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https://sarabic.ae/20250111/الحرس-الثوري-الإيراني-يلقي-القبض-على-خلية-تجسس-تابعة-لدولة-خليجية--1096677878.html
الحرس الثوري الإيراني يلقي القبض على خلية تجسس تابعة لدولة خليجية
الحرس الثوري الإيراني يلقي القبض على خلية تجسس تابعة لدولة خليجية
سبوتنيك عربي
أعلنت استخبارات الحرس الثوري الإيراني، اليوم السبت، اعتقال شبكة تجسس عميلة لجهاز استخبارات إحدى دول الخليج، في محافظة خوزستان جنوب غربي إيران. 11.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-11T10:37+0000
2025-01-11T10:38+0000
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وأفادت وكالة الأنباء الإيرانية - إرنا، بأن "الشبكة تم تفكيكها، يوم أمس الجمعة، بفضل الجهود التي بذلها على مدار الساعة كوادر جهاز الاستخبارات للحرس الثوري في خوزستان"، مشيرة إلى أنها "كانت تنشط في جمع المعلومات من مراكز حساسة بالمحافظة".وأضافت: "تم إلقاء القبض على عناصر شبكة التجسس وتم تسليمهم للسلطات القضائية المختصة"، دون ذكر اسم الدولة الخليجية التي ينتمون إليها.وأعلنت السلطات الأمنية الإيرانية، مؤخرا، "تفكيك شبكة إرهابية في جنوب شرق إيران كانت مسؤولة عن عمليات اغتيال طالت عسكريين في محافظة سيستان وبلوشستان".وأفادت وكالة أنباء "تسنيم" الإيرانية، بأنه تم "القضاء على ثلاثة إرهابيين والقبض على بعض هذه العناصر خلال العملية الاستخباراتية"، مشيرة إلى أنه تم "اكتشاف عدد كبير من الأسلحة وكميات كبيرة من الذخائر ذات الصلة والاستيلاء عليها في مقر الإرهابيين".وكانت وسائل إعلام محلية أفادت في الآونة الأخيرة، بنجاح عناصر الحرس الثوري الإيراني، بتفكيك شبكة كانت تعتزم إثار الشغب والتخريب شمالي البلاد.وأفادت وكالة "إرنا" الإيرانية، بأن "استخبارات فيلق "القدس" التابع للحرس الثوري الإيراني، في محافظة كيلان شمالي البلاد تمكنت من تفكيك شبكة مكونة من 25 عنصرا اعتزمت إثارة أعمال شغب وتخريب".ونقلت الوكالة عن العلاقات العامة لفيلق "القدس" التابع للحرس الثوري الإيراني، أنه "وفي ظل العمل الاستخباري الذي قام به كوادر جهاز الاستخبارات التابع لفيلق المحافظة، تم رصد هذه الشبكة المكونة من 25 عنصرا من البلطجية والغوغاء".وأضاف بيان الحرس الثوري أن "تلك العصابة اعتزمت العبث بالأمن، حيث حاولوا تنظيم وإثارة أعمال شغب وتخريب ضد أماكن ومقرات مهمة وحساسة في إيران".وتابع بيان فيلق "القدس" أنه "وبعد وجود معلومات مؤكدة على ذلك، تم إلقاء القبض على جميع أفراد الشبكة التخريبية وتفكيكها" .ويشار إلى أنه، في شهر يناير/ كانون الثاني الماضي، ألقت السلطات الأمنية في إيران، القبض على عصابة لتهريب السلاح والذخيرة في محافظة خوزستان جنوب غربي البلاد.
https://sarabic.ae/20241020/إيران-تستدعي-سفير-المجر-بصفتها-رئيسة-للاتحاد-الأوروبي-احتجاجا-على-بيان-القمة-الأوروبية-الخليجية-1093973535.html
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إيران, أخبار إيران, أخبار الخليج , أخبار العالم الآن, العالم

الحرس الثوري الإيراني يلقي القبض على خلية تجسس تابعة لدولة خليجية

10:37 GMT 11.01.2025 (تم التحديث: 10:38 GMT 11.01.2025)
© AP Photo / Vahid Salemiالذكرى الـ 40 على الثورة الإسلامية الإيرانية، اسقطا نظام الشاه في 1979، مسيرات في طهران، إيران 11 فبراير/ شباط 2019
الذكرى الـ 40 على الثورة الإسلامية الإيرانية، اسقطا نظام الشاه في 1979، مسيرات في طهران، إيران 11 فبراير/ شباط 2019 - سبوتنيك عربي, 1920, 11.01.2025
© AP Photo / Vahid Salemi
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أعلنت استخبارات الحرس الثوري الإيراني، اليوم السبت، اعتقال شبكة تجسس عميلة لجهاز استخبارات إحدى دول الخليج، في محافظة خوزستان جنوب غربي إيران.
وأفادت وكالة الأنباء الإيرانية - إرنا، بأن "الشبكة تم تفكيكها، يوم أمس الجمعة، بفضل الجهود التي بذلها على مدار الساعة كوادر جهاز الاستخبارات للحرس الثوري في خوزستان"، مشيرة إلى أنها "كانت تنشط في جمع المعلومات من مراكز حساسة بالمحافظة".
وأضافت: "تم إلقاء القبض على عناصر شبكة التجسس وتم تسليمهم للسلطات القضائية المختصة"، دون ذكر اسم الدولة الخليجية التي ينتمون إليها.
الخارجية الإيرانية - سبوتنيك عربي, 1920, 20.10.2024
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وأعلنت السلطات الأمنية الإيرانية، مؤخرا، "تفكيك شبكة إرهابية في جنوب شرق إيران كانت مسؤولة عن عمليات اغتيال طالت عسكريين في محافظة سيستان وبلوشستان".
وأفادت وكالة أنباء "تسنيم" الإيرانية، بأنه تم "القضاء على ثلاثة إرهابيين والقبض على بعض هذه العناصر خلال العملية الاستخباراتية"، مشيرة إلى أنه تم "اكتشاف عدد كبير من الأسلحة وكميات كبيرة من الذخائر ذات الصلة والاستيلاء عليها في مقر الإرهابيين".
وكانت وسائل إعلام محلية أفادت في الآونة الأخيرة، بنجاح عناصر الحرس الثوري الإيراني، بتفكيك شبكة كانت تعتزم إثار الشغب والتخريب شمالي البلاد.
وأفادت وكالة "إرنا" الإيرانية، بأن "استخبارات فيلق "القدس" التابع للحرس الثوري الإيراني، في محافظة كيلان شمالي البلاد تمكنت من تفكيك شبكة مكونة من 25 عنصرا اعتزمت إثارة أعمال شغب وتخريب".
وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي - سبوتنيك عربي, 1920, 17.10.2024
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17 أكتوبر 2024, 05:34 GMT
ونقلت الوكالة عن العلاقات العامة لفيلق "القدس" التابع للحرس الثوري الإيراني، أنه "وفي ظل العمل الاستخباري الذي قام به كوادر جهاز الاستخبارات التابع لفيلق المحافظة، تم رصد هذه الشبكة المكونة من 25 عنصرا من البلطجية والغوغاء".
وأضاف بيان الحرس الثوري أن "تلك العصابة اعتزمت العبث بالأمن، حيث حاولوا تنظيم وإثارة أعمال شغب وتخريب ضد أماكن ومقرات مهمة وحساسة في إيران".
وتابع بيان فيلق "القدس" أنه "وبعد وجود معلومات مؤكدة على ذلك، تم إلقاء القبض على جميع أفراد الشبكة التخريبية وتفكيكها" .
ويشار إلى أنه، في شهر يناير/ كانون الثاني الماضي، ألقت السلطات الأمنية في إيران، القبض على عصابة لتهريب السلاح والذخيرة في محافظة خوزستان جنوب غربي البلاد.
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