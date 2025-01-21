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https://sarabic.ae/20250121/ارتفاع-حصيلة-قتلى-حريق-منتجع-التزلج-في-تركيا-إلى-66-قتيلا-فيديو---1097004498.html
ارتفاع حصيلة قتلى حريق منتجع التزلج في تركيا إلى 66 قتيلا... فيديو
ارتفاع حصيلة قتلى حريق منتجع التزلج في تركيا إلى 66 قتيلا... فيديو
سبوتنيك عربي
أعلنت وزارة الداخلية التركية، اليوم الثلاثاء، ارتفاع حصيلة قتلى حريق منتجع التزلج في تركيا إلى 66 قتيلا. 21.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-21T13:40+0000
2025-01-21T13:40+0000
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وأكد وزير الداخلية التركي، علي يرلي قايا، ارتفاع عدد قتلى حريق اندلع في فندق بمنتجع "كارتال قايا للتزلج" الشهير بولاية بولو شمال غربي تركيا إلى 66 قتيلا وإصابة 51 آخرين.واندلع حريق في أحد فنادق منتجع كارتال كايا الليلة الماضية، وانتشرت النيران بسرعة كبيرة، ما أدى إلى إتلاف أجزاء كبيرة من الفندق الواقع على قمة جبال كور أوغلو.وأكد وزير الداخلية التركي، علي يرلي قايا، في وقت سابق من اليوم، تلقي معلومات عن حريق في أحد فنادق المنتجع في الساعة 03.27، ويشارك 267 موظفا من مختلف الخدمات في القضاء على عواقب حالة الطوارئ.
https://sarabic.ae/20250121/معلومات-حصرية-حول-الحريق-الذي-اندلع-في-منتجع-تركي-مخلفا-10-قتلى-1096993141.html
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ارتفاع حصيلة قتلى حريق منتجع التزلج في تركيا إلى 66 قتيلا... فيديو

13:40 GMT 21.01.2025
© AP Photoرجال الإطفاء يعملون على إخماد حريق في فندق بمنتجع كارتال كايا للتزلج في محافظة بولو، شمال غرب تركيا
رجال الإطفاء يعملون على إخماد حريق في فندق بمنتجع كارتال كايا للتزلج في محافظة بولو، شمال غرب تركيا - سبوتنيك عربي, 1920, 21.01.2025
© AP Photo
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أعلنت وزارة الداخلية التركية، اليوم الثلاثاء، ارتفاع حصيلة قتلى حريق منتجع التزلج في تركيا إلى 66 قتيلا.
وأكد وزير الداخلية التركي، علي يرلي قايا، ارتفاع عدد قتلى حريق اندلع في فندق بمنتجع "كارتال قايا للتزلج" الشهير بولاية بولو شمال غربي تركيا إلى 66 قتيلا وإصابة 51 آخرين.

وقال وزير الداخلية التركي خلال مؤتمر صحافي إن 66 شخصا لقوا حتفهم جراء الحريق، مشيرا إلى إصابة 51 آخرين.

وأوضح أن جهود إخماد الحريق مستمرة.

علم تركيا - سبوتنيك عربي, 1920, 21.01.2025
معلومات حصرية حول الحريق الذي اندلع في منتجع تركي مخلفا 10 قتلى
08:12 GMT
واندلع حريق في أحد فنادق منتجع كارتال كايا الليلة الماضية، وانتشرت النيران بسرعة كبيرة، ما أدى إلى إتلاف أجزاء كبيرة من الفندق الواقع على قمة جبال كور أوغلو.

وعقب الإبلاغ عن الحريق، هرعت فرق الإطفاء والطوارئ الطبية من مدينة بولو والمناطق المجاورة إلى موقع الحادث.

وأكد وزير الداخلية التركي، علي يرلي قايا، في وقت سابق من اليوم، تلقي معلومات عن حريق في أحد فنادق المنتجع في الساعة 03.27، ويشارك 267 موظفا من مختلف الخدمات في القضاء على عواقب حالة الطوارئ.
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