https://sarabic.ae/20250122/الحشد-الشعبي-يعلن-مقتل-3-عناصر-من-داعش-في-الأنبار-العراقية-1097054787.html

الحشد الشعبي يعلن مقتل 3 عناصر من "داعش" في الأنبار العراقية

الحشد الشعبي يعلن مقتل 3 عناصر من "داعش" في الأنبار العراقية

سبوتنيك عربي

أعلنت هيئة الحشد الشعبي العراقية، اليوم الأربعاء، مقتل 3 عناصر من تنظيم "داعش" الإرهابي في صحراء الأنبار. 22.01.2025, سبوتنيك عربي

2025-01-22T19:46+0000

2025-01-22T19:46+0000

2025-01-22T19:46+0000

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ونقلت وكالة الأنباء العراقية (واع)، مساء اليوم الأربعاء، عن الهيئة العراقية أن قوة من اللواء 57 ضمن قيادة عمليات الحشد الشعبي في محافظة الأنبار، نجحت في قتل 3 إرهابيين من فلول تنظيم "داعش" (المحظور في روسيا ودول أخرى) الإرهابي في المحافظة.وأوضح بيان هيئة الحشد الشعبي أن عملية قتل تلك الفلول جاءت خلال عملية أمنية نوعية في جنوب مدينة الرطبة الواقعة في عمق صحراء الأنبار بعد معلومات استخبارية، تمكنت من خلاله قوة اللواء 57 من قيادة عمليات الحشد من الاشتباك مع المجموعة الإرهابية وقتلهم. وأوضحت الهيئة، أن "المجموعة الإرهابية كانت تقوم بعمليات خطف مستمرة تستهدف رعاة الأغنام والمزارعين، بهدف زعزعة الأمن والاستقرار في المناطق الصحراوية والنائية".وياتي هذا فيما كشف مسؤول أمني عراقي، الجمعة الماضية، عن إجراء مباحثات بين التحالف الدولي والحكومة العراقية لنقل نحو ألفي معتقل عراقي من تنظيم "داعش" المحتجزين لدى قوات سوريا الديمقراطية (قسد)، إلى مخيم الجدعة بمحافظة نينوى.كما تشمل الخطة نقل 900 عائلة شهريا من مخيم الهول، و160 عائلة عراقية من مخيم الروج في سوريا إلى العراق، وفقا لموقع "شفق نيوز"، وأكد المصدر أن هذه الخطوات تأتي بالتنسيق مع التحالف الدولي، لتعزيز الأمن وإدارة ملف المعتقلين والعائدين من مناطق النزاع.وتزامنت تلك المباحثات مع إجراء قائد القيادة المركزية الأمريكية، الجنرال مايكل كوريلا، زيارة إلى مخيمات الهول والروج، التي تضم أكثر من 40 ألف نازح مرتبطين بتنظيم "داعش" الإرهابي، وأشار بيان القيادة إلى أن هذه المخيمات تشكل تهديدا لتجديد نشاط التنظيم إذا لم تُبذل جهود دولية لإعادة تأهيل سكانها.وأكد بيان القيادة الأمريكية وجود أكثر من 9000 معتقل من 50 دولة تحت احتجاز قوات سوريا الديمقراطية، مع تركيز الجهود الدولية على إعادتهم إلى بلدانهم للنظر في أوضاعهم.

https://sarabic.ae/20250110/مقتل-نائب-مساعد-والي-تنظيم-داعش-و6-من-معاونيه-في-العراق-1096645534.html

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تنظيم داعش الإرهابي, العراق, أخبار العراق اليوم, العالم العربي, الأخبار