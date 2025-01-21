https://sarabic.ae/20250121/معلومات-حصرية-حول-الحريق-الذي-اندلع-في-منتجع-تركي-مخلفا-10-قتلى-1096993141.html

معلومات حصرية حول الحريق الذي اندلع في منتجع تركي مخلفا 10 قتلى

معلومات حصرية حول الحريق الذي اندلع في منتجع تركي مخلفا 10 قتلى

سبوتنيك عربي

تحدث رئيس بلدية بولو التركية، تانجو أوزجان، لـ "سبوتنيك"، عن ملابسات الحريق الذي اندلع في أحد فنادق منتجع كارتالكايا للتزلج في بولو، والذي أدى حتى الآن إلى... 21.01.2025, سبوتنيك عربي

2025-01-21T08:12+0000

2025-01-21T08:12+0000

2025-01-21T08:12+0000

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وقال أوزجان إن "الحريق تحت السيطرة لكنه لا يزال مشتعلا في بعض طوابق الفندق".وأضاف: "يعتبر هذا الفندق أقدم فندق في المنطقة، أحد أجزائه يتكون من 13 طابقا والآخر من 8 طوابق، وبالإضافة إلى الموظفين، كان يسكن في الفندق 234 شخصا".وأردف أوزجان: "وفقاً للمعلومات الأولية التي تلقيتها من رجال الإطفاء، اندلع الحريق في أرضية المطبخ، لم يتم ملاحظة أي مشاكل في الفنادق القريبة".وقال وزير الداخلية التركي علي يرليكايا، على منصة "إكس"، اليوم الثلاثاء، إن عدد ضحايا حريق منتجع التزلج في بولو في تركيا، ارتفع إلى 10، وأصيب 32 شخصا.وأكد الوزير في وقت سابق، تلقي معلومات عن حريق في أحد فنادق المنتجع في الساعة 03.27، ويشارك 267 موظفا من مختلف الخدمات في القضاء على عواقب حالة الطوارئ.تركيا تعيد افتتاح قنصليتها في مدينة حلب السورية لأول مرة منذ عام 2012... فيديوتركيا تبدي استعدادها للقيام بدور الوسيط بين كييف وموسكو

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