-في-القطاع-1096924508.html

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أخبار فلسطين اليوم, أخبار إسرائيل اليوم, قطاع غزة, الولايات المتحدة الأمريكية