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كوريا الجنوبية.. الحزب الحاكم يأسف لإصدار مذكرة اعتقال رسمية بحق الرئيس المعزول
كوريا الجنوبية.. الحزب الحاكم يأسف لإصدار مذكرة اعتقال رسمية بحق الرئيس المعزول
سبوتنيك عربي
أعرب حزب "سلطة الشعب" الحاكم في كوريا الجنوبية، اليوم الأحد، عن أسفه بشأن قرار المحكمة إصدار مذكرة اعتقال رسمية بحق الرئيس المعزول "يون سيوك-يول". 19.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-19T03:50+0000
2025-01-19T03:50+0000
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ونقلت وكالة "يونهاب"، فجر اليوم الأحد، عن المتحدث باسم الحزب شين دونغ-ووك، إنه "باعتباره الرئيس الحالي للبلاد، لا توجد مخاوف من خطر الهروب وتدمير الأدلة، وفي ظل الجدل الدائر حول امتلاك مكتب التحقيق في فساد كبار المسؤولين لسلطة التحقيق في التمرد، فمن المشكوك فيه ما إذا كانت تداعيات اعتقال الرئيس الحالي قد تم أخذها في الاعتبار بشكل كاف".ولفت إلى أن أي إجراءات قانونية لاحقة يجب أن تتم بشكل عادل ودقيق وتجنب إثارة الجدل أو أي عيوب.فيما كانت لجنة القيادة المؤقتة للحزب الحاكم "سلطة الشعب" قد أصدرت بيانا منفصلا بشأن أعمال الشغب الذي قام بها بعض أنصار الرئيس يون عند اقتحامهم محكمة منطقة سيئول الغربية بعد إصدار مذكرة الاعتقال.أعلنت فيه عن تفهمها الكامل لأسف وحزن المؤيدين، مضيفة أن الاحتجاج العنيف مثل الدخول إلى مبنى المحكمة لا يساعد أحدا، داعية إلى ضبط النفس لتجنب المزيد من الصراعات.ويشار إلى أنه تم احتجاز يون في مركز احتجاز منذ ليلة الأربعاء الماضي، بعد أن ألقى المحققون القبض عليه في مقر إقامته وأحضروه إلى مكتب التحقيق في الفساد لكبار المسؤولين للخضوع لأكثر من 10 ساعات من الاستجواب.وتقدم يون بطلب إلى محكمة منطقة سيئول المركزية لمراجعة شرعية احتجازه، غير أن المحكمة رفضت الطعن، وأبقته قيد الاحتجاز، ومتوقع أن يتقدم المكتب بطلب للحصول على مذكرة اعتقال رسمية ضد يون قبل انتهاء المهلة المحددة بـ48 ساعة ليلة الجمعة.وأُلقي القبض على الرئيس الكوري الجنوبي، يون سوك يول، في مقر إقامته الرئاسي، ليكون أول رئيس للبلاد يتم احتجازه خلال فترة ولايته، وذلك بسبب فرضه للأحكام العرفية لفترة قصيرة.وأظهرت لقطات تلفزيونية مركبات على متنها يون تتحرك من مقر إقامته في وسط سيئول لاستجوابه في مكتب التحقيق في فساد كبار المسؤولين في غواتشون جنوب سول، قبل احتجازه في مركز احتجاز سول في يوانغ الذي يقع على بعد 5 كيلومترات فقط من المكتب.وسيتعين على المكتب اتخاذ قرار خلال 48 ساعة فيما إذا كان سيطلب مذكرة اعتقال منفصلة لاحتجاز يون لمدة 20 يوما للاستجواب أو سيطلق سراحه، وأصبح يون أول رئيس للبلاد يتم احتجازه خلال فترة ولايته في تاريخ كوريا الجنوبية الحديث.
https://sarabic.ae/20250110/كوريا-الجنوبية-رئيس-جهاز-الأمن-الرئاسي-يستقيل-ويحذر-من-اشتباكات-بين-الوكالات-الحكومية-1096668770.html
https://sarabic.ae/20250105/هل-استخدم-جهاز-أمن-رئيس-كوريا-الجنوبية-استعمال-الذخيرة-الحية-أثناء-محاولة-اعتقاله-1096501153.html
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كوريا الجنوبية.. الحزب الحاكم يأسف لإصدار مذكرة اعتقال رسمية بحق الرئيس المعزول

03:50 GMT 19.01.2025
© AP Photo / Ahn Young-joonمشارك يقف خارج الجمعية الوطنية في سيئول، ويرتدي قناعا للرئيس الكوري الجنوبي، يون سوك يول، يحضر تجمعا للمطالبة بعزله من منصبه، كوريا الجنوبية، 8 ديسمبر/ كانون الأول 2024
مشارك يقف خارج الجمعية الوطنية في سيئول، ويرتدي قناعا للرئيس الكوري الجنوبي، يون سوك يول، يحضر تجمعا للمطالبة بعزله من منصبه، كوريا الجنوبية، 8 ديسمبر/ كانون الأول 2024 - سبوتنيك عربي, 1920, 19.01.2025
© AP Photo / Ahn Young-joon
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أعرب حزب "سلطة الشعب" الحاكم في كوريا الجنوبية، اليوم الأحد، عن أسفه بشأن قرار المحكمة إصدار مذكرة اعتقال رسمية بحق الرئيس المعزول "يون سيوك-يول".
ونقلت وكالة "يونهاب"، فجر اليوم الأحد، عن المتحدث باسم الحزب شين دونغ-ووك، إنه "باعتباره الرئيس الحالي للبلاد، لا توجد مخاوف من خطر الهروب وتدمير الأدلة، وفي ظل الجدل الدائر حول امتلاك مكتب التحقيق في فساد كبار المسؤولين لسلطة التحقيق في التمرد، فمن المشكوك فيه ما إذا كانت تداعيات اعتقال الرئيس الحالي قد تم أخذها في الاعتبار بشكل كاف".
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ولفت إلى أن أي إجراءات قانونية لاحقة يجب أن تتم بشكل عادل ودقيق وتجنب إثارة الجدل أو أي عيوب.
فيما كانت لجنة القيادة المؤقتة للحزب الحاكم "سلطة الشعب" قد أصدرت بيانا منفصلا بشأن أعمال الشغب الذي قام بها بعض أنصار الرئيس يون عند اقتحامهم محكمة منطقة سيئول الغربية بعد إصدار مذكرة الاعتقال.
أعلنت فيه عن تفهمها الكامل لأسف وحزن المؤيدين، مضيفة أن الاحتجاج العنيف مثل الدخول إلى مبنى المحكمة لا يساعد أحدا، داعية إلى ضبط النفس لتجنب المزيد من الصراعات.
ويشار إلى أنه تم احتجاز يون في مركز احتجاز منذ ليلة الأربعاء الماضي، بعد أن ألقى المحققون القبض عليه في مقر إقامته وأحضروه إلى مكتب التحقيق في الفساد لكبار المسؤولين للخضوع لأكثر من 10 ساعات من الاستجواب.
وتقدم يون بطلب إلى محكمة منطقة سيئول المركزية لمراجعة شرعية احتجازه، غير أن المحكمة رفضت الطعن، وأبقته قيد الاحتجاز، ومتوقع أن يتقدم المكتب بطلب للحصول على مذكرة اعتقال رسمية ضد يون قبل انتهاء المهلة المحددة بـ48 ساعة ليلة الجمعة.
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وأُلقي القبض على الرئيس الكوري الجنوبي، يون سوك يول، في مقر إقامته الرئاسي، ليكون أول رئيس للبلاد يتم احتجازه خلال فترة ولايته، وذلك بسبب فرضه للأحكام العرفية لفترة قصيرة.
وأظهرت لقطات تلفزيونية مركبات على متنها يون تتحرك من مقر إقامته في وسط سيئول لاستجوابه في مكتب التحقيق في فساد كبار المسؤولين في غواتشون جنوب سول، قبل احتجازه في مركز احتجاز سول في يوانغ الذي يقع على بعد 5 كيلومترات فقط من المكتب.
وسيتعين على المكتب اتخاذ قرار خلال 48 ساعة فيما إذا كان سيطلب مذكرة اعتقال منفصلة لاحتجاز يون لمدة 20 يوما للاستجواب أو سيطلق سراحه، وأصبح يون أول رئيس للبلاد يتم احتجازه خلال فترة ولايته في تاريخ كوريا الجنوبية الحديث.
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