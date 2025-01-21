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معلومات حصرية حول الحريق الذي اندلع في منتجع تركي مخلفا 10 قتلى
معلومات حصرية حول الحريق الذي اندلع في منتجع تركي مخلفا 10 قتلى
سبوتنيك عربي
تحدث رئيس بلدية بولو التركية، تانجو أوزجان، لـ "سبوتنيك"، عن ملابسات الحريق الذي اندلع في أحد فنادق منتجع كارتالكايا للتزلج في بولو، والذي أدى حتى الآن إلى... 21.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-21T08:12+0000
2025-01-21T08:12+0000
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وقال أوزجان إن "الحريق تحت السيطرة لكنه لا يزال مشتعلا في بعض طوابق الفندق".وأضاف: "يعتبر هذا الفندق أقدم فندق في المنطقة، أحد أجزائه يتكون من 13 طابقا والآخر من 8 طوابق، وبالإضافة إلى الموظفين، كان يسكن في الفندق 234 شخصا".وأردف أوزجان: "وفقاً للمعلومات الأولية التي تلقيتها من رجال الإطفاء، اندلع الحريق في أرضية المطبخ، لم يتم ملاحظة أي مشاكل في الفنادق القريبة".وقال وزير الداخلية التركي علي يرليكايا، على منصة "إكس"، اليوم الثلاثاء، إن عدد ضحايا حريق منتجع التزلج في بولو في تركيا، ارتفع إلى 10، وأصيب 32 شخصا.وأكد الوزير في وقت سابق، تلقي معلومات عن حريق في أحد فنادق المنتجع في الساعة 03.27، ويشارك 267 موظفا من مختلف الخدمات في القضاء على عواقب حالة الطوارئ.تركيا تعيد افتتاح قنصليتها في مدينة حلب السورية لأول مرة منذ عام 2012... فيديوتركيا تبدي استعدادها للقيام بدور الوسيط بين كييف وموسكو
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أخبار تركيا اليوم, حصري
أخبار تركيا اليوم, حصري

معلومات حصرية حول الحريق الذي اندلع في منتجع تركي مخلفا 10 قتلى

08:12 GMT 21.01.2025
© Photo / Unsplash/ vicky hall-newmanعلم تركيا
علم تركيا - سبوتنيك عربي, 1920, 21.01.2025
© Photo / Unsplash/ vicky hall-newman
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حصري
تحدث رئيس بلدية بولو التركية، تانجو أوزجان، لـ "سبوتنيك"، عن ملابسات الحريق الذي اندلع في أحد فنادق منتجع كارتالكايا للتزلج في بولو، والذي أدى حتى الآن إلى مقتل 10 أشخاص وإصابة 32 آخرين.
وقال أوزجان إن "الحريق تحت السيطرة لكنه لا يزال مشتعلا في بعض طوابق الفندق".
وأضاف: "يعتبر هذا الفندق أقدم فندق في المنطقة، أحد أجزائه يتكون من 13 طابقا والآخر من 8 طوابق، وبالإضافة إلى الموظفين، كان يسكن في الفندق 234 شخصا".
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والآن يعمل في الفندق فرق الإطفاء بالإضافة إلى رجال فريق الإنقاذ الطبي الوطني التركي، وفريق إدارة الكوارث والطوارئ، هناك طوابق لا يزال الحريق مستمرًا فيها ولم يتم الوصول إلى جميع مصادر نشوبه بعد.

وأردف أوزجان: "وفقاً للمعلومات الأولية التي تلقيتها من رجال الإطفاء، اندلع الحريق في أرضية المطبخ، لم يتم ملاحظة أي مشاكل في الفنادق القريبة".

توجد خزانات الوقود هناك (في المطبخ)، تم اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان عدم وصول الحريق إليها، وبما أنه لا يوجد غاز طبيعي هنا، تعتمد التدفئة على الوقود الموجود في الخزانات، تم الآن اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة في هذا الشأن.

وقال وزير الداخلية التركي علي يرليكايا، على منصة "إكس"، اليوم الثلاثاء، إن عدد ضحايا حريق منتجع التزلج في بولو في تركيا، ارتفع إلى 10، وأصيب 32 شخصا.
وأكد الوزير في وقت سابق، تلقي معلومات عن حريق في أحد فنادق المنتجع في الساعة 03.27، ويشارك 267 موظفا من مختلف الخدمات في القضاء على عواقب حالة الطوارئ.
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