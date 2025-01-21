https://sarabic.ae/20250121/الكشف-عن-تفاصيل-جديدة-حول-عملية-اغتيال-قاضيين-في-إيران-1097005340.html
الكشف عن تفاصيل جديدة حول عملية اغتيال قاضيين في إيران
الكشف عن تفاصيل جديدة حول عملية اغتيال قاضيين في إيران
سبوتنيك عربي
كشف مسؤول أمني إيراني عن تفاصيل جديدة حول عملية اغتيال اثنين من قضاة المحكمة العليا في البلاد في قصر العدالة في طهران. 21.01.2025, سبوتنيك عربي
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وقال مصطفى بور محمدي، وهو مسؤول قضائي وأمني بارز في إيران، إن منفذ العملية كان يبحث عن معلومات عن "مجاهدي خلق" وأنه تعرف عليهم لاحقا، بحسب التلفزيون الإيراني.ولفت محمدي إلى أن الجاني رفع شعارات "مجاهدي خلق" أثناء تنفيذ العملية مما يدل على أن أهدافه كانت محددة.وذكرت وسائل إعلام إيرانية، يوم الأحد الماضي، أن حادث إطلاق النار في قصر العدالة نتج عنه مقتل القاضيين في المحكمة العليا محمد مقيسه وعلي رازيني.كما أشارت إلى أن التحقيقات الجنائية أفادت أن منفذ الهجوم لم يكن لديه أي خلافات سابقة مع الضحايا.وأثارت عملية الاغتيال ردود فعل متباينة بين الأوساط الإيرانية.وكان شاب عمره 31 عاما قد استخدام سلاحا ناريا في قتل القاضيين داخل المجمع القضائي، صباح يوم السبت الماضي، قبل أن يطلق النار على نفسه ويلقى حتفه في الحال.وأعلنت السلطات الأمنية الإيرانية، في الآونة الأخيرة، "تفكيك شبكة إرهابية، جنوب شرقي إيران، كانت مسؤولة عن عمليات اغتيال طالت عسكريين في محافظة سيستان وبلوشستان".
https://sarabic.ae/20230102/إيران-تعلن-تفكيك-أكبر-شبكة-تمويل-وتجهيز-فرق-العمليات-التابعة-لـمجاهدي-خلق--1071846297.html
https://sarabic.ae/20250118/إيران-اغتيال-قاضيين-بارزين-أمام-المحكمة-العليا-في-طهران-1096897963.html
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العالم, أخبار العالم الآن, إيران, أخبار إيران, الأخبار
الكشف عن تفاصيل جديدة حول عملية اغتيال قاضيين في إيران
كشف مسؤول أمني إيراني عن تفاصيل جديدة حول عملية اغتيال اثنين من قضاة المحكمة العليا في البلاد في قصر العدالة في طهران.
وقال مصطفى بور محمدي، وهو مسؤول قضائي وأمني بارز في إيران، إن منفذ العملية كان يبحث عن معلومات عن "مجاهدي خلق
" وأنه تعرف عليهم لاحقا، بحسب التلفزيون الإيراني.
ولفت محمدي إلى أن الجاني رفع شعارات "مجاهدي خلق" أثناء تنفيذ العملية مما يدل على أن أهدافه كانت محددة.
وذكرت وسائل إعلام إيرانية، يوم الأحد الماضي، أن حادث إطلاق النار في قصر العدالة نتج عنه مقتل القاضيين في المحكمة العليا محمد مقيسه وعلي رازيني.
كما أشارت إلى أن التحقيقات الجنائية
أفادت أن منفذ الهجوم لم يكن لديه أي خلافات سابقة مع الضحايا.
وأثارت عملية الاغتيال ردود فعل متباينة بين الأوساط الإيرانية.
وكان شاب عمره 31 عاما قد استخدام سلاحا ناريا في قتل القاضيين
داخل المجمع القضائي، صباح يوم السبت الماضي، قبل أن يطلق النار على نفسه ويلقى حتفه في الحال.
وأعلنت السلطات الأمنية الإيرانية، في الآونة الأخيرة، "تفكيك شبكة إرهابية، جنوب شرقي إيران، كانت مسؤولة عن عمليات اغتيال طالت عسكريين في محافظة سيستان وبلوشستان".