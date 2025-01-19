https://sarabic.ae/20250119/لحم-الخيل-يثير-جدلا-واسعا-في-صعيد-مصر-والأمن-يتدخل-1096937133.html
"لحم الخيل" يثير جدلا واسعا في صعيد مصر... والأمن يتدخل
"لحم الخيل" يثير جدلا واسعا في صعيد مصر... والأمن يتدخل
سبوتنيك عربي
تحركت الجهات الأمنية المصرية سريعا، عقب واقعة صادمة أثارت جدلا واسعا في صعيد مصر. 19.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-19T13:21+0000
2025-01-19T13:21+0000
2025-01-19T13:21+0000
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وقام شخصان بذبح خيل في محافظة بني سويف المصرية، وبيع لحمه للمواطنين على أنه لحم ضأن.وأقدم صاحب محل جزارة وعامل بمدينة بنى سويف، على ذبح حصان يزن 200 كيلوغرام، وإعداده للبيع للمواطنين على أنه لحم ضأن، وفقا لتقارير مصرية.وذبح الجزار الحصان وقام بسلخه وفرم لحمه، وعرضه للبيع في مدينة بنى سويف، إلى جانب 15 كيلو كبدة غير صالحة للاستهلاك الآدمي، للبيع أيضا.لكن قبل بيع لحوم الخيل للمواطنين، تمكنت مباحث التموين ببنى سويف، بالتنسيق مع مديرية الطب البيطري في مصر، من إلقاء القبض على المتهمين، وتحفظت على لحم الخيل، وكذلك الكبدة غير الصالحة للاستهلاك الآدمي.وينص قانون الغش والتدليس في مصر بمادته 116، أن كل من حاز عن طريق الشراء، سلعة مدعمة لغير الاستعمال الشخصى، أو إعادة بيعها وخلطها بمواد أخرى بقصد الاتجار، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن عام ولا تزيد عن 5 سنوات، أو بغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه، ولا تزيد عن 30 ألف جنيه.
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مصر, أخبار مصر الآن, الأخبار
مصر, أخبار مصر الآن, الأخبار
"لحم الخيل" يثير جدلا واسعا في صعيد مصر... والأمن يتدخل
تحركت الجهات الأمنية المصرية سريعا، عقب واقعة صادمة أثارت جدلا واسعا في صعيد مصر.
وقام شخصان بذبح خيل في محافظة بني سويف المصرية، وبيع لحمه للمواطنين على أنه لحم ضأن.
وأقدم صاحب محل جزارة وعامل بمدينة بنى سويف، على ذبح حصان يزن 200 كيلوغرام، وإعداده للبيع للمواطنين على أنه لحم ضأن، وفقا لتقارير مصرية
.
وذبح الجزار الحصان وقام بسلخه وفرم لحمه، وعرضه للبيع في مدينة بنى سويف، إلى جانب 15 كيلو كبدة غير صالحة للاستهلاك الآدمي، للبيع أيضا.
26 نوفمبر 2024, 09:47 GMT
لكن قبل بيع لحوم الخيل للمواطنين، تمكنت مباحث التموين ببنى سويف، بالتنسيق مع مديرية الطب البيطري في مصر، من إلقاء القبض على المتهمين، وتحفظت على لحم الخيل، وكذلك الكبدة غير الصالحة للاستهلاك الآدمي.
وينص قانون الغش والتدليس في مصر بمادته 116، أن كل من حاز عن طريق الشراء، سلعة مدعمة لغير الاستعمال الشخصى، أو إعادة بيعها وخلطها بمواد أخرى بقصد الاتجار، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن عام ولا تزيد عن 5 سنوات، أو بغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه، ولا تزيد عن 30 ألف جنيه.