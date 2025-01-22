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ما وراء تحذيرات الرئيس الإيراني من اندلاع حرب ضد طهران
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مرايا العلوم
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مساحة حرة
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الإنسان والثقافة
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هل سيتخلى ترامب عن مسار المواجهة مع إيران؟
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خبير: دعم أنقرة لحكومة الدبيبة وزيارة الدبيبة لدمشق دفع بهذا اللقاء المستعجل بين حفتر والسيسي
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مساحة حرة
هل سيتخلى ترامب عن مسار المواجهة مع إيران؟
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من الملعب
ريال مدريد يعتلي صدارة الليغا وليفربول ونونيز ينقذ ليفربول
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شؤون عسكرية
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https://sarabic.ae/20250122/ارتفاع-أسعار-الذهب-إلى-أعلى-مستوى-في-11-أسبوعا-بسبب-ضعف-الدولار-1097019549.html
ارتفاع أسعار الذهب إلى أعلى مستوى في 11 أسبوعا بسبب ضعف الدولار
ارتفاع أسعار الذهب إلى أعلى مستوى في 11 أسبوعا بسبب ضعف الدولار
سبوتنيك عربي
شهدت أسعار الذهب ارتفاعًا اليوم الأربعاء، لتصل إلى أعلى مستوى لها في 11 أسبوعًا، مدعومة بانخفاض الدولار وزيادة الطلب على المعدن الأصفر كملاذ آمن بسبب حالة عدم... 22.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-22T02:59+0000
2025-01-22T02:59+0000
أسعار الذهب اليوم
سعر الدولار اليوم
الولايات المتحدة الأمريكية
ترامب
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ارتفع الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.1% ليصل إلى 2748.58 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0105 بتوقيت جرينتش، بعد أن سجل أعلى مستوى منذ الخامس من نوفمبر الماضي في وقت سابق من الجلسة. كما ارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب بنسبة 0.1% إلى 2763.40 دولار.وقد أدى امتناع ترامب عن فرض رسوم جمركية في أول يوم له في المنصب إلى تراجع الدولار، مما جعل الذهب أكثر جاذبية للمشترين الأجانب. ويُعتبر الذهب استثمارًا آمنًا في ظل حالة عدم اليقين الاقتصادي والجيوسياسي.كما تعهد ترامب بفرض رسوم جمركية على الاتحاد الأوروبي، وأعلن أن إدارته تناقش فرض رسوم بنسبة 10% على السلع المستوردة من الصين اعتبارًا من الأول من فبراير المقبل.من جهة أخرى، قد تفقد الذهب جاذبيته كوسيلة تحوط ضد التضخم إذا أدت سياسات ترامب إلى ارتفاع معدلات التضخم، مما قد يدفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي إلى إبقاء أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول، وهو ما يقلل من جاذبية الذهب الذي لا يدر عوائد.فيما يخص العملات النفيسة الأخرى، استقر سعر الفضة عند 30.85 دولار للأوقية، وارتفع سعر البلاديوم بنسبة 0.1% ليصل إلى 958.11 دولار، بينما استقر سعر البلاتين عند 944.05 دولار.
https://sarabic.ae/20250122/ترامب-يتعهد-بفرض-رسوم-جمركية-على-الاتحاد-الأوروبي-ويبحث-رسوماً-10-على-الصين-1097019016.html
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أسعار الذهب اليوم, سعر الدولار اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية, ترامب
أسعار الذهب اليوم, سعر الدولار اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية, ترامب

ارتفاع أسعار الذهب إلى أعلى مستوى في 11 أسبوعا بسبب ضعف الدولار

02:59 GMT 22.01.2025
© Sputnik . Oleg Lastochkin / الانتقال إلى بنك الصورالذهب
الذهب - سبوتنيك عربي, 1920, 22.01.2025
© Sputnik . Oleg Lastochkin
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شهدت أسعار الذهب ارتفاعًا اليوم الأربعاء، لتصل إلى أعلى مستوى لها في 11 أسبوعًا، مدعومة بانخفاض الدولار وزيادة الطلب على المعدن الأصفر كملاذ آمن بسبب حالة عدم اليقين المحيط بسياسات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التجارية.
ارتفع الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.1% ليصل إلى 2748.58 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0105 بتوقيت جرينتش، بعد أن سجل أعلى مستوى منذ الخامس من نوفمبر الماضي في وقت سابق من الجلسة. كما ارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب بنسبة 0.1% إلى 2763.40 دولار.
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب - سبوتنيك عربي, 1920, 22.01.2025
ترامب يتعهد بفرض رسوم جمركية على الاتحاد الأوروبي ويبحث رسوما 10% على الصين
00:57 GMT
وقد أدى امتناع ترامب عن فرض رسوم جمركية في أول يوم له في المنصب إلى تراجع الدولار، مما جعل الذهب أكثر جاذبية للمشترين الأجانب. ويُعتبر الذهب استثمارًا آمنًا في ظل حالة عدم اليقين الاقتصادي والجيوسياسي.
كما تعهد ترامب بفرض رسوم جمركية على الاتحاد الأوروبي، وأعلن أن إدارته تناقش فرض رسوم بنسبة 10% على السلع المستوردة من الصين اعتبارًا من الأول من فبراير المقبل.
من جهة أخرى، قد تفقد الذهب جاذبيته كوسيلة تحوط ضد التضخم إذا أدت سياسات ترامب إلى ارتفاع معدلات التضخم، مما قد يدفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي إلى إبقاء أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول، وهو ما يقلل من جاذبية الذهب الذي لا يدر عوائد.
فيما يخص العملات النفيسة الأخرى، استقر سعر الفضة عند 30.85 دولار للأوقية، وارتفع سعر البلاديوم بنسبة 0.1% ليصل إلى 958.11 دولار، بينما استقر سعر البلاتين عند 944.05 دولار.
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