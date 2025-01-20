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https://sarabic.ae/20250120/احتفال-مثير-للجدل-وغير-معتاد-من-ميسي-بأول-مباراة-لفريقه-في-عام-2025-فيديو-1096966105.html
احتفال مثير للجدل وغير معتاد من ميسي بأول مباراة لفريقه في عام 2025... فيديو
احتفال مثير للجدل وغير معتاد من ميسي بأول مباراة لفريقه في عام 2025... فيديو
سبوتنيك عربي
قاد النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، فريقه إنتر ميامي الأمريكي، للفوز على كلوب أمريكا المكسيكي، وديًا، في أول مبارة له في عام 2025. 20.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-20T11:38+0000
2025-01-20T11:38+0000
مجتمع
ليونيل ميسي
الولايات المتحدة الأمريكية
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وشهدت المباراة، إطلاق جماهير نادي كلوب أمريكا، الحاضر في مدرجات ملعب "أليغانت" في لاس فيغاس، صافرات استهجان ضدّ ليونيل ميسي.وبعد تسجيل هدف، أشار ميسي، البالغ من العمر 37 عاما، للمشجعين بأن منتخب بلاده حقق لقب كأس العالم 3 مرات، وبأن منتخب المكسيك لم ينجح بتحقيقه على الإطلاق.وكان ميسي قد سجل هدفا عند الدقيقة 34، من كرة رأسية، ليساعد في فوز نادي إنتر ميامي، بركلات الترجيح بنتيجة 2/3، عقب نهاية الوقت الأصلي بالتعادل 2/2.
https://sarabic.ae/20250105/لأول-مرة-في-تاريخ-ميسي-حدث-غير-مسبوق-لا-يمكن-لرونالدو-تحقيقه-1096487002.html
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ليونيل ميسي, الولايات المتحدة الأمريكية, رياضة, منوعات, الأخبار
ليونيل ميسي, الولايات المتحدة الأمريكية, رياضة, منوعات, الأخبار

احتفال مثير للجدل وغير معتاد من ميسي بأول مباراة لفريقه في عام 2025... فيديو

11:38 GMT 20.01.2025
© AP Photo / Rebecca Blackwellميسي مع فريقه إنتر ميامي بالدوري الأمريكي
ميسي مع فريقه إنتر ميامي بالدوري الأمريكي - سبوتنيك عربي, 1920, 20.01.2025
© AP Photo / Rebecca Blackwell
تابعنا عبر
قاد النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، فريقه إنتر ميامي الأمريكي، للفوز على كلوب أمريكا المكسيكي، وديًا، في أول مبارة له في عام 2025.
وشهدت المباراة، إطلاق جماهير نادي كلوب أمريكا، الحاضر في مدرجات ملعب "أليغانت" في لاس فيغاس، صافرات استهجان ضدّ ليونيل ميسي.
وبعد تسجيل هدف، أشار ميسي، البالغ من العمر 37 عاما، للمشجعين بأن منتخب بلاده حقق لقب كأس العالم 3 مرات، وبأن منتخب المكسيك لم ينجح بتحقيقه على الإطلاق.
لاعب كرة القدم الأرجنتيني ليونيل ميسي، براتب 111 مليون دولار - سبوتنيك عربي, 1920, 05.01.2025
مجتمع
لأول مرة في تاريخ ميسي.. حدث غير مسبوق لا يمكن لرونالدو تحقيقه
5 يناير, 07:21 GMT
وكان ميسي قد سجل هدفا عند الدقيقة 34، من كرة رأسية، ليساعد في فوز نادي إنتر ميامي، بركلات الترجيح بنتيجة 2/3، عقب نهاية الوقت الأصلي بالتعادل 2/2.
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