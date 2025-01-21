https://sarabic.ae/20250121/ارتفاع-حصيلة-قتلى-حريق-منتجع-التزلج-في-تركيا-إلى-66-قتيلا-فيديو---1097004498.html

ارتفاع حصيلة قتلى حريق منتجع التزلج في تركيا إلى 66 قتيلا... فيديو

ارتفاع حصيلة قتلى حريق منتجع التزلج في تركيا إلى 66 قتيلا... فيديو

سبوتنيك عربي

أعلنت وزارة الداخلية التركية، اليوم الثلاثاء، ارتفاع حصيلة قتلى حريق منتجع التزلج في تركيا إلى 66 قتيلا. 21.01.2025, سبوتنيك عربي

2025-01-21T13:40+0000

2025-01-21T13:40+0000

2025-01-21T13:40+0000

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وأكد وزير الداخلية التركي، علي يرلي قايا، ارتفاع عدد قتلى حريق اندلع في فندق بمنتجع "كارتال قايا للتزلج" الشهير بولاية بولو شمال غربي تركيا إلى 66 قتيلا وإصابة 51 آخرين.واندلع حريق في أحد فنادق منتجع كارتال كايا الليلة الماضية، وانتشرت النيران بسرعة كبيرة، ما أدى إلى إتلاف أجزاء كبيرة من الفندق الواقع على قمة جبال كور أوغلو.وأكد وزير الداخلية التركي، علي يرلي قايا، في وقت سابق من اليوم، تلقي معلومات عن حريق في أحد فنادق المنتجع في الساعة 03.27، ويشارك 267 موظفا من مختلف الخدمات في القضاء على عواقب حالة الطوارئ.

https://sarabic.ae/20250121/معلومات-حصرية-حول-الحريق-الذي-اندلع-في-منتجع-تركي-مخلفا-10-قتلى-1096993141.html

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