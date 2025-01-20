https://sarabic.ae/20250120/احتفال-مثير-للجدل-وغير-معتاد-من-ميسي-بأول-مباراة-لفريقه-في-عام-2025-فيديو-1096966105.html
احتفال مثير للجدل وغير معتاد من ميسي بأول مباراة لفريقه في عام 2025... فيديو
احتفال مثير للجدل وغير معتاد من ميسي بأول مباراة لفريقه في عام 2025... فيديو
سبوتنيك عربي
قاد النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، فريقه إنتر ميامي الأمريكي، للفوز على كلوب أمريكا المكسيكي، وديًا، في أول مبارة له في عام 2025. 20.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-20T11:38+0000
2025-01-20T11:38+0000
2025-01-20T11:38+0000
مجتمع
ليونيل ميسي
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وشهدت المباراة، إطلاق جماهير نادي كلوب أمريكا، الحاضر في مدرجات ملعب "أليغانت" في لاس فيغاس، صافرات استهجان ضدّ ليونيل ميسي.وبعد تسجيل هدف، أشار ميسي، البالغ من العمر 37 عاما، للمشجعين بأن منتخب بلاده حقق لقب كأس العالم 3 مرات، وبأن منتخب المكسيك لم ينجح بتحقيقه على الإطلاق.وكان ميسي قد سجل هدفا عند الدقيقة 34، من كرة رأسية، ليساعد في فوز نادي إنتر ميامي، بركلات الترجيح بنتيجة 2/3، عقب نهاية الوقت الأصلي بالتعادل 2/2.
https://sarabic.ae/20250105/لأول-مرة-في-تاريخ-ميسي-حدث-غير-مسبوق-لا-يمكن-لرونالدو-تحقيقه-1096487002.html
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rossiya Segodnya“
ليونيل ميسي, الولايات المتحدة الأمريكية, رياضة, منوعات, الأخبار
ليونيل ميسي, الولايات المتحدة الأمريكية, رياضة, منوعات, الأخبار
احتفال مثير للجدل وغير معتاد من ميسي بأول مباراة لفريقه في عام 2025... فيديو
قاد النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، فريقه إنتر ميامي الأمريكي، للفوز على كلوب أمريكا المكسيكي، وديًا، في أول مبارة له في عام 2025.
وشهدت المباراة، إطلاق جماهير نادي كلوب أمريكا، الحاضر في مدرجات ملعب "أليغانت" في لاس فيغاس، صافرات استهجان ضدّ ليونيل ميسي.
وبعد تسجيل هدف، أشار ميسي، البالغ من العمر 37 عاما، للمشجعين بأن منتخب بلاده حقق لقب كأس العالم 3 مرات، وبأن منتخب المكسيك لم ينجح بتحقيقه على الإطلاق.
وكان ميسي قد سجل هدفا عند الدقيقة 34، من كرة رأسية، ليساعد في فوز نادي إنتر ميامي، بركلات الترجيح بنتيجة 2/3، عقب نهاية الوقت الأصلي بالتعادل 2/2.