https://sarabic.ae/20250121/باحث-تحديات-ترامب-كبيرة-وعليه-قراءة-الميدان-الأوكراني-جيدا-1096991501.html

باحث: تحديات ترامب كبيرة وعليه قراءة الميدان الأوكراني جيدا

باحث: تحديات ترامب كبيرة وعليه قراءة الميدان الأوكراني جيدا

سبوتنيك عربي

رأى الدكتور زياد الحافظ، الباحث والكاتب الاقتصادي والسياسي، أن "التحديات التي يواجهها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في مجالي السياسة الداخلية والخارجية كبيرة... 21.01.2025, سبوتنيك عربي

2025-01-21T07:10+0000

2025-01-21T07:10+0000

2025-01-21T07:10+0000

العالم

ترامب

دونالد ترامب

حصري

تقارير سبوتنيك

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0c/19/1096164442_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_b38e111add578f35577b03f18d9b63b0.jpg

وأشار في حديث عبر إذاعة "سبوتنيك" إلى أن "السياسة الداخلية التي يعتزم ترامب اتباعها طموحة للغاية، حيث يسعى إلى "تطهير الدولة العميقة" من العوائق التي تسببت في تراجع أمريكا".وأضاف أن "الرئيس الأمريكي يعتقد أن الولايات المتحدة لم تعد "دولة عظيمة" كما كانت في السابق". في هذا السياق، أوضح الحافظ أن "هناك فرقًا جوهريًا بين "الدولة العظيمة" و"الدولة العظمى"، حيث أن الأولى تعني أن الدولة لم تعد قادرة على تقديم الخدمات الأساسية وأن الاقتصاد في حالة تراجع".كما شدد على أن "أحد التحديات الداخلية الكبرى التي تواجه ترامب هو الملفات المتعلقة بالمؤسسات الأمنية والاستخباراتية، التي تم تسييسها بشكل كبير خلال فترة حكم الرئيس الاميركي السابق جو بايدن"، مضيفا أن "هذه المؤسسات بحاجة إلى إعادة هيكلة، خاصة في ظل الفجوة السياسية الحالية".كما تحدث الباحث والكاتب الاقتصادي والسياسي عن "حرب القيم" التي فرضتها إدارة بايدن، والتي تتناقض مع القيم الأمريكية التقليدية لا سيما في ما يتعلق بالتحول الجنسي وغيرها من الملفات، معتبرًا أن "ترامب سيواجه صعوبة في التغلب على هذه القيم الجديدة في حال فوزه".من جهة أخرى، نوه الحافظ بأن "إدارة بايدن قد أغلقت إمكانية إعادة الحفر والتنقيب في مجال الطاقة، وهو ما سيكون أحد التحديات الكبرى أمام ترامب، الذي من المتوقع أن يسعى لإعادة تنشيط هذا القطاع في حال عاد إلى الحكم".وتابع الحافظ أن "التحدي الأكبر لترامب هو هل سيتمكن من التكيف مع "وقائع الميدان" في الملف الأوكراني، لأن الميدان هو الذي يتحدث الآن". وقال إنّ "ترامب قد يطرح حلًا يتمثل في "تجميد الخلاف" بدلًا من حله بشكل نهائي، وهو ما ترفضه روسيا، لأنها تسعى إلى إعادة النظر في بنية الأمن الدولي، خصوصًا في أوروبا". كما تطرق للحديث عن العلاقة بين الولايات المتحدة والصين وقال إنها "تشهد انقسامًا كبيرًا، وأن المفاوضات مع الصين ستكون شديدة التعقيد، بما في ذلك ملف قناة بنما"، لافتا إلى أن "أي خطوة قد يتخذها ترامب تجاه الصين قد تؤدي إلى أزمة سلبية قد يكون من المبكر التحدث عنها".وأكد الباحث الاقتصادي والسياسي أن "أحد أبرز التحديات التي قد يواجهها ترامب في السياسة الخارجية هو المفاوضات مع الصين، والتي ستكون صعبة نظرًا للتعقيدات الاقتصادية والسياسية الحالية". كما شدد على "أهمية مرحلة المفاوضات المرتقبة بين الولايات المتحدة والصين".أما حول ما يتعلق بالشرق الأوسط، أشار ضيف "سبوتنيك" إلى أن "الرئيس المنتخب يسعى إلى تخفيف التوترات في المنطقة، وأوضح أنه مستعد لعقد مفاوضات مع إيران". وأضاف أن "الوضع في غزة ولبنان بعد الهزيمة العسكرية لإسرائيل قد يغير الكثير من الحسابات السياسية للولايات المتحدة في المنطقة، حيث سيكون على الإدارة الأمريكية التكيف مع هذه التغيرات".

https://sarabic.ae/20250121/أول-تعليق-من-كوبا-على-قرار-ترامب-بإلغاء-رفعها-من-قائمة-الدول-الراعية-للإرهاب-1096989128.html

https://sarabic.ae/20250121/ترامب-لست-واثقا-من-اتفاق-وقف-إطلاق-النار-في-غزة-1096989506.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

العالم, ترامب, دونالد ترامب, حصري, تقارير سبوتنيك