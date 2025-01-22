أول حكومة عربية تعتمد على الذكاء الاصطناعي بالكامل بحلول 2027
© Photo / Unsplash/ BoliviaInteligenteتكنولوجيا "الذكاء الاصطناعي"
© Photo / Unsplash/ BoliviaInteligente
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أعلنت حكومة أبوظبي في دولة الإمارات العربية المتحدة، إطلاق "استراتيجية حكومة أبوظبي الرقمية 2025-2027"، بهدف تعزيز التحول الرقمي وتحقيق الريادة العالمية في مجال الحكومات المعتمدة على الذكاء الاصطناعي.
وحسبما أوردت وكالة أنباء الإمارات، أمس الثلاثاء، تأتي هذه الخطوة بالتعاون بين دائرة التمكين الحكومي والجهات الحكومية الأخرى، باستثمارات تصل إلى 13 مليار درهم (حوالي 3.5 مليار دولار) حتى نهاية العام 2027.
حكومة أبوظبي تطلق استراتيجيتها الرقمية 2025-2027#إنفوجرافيك_وام https://t.co/5htAdgv5SS pic.twitter.com/sREXdGmSAB— وكالة أنباء الإمارات (@wamnews) January 21, 2025
أهداف استراتيجية التحول الرقمي
تسعى الاستراتيجية إلى:
تطوير بنية تحتية رقمية وتأسيس بنية مرنة وقابلة للتطوير تدعم التحول الرقمي الكامل.
تحقيق الحوسبة السحابية السيادية بنسبة 100% واعتماد حلول سحابية متكاملة في العمليات الحكومية.
رقمنة العمليات الحكومية وتبسيط الإجراءات ورفع كفاءة الأداء الحكومي.
إطلاق منصة رقمية موحدة تتيح إدارة الموارد المؤسسية بكفاءة عبر تبني التقنيات الحديثة.
الابتكار
تشمل الاستراتيجية برنامج "الذكاء الاصطناعي للجميع"، الذي يهدف إلى تدريب وتمكين مواطني الإمارة في استخدامات الذكاء الاصطناعي. وستشهد الحكومة إدماج أكثر من 200 حل مبتكر بالذكاء الاصطناعي في الخدمات الحكومية لتعزيز الابتكار.
تعزيز الأمن السيبراني
تركز الاستراتيجية على تطوير معايير قوية للأمن السيبراني لضمان استباقية التعامل مع التحديات المستقبلية.
11 ديسمبر 2024, 16:35 GMT
مساهمة اقتصادية
من المتوقع أن تضيف الاستراتيجية أكثر من 24 مليار درهم إلى الناتج المحلي الإجمالي لإمارة أبوظبي بحلول عام 2027، مع توفير 5000 فرصة عمل جديدة، تدعم جهود التوطين وتعزيز التنمية الاقتصادية المستدامة.
مبادرات ومشاريع داعمة
من أبرز المبادرات:
"تم 3.0" وهو إنجاز الجيل الثالث لمنصة الخدمات الحكومية.
برنامج "تجربة متعاملين بلا جهد" يهدف لتقديم خدمات مبتكرة وسهلة الاستخدام.
شراكات استراتيجية مع جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي ومجموعة G42 ومجلس أبحاث التكنولوجيا المتطورة.
رؤية القيادة
من جانبه، صرّح أحمد تميم هشام الكتّاب، رئيس دائرة التمكين الحكومي، بأن "استراتيجية حكومة أبوظبي الرقمية تجسد رؤية القيادة الإماراتية لبناء حكومة متقدمة تقنيا ومستدامة. ومن خلال الدمج بين الذكاء الاصطناعي والتقنيات السحابية، نسعى لتحقيق نقلة نوعية في تقديم الخدمات الحكومية وتحسين تجربة المتعاملين".