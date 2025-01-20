https://sarabic.ae/20250120/خبير-بالشأن-الفلسطيني-تطورات-الميدان-والضغوط-الأمريكية-وراء-وقف-إطلاق-النار-في-غزة-1096973482.html

خبير بالشأن الفلسطيني: تطورات الميدان والضغوط الأمريكية وراء وقف إطلاق النار في غزة

خبير بالشأن الفلسطيني: تطورات الميدان والضغوط الأمريكية وراء وقف إطلاق النار في غزة

سبوتنيك عربي

اعتبر الخبير في الشأن الفلسطيني، محمد القيق، أنّ التوقف الحالي للقتال في غزة يعتبر نتيجة للضغوط الميدانية والتغيرات الإقليمية التي فرضت نفسها على الساحة،... 20.01.2025, سبوتنيك عربي

2025-01-20T13:37+0000

2025-01-20T13:37+0000

2025-01-20T13:37+0000

تقارير سبوتنيك

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وأوضح القيق في حديث عبر إذاعة "سبوتنيك"، أنّ "ما حدث يعتبر إيجابية إجبارية جاءت من واقع الميدان ومن المتغيرات الإقليمية، والرسالة التي أرسلها الجيش الإسرائيلي هي أنه لا يستطيع البقاء في غزة، وهذا يعد استنزافًا غير مجدٍ ولا يوجد أفق لهذه العمليات"، وأضاف أنّ "الواقع الميداني في غزة يثبت أنه من المستحيل أن تستمر العمليات العسكرية الإسرائيلية دون تحقيق نتائج ملموسة".وشدّد الخبير في الشأن الفلسطيني على أنّ "بايدن لا يمكنه الحصول على هذا الإنجاز، بل يجب أن يكون لصالح ترامب، ترامب قال لنتنياهو: "معك 100 يوم لتفعل ما تريد، ولكن حين يقترب التنصيب يجب أن تنجز، وإن لم تنجز "سأنزلك عن الشجرة".وحول ما يتعلق بوجود حركة "حماس"، شدد القيق على أنّ "فكرة انتزاع الحركة هي "غير منطقية"، لافتًا إلى أنّ "حماس موجودة اجتماعيًا وعسكريًا وميدانيًا في غزة وكذلك في الضفة الغربية".وتناول الخبير في الشأن الفلسطيني تأثير العمليات العسكرية الأخيرة، حيث اعتبر أنّ عملية "طوفان الأقصى" "كانت لها نتائج استراتيجية كبيرة"، قائلًا: "طوفان الأقصى استراتيجيا كسر إسرائيل، خاصة من ناحية انهيار فكرة الأمن التي كانت موجودة"، وأشار إلى أنّ "العمليات الأخيرة أدت إلى تآكل القوة العسكرية الإسرائيلية وأضعفت موقفها الدولي".وأكد القيق أنّ "البحث في المرحلة الحالية سيكون حول "اليوم التالي" للقيادة الإسرائيلية"، مشيرًا إلى أنّ "البحث الآن سيكون عن اليوم التالي لنتنياهو وبن غفير بعد أن كسرتهما عملية 7 أكتوبر".

https://sarabic.ae/20250120/1096955736.html

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