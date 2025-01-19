"لحم الخيل" يثير جدلا واسعا في صعيد مصر... والأمن يتدخل

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الإنسان والثقافة
هل تقدم مجموعة البريكس فلسفة ثقافية كوكبية من نوع جديد؟
09:30 GMT
30 د
قوانين الاقتصاد
خبير: الاقتصاد الأمريكي في كارثة فكيف سيتصرف ترامب؟
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29 د
عرب بوينت بودكاست
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8 د
مرايا العلوم
روبوت السائل المغناطيسي وطحالب الأرض في ضوء نجم آخر وأسرار الجينات المتنقلة
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23 د
عرب بوينت بودكاست
مواقع التواصل الاجتماعي متهمة بالتأثير سلبا على الصحة العقلية
12:03 GMT
14 د
شؤون عسكرية
خبير: الناتو يستعد إلى نمط جديد في إدارة المصالح ببحر البلطيق
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29 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
12:48 GMT
12 د
مرايا العلوم
هل حقاً نملك أي فكرة عن سبب نشوء الكون كما يبدو؟!
13:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
ما مصير اللاجئين السوريين في أوروبا بعد تنحي الأسد؟
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27 د
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مساحة حرة
ما وراء تحذيرات الرئيس الإيراني من اندلاع حرب ضد طهران
17:34 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
توقيع معاهدة الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين روسيا وإيران، والحكومة الإسرائيلية تصادق على اتفاق تبادل الأسرى
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59 د
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لبنان والعالم
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مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
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تغير المناخ والهجرات الجماعية وعالم أحياء الكيمياء وقتلته الثورة
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شؤون عسكرية
خبير: الناتو يستعد إلى نمط جديد في إدارة المصالح ببحر البلطيق
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قوانين الاقتصاد
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عالم سبوتنيك
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https://sarabic.ae/20250119/لحم-الخيل-يثير-جدلا-واسعا-في-صعيد-مصر-والأمن-يتدخل-1096937133.html
"لحم الخيل" يثير جدلا واسعا في صعيد مصر... والأمن يتدخل
"لحم الخيل" يثير جدلا واسعا في صعيد مصر... والأمن يتدخل
سبوتنيك عربي
تحركت الجهات الأمنية المصرية سريعا، عقب واقعة صادمة أثارت جدلا واسعا في صعيد مصر. 19.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-19T13:21+0000
2025-01-19T13:21+0000
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وقام شخصان بذبح خيل في محافظة بني سويف المصرية، وبيع لحمه للمواطنين على أنه لحم ضأن.وأقدم صاحب محل جزارة وعامل بمدينة بنى سويف، على ذبح حصان يزن 200 كيلوغرام، وإعداده للبيع للمواطنين على أنه لحم ضأن، وفقا لتقارير مصرية.وذبح الجزار الحصان وقام بسلخه وفرم لحمه، وعرضه للبيع في مدينة بنى سويف، إلى جانب 15 كيلو كبدة غير صالحة للاستهلاك الآدمي، للبيع أيضا.لكن قبل بيع لحوم الخيل للمواطنين، تمكنت مباحث التموين ببنى سويف، بالتنسيق مع مديرية الطب البيطري في مصر، من إلقاء القبض على المتهمين، وتحفظت على لحم الخيل، وكذلك الكبدة غير الصالحة للاستهلاك الآدمي.وينص قانون الغش والتدليس في مصر بمادته 116، أن كل من حاز عن طريق الشراء، سلعة مدعمة لغير الاستعمال الشخصى، أو إعادة بيعها وخلطها بمواد أخرى بقصد الاتجار، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن عام ولا تزيد عن 5 سنوات، أو بغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه، ولا تزيد عن 30 ألف جنيه.
https://sarabic.ae/20241126/مشهد-غريب-حصان-يتجمد-وسط-الطريق-خلال-عاصفة-ثلجية-في-تركيا-1095195961.html
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مصر, أخبار مصر الآن, الأخبار

"لحم الخيل" يثير جدلا واسعا في صعيد مصر... والأمن يتدخل

13:21 GMT 19.01.2025
© Photo / unsplash/Luisa Peterخيل يقف في مكان مخصص لتربية الخيول
خيل يقف في مكان مخصص لتربية الخيول - سبوتنيك عربي, 1920, 19.01.2025
© Photo / unsplash/Luisa Peter
تابعنا عبر
تحركت الجهات الأمنية المصرية سريعا، عقب واقعة صادمة أثارت جدلا واسعا في صعيد مصر.
وقام شخصان بذبح خيل في محافظة بني سويف المصرية، وبيع لحمه للمواطنين على أنه لحم ضأن.
وأقدم صاحب محل جزارة وعامل بمدينة بنى سويف، على ذبح حصان يزن 200 كيلوغرام، وإعداده للبيع للمواطنين على أنه لحم ضأن، وفقا لتقارير مصرية.
وذبح الجزار الحصان وقام بسلخه وفرم لحمه، وعرضه للبيع في مدينة بنى سويف، إلى جانب 15 كيلو كبدة غير صالحة للاستهلاك الآدمي، للبيع أيضا.
صورة لحصان أبيض وسط عاصفة ثلجية - سبوتنيك عربي, 1920, 26.11.2024
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مشهد غريب... حصان يتجمد وسط الطريق خلال عاصفة ثلجية في تركيا
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لكن قبل بيع لحوم الخيل للمواطنين، تمكنت مباحث التموين ببنى سويف، بالتنسيق مع مديرية الطب البيطري في مصر، من إلقاء القبض على المتهمين، وتحفظت على لحم الخيل، وكذلك الكبدة غير الصالحة للاستهلاك الآدمي.
وينص قانون الغش والتدليس في مصر بمادته 116، أن كل من حاز عن طريق الشراء، سلعة مدعمة لغير الاستعمال الشخصى، أو إعادة بيعها وخلطها بمواد أخرى بقصد الاتجار، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن عام ولا تزيد عن 5 سنوات، أو بغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه، ولا تزيد عن 30 ألف جنيه.
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