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زلزال بقوة 6 درجات يضرب جنوبي تايوان
زلزال بقوة 6 درجات يضرب جنوبي تايوان
سبوتنيك عربي
أعلن مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي، اليوم الاثنين، أن زلزالا بقوة 6 درجات بمقياس "ريختر"، وقع في تايوان. 20.01.2025, سبوتنيك عربي
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وأفاد المركز أن الزلزال وقع على بعد 45 كيلومترا (27 ميلا) شمال شرق مدينة تاينان، حيث يعيش نحو 771 ألف شخص، في حوالي الساعة 00:17 من صباح الثلاثاء بالتوقيت المحلي (16:17 بتوقيت غرينتش).وأضاف المركز أن الزلزال كان على عمق 12 كيلومترا. ولم ترد بعد معلومات عن الخسائر المحتملة والدمار.يشار إلى أن تايوان تعرضت في مايو/ أيار 2024 لزلزال بقوة 5.8 درجة وقع قبالة الساحل الشرقي للجزيرة، دون أن ترد تقارير فورية عن وقوع أضرار.وذكرت وسائل إعلام محلية، أن الزلزال وقع قبالة ساحل مقاطعة هوالين، على عمق 10 كيلومترات (6.2 ميل).وكانت تايوان قد تعرضت لزلزال مدمر بقوة 7.4 درجة في أبريل/نيسان 2024، وأسفر عن مقتل 17 شخصا وإصابة أكثر من 1155 آخرين.وقالت وكالة الأنباء المركزية التايوانية الرسمية حينها، إن هذا هو أقوى زلزال يضرب الجزيرة منذ 1999، عندما قتل آخرٌ قوته 7.6 درجة نحو 2400 شخص ودمّر كليا أو جزئيا 50 ألف مبنى، في أحد أسوأ الزلازل المسجلة في تايوان.وتتعرض تايوان لزلازل نظرا لوقوعها في منطقة "حزام النار"، التي تشهد نشاطا زلزاليا كثيفا يمتد عبر جنوب شرقي آسيا وحوض المحيط الهادئ.
https://sarabic.ae/20240403/مشاهد-مؤثرة-لأقوى-زلزال-شهدته-تايوان-منذ-25-عاما-صور-وفيديو--1087638344.html
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زلزال, أخبار تايوان, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار
زلزال, أخبار تايوان, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار

زلزال بقوة 6 درجات يضرب جنوبي تايوان

16:56 GMT 20.01.2025
© AP Photo / Tian Jun-hsiungتداعيات زلزال قوي في تايوان، 7 فبراير/ شباط 2018
تداعيات زلزال قوي في تايوان، 7 فبراير/ شباط 2018 - سبوتنيك عربي, 1920, 20.01.2025
تداعيات زلزال قوي في تايوان، 7 فبراير/ شباط 2018
© AP Photo / Tian Jun-hsiung
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أعلن مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي، اليوم الاثنين، أن زلزالا بقوة 6 درجات بمقياس "ريختر"، وقع في تايوان.
وأفاد المركز أن الزلزال وقع على بعد 45 كيلومترا (27 ميلا) شمال شرق مدينة تاينان، حيث يعيش نحو 771 ألف شخص، في حوالي الساعة 00:17 من صباح الثلاثاء بالتوقيت المحلي (16:17 بتوقيت غرينتش).
وأضاف المركز أن الزلزال كان على عمق 12 كيلومترا.
ولم ترد بعد معلومات عن الخسائر المحتملة والدمار.
يشار إلى أن تايوان تعرضت في مايو/ أيار 2024 لزلزال بقوة 5.8 درجة وقع قبالة الساحل الشرقي للجزيرة، دون أن ترد تقارير فورية عن وقوع أضرار.
وذكرت وسائل إعلام محلية، أن الزلزال وقع قبالة ساحل مقاطعة هوالين، على عمق 10 كيلومترات (6.2 ميل).
وكانت تايوان قد تعرضت لزلزال مدمر بقوة 7.4 درجة في أبريل/نيسان 2024، وأسفر عن مقتل 17 شخصا وإصابة أكثر من 1155 آخرين.
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وقالت وكالة الأنباء المركزية التايوانية الرسمية حينها، إن هذا هو أقوى زلزال يضرب الجزيرة منذ 1999، عندما قتل آخرٌ قوته 7.6 درجة نحو 2400 شخص ودمّر كليا أو جزئيا 50 ألف مبنى، في أحد أسوأ الزلازل المسجلة في تايوان.
وتتعرض تايوان لزلازل نظرا لوقوعها في منطقة "حزام النار"، التي تشهد نشاطا زلزاليا كثيفا يمتد عبر جنوب شرقي آسيا وحوض المحيط الهادئ.
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