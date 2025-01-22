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القوات الروسية تحرر زابادنويه في مقاطعة خاركوف
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أول حكومة عربية تعتمد على الذكاء الاصطناعي بالكامل بحلول 2027
أول حكومة عربية تعتمد على الذكاء الاصطناعي بالكامل بحلول 2027
سبوتنيك عربي
أعلنت حكومة أبوظبي في دولة الإمارات العربية المتحدة، إطلاق "استراتيجية حكومة أبوظبي الرقمية 2025-2027"، بهدف تعزيز التحول الرقمي وتحقيق الريادة العالمية في... 22.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-22T09:39+0000
2025-01-22T09:39+0000
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وحسبما أوردت وكالة أنباء الإمارات، أمس الثلاثاء، تأتي هذه الخطوة بالتعاون بين دائرة التمكين الحكومي والجهات الحكومية الأخرى، باستثمارات تصل إلى 13 مليار درهم (حوالي 3.5 مليار دولار) حتى نهاية العام 2027.أهداف استراتيجية التحول الرقميتسعى الاستراتيجية إلى:الابتكارتشمل الاستراتيجية برنامج "الذكاء الاصطناعي للجميع"، الذي يهدف إلى تدريب وتمكين مواطني الإمارة في استخدامات الذكاء الاصطناعي. وستشهد الحكومة إدماج أكثر من 200 حل مبتكر بالذكاء الاصطناعي في الخدمات الحكومية لتعزيز الابتكار.تعزيز الأمن السيبرانيتركز الاستراتيجية على تطوير معايير قوية للأمن السيبراني لضمان استباقية التعامل مع التحديات المستقبلية.مساهمة اقتصاديةمن المتوقع أن تضيف الاستراتيجية أكثر من 24 مليار درهم إلى الناتج المحلي الإجمالي لإمارة أبوظبي بحلول عام 2027، مع توفير 5000 فرصة عمل جديدة، تدعم جهود التوطين وتعزيز التنمية الاقتصادية المستدامة.مبادرات ومشاريع داعمةمن أبرز المبادرات:رؤية القيادةمن جانبه، صرّح أحمد تميم هشام الكتّاب، رئيس دائرة التمكين الحكومي، بأن "استراتيجية حكومة أبوظبي الرقمية تجسد رؤية القيادة الإماراتية لبناء حكومة متقدمة تقنيا ومستدامة. ومن خلال الدمج بين الذكاء الاصطناعي والتقنيات السحابية، نسعى لتحقيق نقلة نوعية في تقديم الخدمات الحكومية وتحسين تجربة المتعاملين".
https://sarabic.ae/20241211/بوتين-رئيس-الإمارات-العربية-المتحدة-يولي-أهمية-كبيرة-لتطوير-الذكاء-الاصطناعي-1095701345.html
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أخبار الإمارات العربية المتحدة, أبو ظبي, اقتصاد, العالم العربي, الأخبار
أخبار الإمارات العربية المتحدة, أبو ظبي, اقتصاد, العالم العربي, الأخبار

أول حكومة عربية تعتمد على الذكاء الاصطناعي بالكامل بحلول 2027

09:39 GMT 22.01.2025
© Photo / Unsplash/ BoliviaInteligenteتكنولوجيا "الذكاء الاصطناعي"
تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي - سبوتنيك عربي, 1920, 22.01.2025
© Photo / Unsplash/ BoliviaInteligente
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أعلنت حكومة أبوظبي في دولة الإمارات العربية المتحدة، إطلاق "استراتيجية حكومة أبوظبي الرقمية 2025-2027"، بهدف تعزيز التحول الرقمي وتحقيق الريادة العالمية في مجال الحكومات المعتمدة على الذكاء الاصطناعي.
وحسبما أوردت وكالة أنباء الإمارات، أمس الثلاثاء، تأتي هذه الخطوة بالتعاون بين دائرة التمكين الحكومي والجهات الحكومية الأخرى، باستثمارات تصل إلى 13 مليار درهم (حوالي 3.5 مليار دولار) حتى نهاية العام 2027.

أهداف استراتيجية التحول الرقمي

تسعى الاستراتيجية إلى:
تطوير بنية تحتية رقمية وتأسيس بنية مرنة وقابلة للتطوير تدعم التحول الرقمي الكامل.
تحقيق الحوسبة السحابية السيادية بنسبة 100% واعتماد حلول سحابية متكاملة في العمليات الحكومية.
رقمنة العمليات الحكومية وتبسيط الإجراءات ورفع كفاءة الأداء الحكومي.
إطلاق منصة رقمية موحدة تتيح إدارة الموارد المؤسسية بكفاءة عبر تبني التقنيات الحديثة.

الابتكار

تشمل الاستراتيجية برنامج "الذكاء الاصطناعي للجميع"، الذي يهدف إلى تدريب وتمكين مواطني الإمارة في استخدامات الذكاء الاصطناعي. وستشهد الحكومة إدماج أكثر من 200 حل مبتكر بالذكاء الاصطناعي في الخدمات الحكومية لتعزيز الابتكار.

تعزيز الأمن السيبراني

تركز الاستراتيجية على تطوير معايير قوية للأمن السيبراني لضمان استباقية التعامل مع التحديات المستقبلية.
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في مؤتمر حول الذكاء الاصطناعي - سبوتنيك عربي, 1920, 11.12.2024
بوتين: رئيس الإمارات العربية المتحدة يولي أهمية كبيرة لتطوير الذكاء الاصطناعي
11 ديسمبر 2024, 16:35 GMT

مساهمة اقتصادية

من المتوقع أن تضيف الاستراتيجية أكثر من 24 مليار درهم إلى الناتج المحلي الإجمالي لإمارة أبوظبي بحلول عام 2027، مع توفير 5000 فرصة عمل جديدة، تدعم جهود التوطين وتعزيز التنمية الاقتصادية المستدامة.

مبادرات ومشاريع داعمة

من أبرز المبادرات:
"تم 3.0" وهو إنجاز الجيل الثالث لمنصة الخدمات الحكومية.
برنامج "تجربة متعاملين بلا جهد" يهدف لتقديم خدمات مبتكرة وسهلة الاستخدام.
شراكات استراتيجية مع جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي ومجموعة G42 ومجلس أبحاث التكنولوجيا المتطورة.

رؤية القيادة

من جانبه، صرّح أحمد تميم هشام الكتّاب، رئيس دائرة التمكين الحكومي، بأن "استراتيجية حكومة أبوظبي الرقمية تجسد رؤية القيادة الإماراتية لبناء حكومة متقدمة تقنيا ومستدامة. ومن خلال الدمج بين الذكاء الاصطناعي والتقنيات السحابية، نسعى لتحقيق نقلة نوعية في تقديم الخدمات الحكومية وتحسين تجربة المتعاملين".
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