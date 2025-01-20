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دونالد ترامب يؤدي اليمين الدستورية ويصبح الرئيس الـ47 لأمريكا
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إعلام: النفوذ الأمريكي في الشرق الأوسط وصل إلى أدنى مستوياته التاريخية
إعلام: النفوذ الأمريكي في الشرق الأوسط وصل إلى أدنى مستوياته التاريخية
سبوتنيك عربي
أفادت وسائل غربية بأن مستوى النفوذ الأمريكي في الشرق الأوسط وصل إلى أدنى مستوياته التاريخية، وسط دعم أمريكا غير المشروط لإسرائيل في الصراع مع الفلسطينيين. 20.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-20T16:47+0000
2025-01-20T16:47+0000
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وجاء في المقال المنشور في تلك الوسائل: "نفوذ الولايات المتحدة الأمريكية على الحكومات والشعوب العربية قد تراجع مع كل شحنة أسلحة أمريكية إلى إسرائيل ومع كل فيتو أمريكي دفاعاً عن إسرائيل في الأمم المتحدة".وأوضح المقال أن الشرق الأوسط يشهد تغيرات جذرية، وقد يؤدي عدم استقرار توازن القوى في المنطقة إلى تبني توجهات جديدة في السياسة الأمريكية، لافتا إلى أنه ورغم ذلك، تظل الآمال في حدوث تغيير كبير في السياسة الأمريكية ضئيلة.وفي 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، تعرضت إسرائيل لهجوم صاروخي غير مسبوق أسفرت عن مقتل 1200 إسرائيلي، فيما فاقت أعداد الضحايا في الجانب الفلسطيني الـ46 ألف قتيل والـ108 آلاف مصاب، وأكثر من 10 آلاف مفقود.
https://sarabic.ae/20250119/ترامب-حققنا-في-الشرق-الأوسط-خلال-3-أشهر-ما-لم-يحققه-بايدن-خلال-4-سنوات-1096950590.html
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الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار العالم الآن, أخبار الشرق الأوسط
الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار العالم الآن, أخبار الشرق الأوسط

إعلام: النفوذ الأمريكي في الشرق الأوسط وصل إلى أدنى مستوياته التاريخية

16:47 GMT 20.01.2025
© AP Photo / Hussein Mallaصورة أرشيفية - قوات الجيش الأمريكي في منبج، سوريا 4 أبريل/ نيسان 2018
صورة أرشيفية - قوات الجيش الأمريكي في منبج، سوريا 4 أبريل/ نيسان 2018 - سبوتنيك عربي, 1920, 20.01.2025
© AP Photo / Hussein Malla
تابعنا عبر
أفادت وسائل غربية بأن مستوى النفوذ الأمريكي في الشرق الأوسط وصل إلى أدنى مستوياته التاريخية، وسط دعم أمريكا غير المشروط لإسرائيل في الصراع مع الفلسطينيين.
وجاء في المقال المنشور في تلك الوسائل: "نفوذ الولايات المتحدة الأمريكية على الحكومات والشعوب العربية قد تراجع مع كل شحنة أسلحة أمريكية إلى إسرائيل ومع كل فيتو أمريكي دفاعاً عن إسرائيل في الأمم المتحدة".

وبحسب المقال فإن إدارة جو بايدن المنتهية ولايتها فشلت في ضمان حتى الحقوق الأساسية للفلسطينيين، مثل الحصول على الغذاء والمياه والرعاية الطبية، وليس لدى الفلسطينيين أيضاً أي سبب للاعتقاد بأن الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب سوف يغير نهجه، نظراً لدعمه الثابت لإسرائيل في الماضي وحاشيته من المستشارين المؤيدين لإسرائيل.

الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب - سبوتنيك عربي, 1920, 19.01.2025
ترامب: حققنا في الشرق الأوسط خلال 3 أشهر ما لم يحققه بايدن في 4 سنوات
أمس, 23:04 GMT
وأوضح المقال أن الشرق الأوسط يشهد تغيرات جذرية، وقد يؤدي عدم استقرار توازن القوى في المنطقة إلى تبني توجهات جديدة في السياسة الأمريكية، لافتا إلى أنه ورغم ذلك، تظل الآمال في حدوث تغيير كبير في السياسة الأمريكية ضئيلة.
وفي 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، تعرضت إسرائيل لهجوم صاروخي غير مسبوق أسفرت عن مقتل 1200 إسرائيلي، فيما فاقت أعداد الضحايا في الجانب الفلسطيني الـ46 ألف قتيل والـ108 آلاف مصاب، وأكثر من 10 آلاف مفقود.
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