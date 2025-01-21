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Боевая подготовка штурмовых подразделений на полигоне в Краснодарском крае - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20250121/صحفية-أوكرانية-تتحدث-عن-خطوة-زيلينسكي-الأخيرة-1097017587.html
صحفية أوكرانية تتحدث عن خطوة زيلينسكي الأخيرة
صحفية أوكرانية تتحدث عن خطوة زيلينسكي الأخيرة
سبوتنيك عربي
أفادت الصحفية الأوكرانية، ديانا بانتشينكو، بأن فلاديمير زيلينسكي، في نهاية الصراع سيلقي اللوم على الغرب في هزيمته. 21.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-21T19:26+0000
2025-01-21T19:26+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
أخبار أوكرانيا
الولايات المتحدة الأمريكية
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وكتبت على منصة "إكس": "كان لديه (زيلينسكي) جيش قوامه مليون جندي، وكان لديه مئات المليارات، والآن، مات الرجال الأوكرانيون، وسُرقت الأموال الغربية، وفي النهاية، سيلقي باللوم على الغرب في الهزيمة".وفي وقت سابق، قال مستشار الأمن القومي الأمريكي السابق، جيك سوليفان، إن السلطات الأوكرانية ستضطر إلى اتخاذ قرار بشأن خفض سن التعبئة إلى 18 عاما.في 3 يناير/كانون الثاني، أفادت هيئة الاستخبارات الخارجية الروسية أن الولايات المتحدة طالبت زيلينسكي بخفض سن التعبئة إلى 18 عامًا بشكل عاجل، وقد أعدت كييف هذا القرار بالفعل وستتخذه في المستقبل القريب.
https://sarabic.ae/20250121/الخارجية-الأمريكية-واشنطن-لا-تريد-تكرار-الصراع-في-أوكرانيا-في-حال-التوصل-إلى-تسوية-1097016320.html
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روسيا, أخبار أوكرانيا, الولايات المتحدة الأمريكية
روسيا, أخبار أوكرانيا, الولايات المتحدة الأمريكية

صحفية أوكرانية تتحدث عن خطوة زيلينسكي الأخيرة

19:26 GMT 21.01.2025
© AP Photo / Czarek Sokolowskiفلاديمير زيلينسكي
فلاديمير زيلينسكي - سبوتنيك عربي, 1920, 21.01.2025
© AP Photo / Czarek Sokolowski
تابعنا عبر
أفادت الصحفية الأوكرانية، ديانا بانتشينكو، بأن فلاديمير زيلينسكي، في نهاية الصراع سيلقي اللوم على الغرب في هزيمته.
وكتبت على منصة "إكس": "كان لديه (زيلينسكي) جيش قوامه مليون جندي، وكان لديه مئات المليارات، والآن، مات الرجال الأوكرانيون، وسُرقت الأموال الغربية، وفي النهاية، سيلقي باللوم على الغرب في الهزيمة".

وحذرت الصحفية من أن زيلينسكي قد يستدعي، بسبب اليأس، بقايا السكان الذكور إلى الجبهة.

وفي وقت سابق، قال مستشار الأمن القومي الأمريكي السابق، جيك سوليفان، إن السلطات الأوكرانية ستضطر إلى اتخاذ قرار بشأن خفض سن التعبئة إلى 18 عاما.
وزارة الخارجية الأمريكية في واشنطن - سبوتنيك عربي, 1920, 21.01.2025
الخارجية الأمريكية: واشنطن لا تريد تكرار الصراع في أوكرانيا في حال التوصل إلى تسوية
18:55 GMT

وفي الربيع الماضي، وقع زيلينسكي قانونًا يخفض سن التعبئة في أوكرانيا من 27 إلى 25 عامًا.

في 3 يناير/كانون الثاني، أفادت هيئة الاستخبارات الخارجية الروسية أن الولايات المتحدة طالبت زيلينسكي بخفض سن التعبئة إلى 18 عامًا بشكل عاجل، وقد أعدت كييف هذا القرار بالفعل وستتخذه في المستقبل القريب.
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