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الكشف عن تفاصيل جديدة حول عملية اغتيال قاضيين في إيران
الكشف عن تفاصيل جديدة حول عملية اغتيال قاضيين في إيران
سبوتنيك عربي
كشف مسؤول أمني إيراني عن تفاصيل جديدة حول عملية اغتيال اثنين من قضاة المحكمة العليا في البلاد في قصر العدالة في طهران. 21.01.2025, سبوتنيك عربي
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وقال مصطفى بور محمدي، وهو مسؤول قضائي وأمني بارز في إيران، إن منفذ العملية كان يبحث عن معلومات عن "مجاهدي خلق" وأنه تعرف عليهم لاحقا، بحسب التلفزيون الإيراني.ولفت محمدي إلى أن الجاني رفع شعارات "مجاهدي خلق" أثناء تنفيذ العملية مما يدل على أن أهدافه كانت محددة.وذكرت وسائل إعلام إيرانية، يوم الأحد الماضي، أن حادث إطلاق النار في قصر العدالة نتج عنه مقتل القاضيين في المحكمة العليا محمد مقيسه وعلي رازيني.كما أشارت إلى أن التحقيقات الجنائية أفادت أن منفذ الهجوم لم يكن لديه أي خلافات سابقة مع الضحايا.وأثارت عملية الاغتيال ردود فعل متباينة بين الأوساط الإيرانية.وكان شاب عمره 31 عاما قد استخدام سلاحا ناريا في قتل القاضيين داخل المجمع القضائي، صباح يوم السبت الماضي، قبل أن يطلق النار على نفسه ويلقى حتفه في الحال.وأعلنت السلطات الأمنية الإيرانية، في الآونة الأخيرة، "تفكيك شبكة إرهابية، جنوب شرقي إيران، كانت مسؤولة عن عمليات اغتيال طالت عسكريين في محافظة سيستان وبلوشستان".
https://sarabic.ae/20230102/إيران-تعلن-تفكيك-أكبر-شبكة-تمويل-وتجهيز-فرق-العمليات-التابعة-لـمجاهدي-خلق--1071846297.html
https://sarabic.ae/20250118/إيران-اغتيال-قاضيين-بارزين-أمام-المحكمة-العليا-في-طهران-1096897963.html
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العالم, أخبار العالم الآن, إيران, أخبار إيران, الأخبار

الكشف عن تفاصيل جديدة حول عملية اغتيال قاضيين في إيران

13:59 GMT 21.01.2025
© Getty Images / NurPhoto / Contributorقوات خاصة إيرانية
قوات خاصة إيرانية - سبوتنيك عربي, 1920, 21.01.2025
© Getty Images / NurPhoto / Contributor
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كشف مسؤول أمني إيراني عن تفاصيل جديدة حول عملية اغتيال اثنين من قضاة المحكمة العليا في البلاد في قصر العدالة في طهران.
وقال مصطفى بور محمدي، وهو مسؤول قضائي وأمني بارز في إيران، إن منفذ العملية كان يبحث عن معلومات عن "مجاهدي خلق" وأنه تعرف عليهم لاحقا، بحسب التلفزيون الإيراني.
الشرطة الإيرانية - سبوتنيك عربي, 1920, 02.01.2023
إيران تعلن تفكيك أكبر شبكة تمويل وتجهيز فرق العمليات التابعة لـ"مجاهدي خلق"
2 يناير 2023, 11:08 GMT
ولفت محمدي إلى أن الجاني رفع شعارات "مجاهدي خلق" أثناء تنفيذ العملية مما يدل على أن أهدافه كانت محددة.
وذكرت وسائل إعلام إيرانية، يوم الأحد الماضي، أن حادث إطلاق النار في قصر العدالة نتج عنه مقتل القاضيين في المحكمة العليا محمد مقيسه وعلي رازيني.
كما أشارت إلى أن التحقيقات الجنائية أفادت أن منفذ الهجوم لم يكن لديه أي خلافات سابقة مع الضحايا.
الشرطة الإيرانية - سبوتنيك عربي, 1920, 18.01.2025
إيران: اغتيال قاضيين بارزين أمام المحكمة العليا في طهران
18 يناير, 09:19 GMT
وأثارت عملية الاغتيال ردود فعل متباينة بين الأوساط الإيرانية.
وكان شاب عمره 31 عاما قد استخدام سلاحا ناريا في قتل القاضيين داخل المجمع القضائي، صباح يوم السبت الماضي، قبل أن يطلق النار على نفسه ويلقى حتفه في الحال.
وأعلنت السلطات الأمنية الإيرانية، في الآونة الأخيرة، "تفكيك شبكة إرهابية، جنوب شرقي إيران، كانت مسؤولة عن عمليات اغتيال طالت عسكريين في محافظة سيستان وبلوشستان".
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