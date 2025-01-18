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إيران: اغتيال قاضيين بارزين أمام المحكمة العليا في طهران
إيران: اغتيال قاضيين بارزين أمام المحكمة العليا في طهران
سبوتنيك عربي
أعلنت وسائل إعلام إيرانية، اليوم السبت، اغتيال قاضيين جراء إطلاق نار وقع بالقرب من مبنى المحكمة العليا في العاصمة طهران. 18.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-18T09:19+0000
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وذكرت وكالة الأنباء الإيرانية - "إرنا"، أن "الحادثة وقعت أمام مبنى المحكمة العليا في طهران، عن طريق هجوم مسلح استهدف 3 قضاة، اثنين منهم قتلا وأصيب الثالث"، مشيرة إلى أن المسلح فجر نفسه عقب عملية إطلاق النار.وبحسب التحقيقات الأولية، فإن "الشخص المهاجم ليس له أي قضية أمام المحكمة العليا، كما أنه ليس من موكلي فروع المحكمة"، فيما وصفت السلطة القضائية الإيرانية، الحادث بأنه "هجوم إرهابي".وأعلنت استخبارات الحرس الثوري الإيراني، الأسبوع الماضي، "اعتقال شبكة تجسس عميلة لجهاز استخبارات إحدى دول الخليج"، في محافظة خوزستان جنوب غربي إيران.وأعلنت السلطات الأمنية الإيرانية، في الآونة الأخيرة، "تفكيك شبكة إرهابية في جنوب شرق إيران، كانت مسؤولة عن عمليات اغتيال طالت عسكريين في محافظة سيستان وبلوشستان".
https://sarabic.ae/20241103/إيران-تعلن-القضاء-على-زعيم-إرهابيين-تسببوا-في-حادث-تفتان-1094453811.html
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إيران: اغتيال قاضيين بارزين أمام المحكمة العليا في طهران

09:19 GMT 18.01.2025
© Getty Images / NurPhotoالشرطة الإيرانية
الشرطة الإيرانية - سبوتنيك عربي, 1920, 18.01.2025
© Getty Images / NurPhoto
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أعلنت وسائل إعلام إيرانية، اليوم السبت، اغتيال قاضيين جراء إطلاق نار وقع بالقرب من مبنى المحكمة العليا في العاصمة طهران.
وذكرت وكالة الأنباء الإيرانية - "إرنا"، أن "الحادثة وقعت أمام مبنى المحكمة العليا في طهران، عن طريق هجوم مسلح استهدف 3 قضاة، اثنين منهم قتلا وأصيب الثالث"، مشيرة إلى أن المسلح فجر نفسه عقب عملية إطلاق النار.
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3 نوفمبر 2024, 16:39 GMT
وبحسب التحقيقات الأولية، فإن "الشخص المهاجم ليس له أي قضية أمام المحكمة العليا، كما أنه ليس من موكلي فروع المحكمة"، فيما وصفت السلطة القضائية الإيرانية، الحادث بأنه "هجوم إرهابي".

ومن الجدير بالذكر أنه خلال العام الماضي، اتخذت السلطة القضائية الإيرانية، إجراءات واسعة النطاق لتحديد ومحاكمة واعتقال ومحاكمة "العملاء والعناصر المرتبطة بإسرائيل سيئي السمعة والعملاء والجواسيس والجماعات الإرهابية"، حسب ما ذكرته وسائل إعلام إيرانية.

وأعلنت استخبارات الحرس الثوري الإيراني، الأسبوع الماضي، "اعتقال شبكة تجسس عميلة لجهاز استخبارات إحدى دول الخليج"، في محافظة خوزستان جنوب غربي إيران.
رئيس هيئة أركان القوات المسلحة الإيرانية اللواء محمد باقري، وقائد الجيش الإيراني اللواء عبد الرحيم موسوي، يتفقدان إحدى القواعد السرية تحت الأرض للجيش الإيراني - سبوتنيك عربي, 1920, 14.06.2022
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14 يونيو 2022, 06:47 GMT
وأعلنت السلطات الأمنية الإيرانية، في الآونة الأخيرة، "تفكيك شبكة إرهابية في جنوب شرق إيران، كانت مسؤولة عن عمليات اغتيال طالت عسكريين في محافظة سيستان وبلوشستان".
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