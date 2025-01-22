https://sarabic.ae/20250122/انتقال-عناصر-إرهابية-جديدة-جديدة-لغرب-أفريقيا-ما-المخاطر-المحتملة-1097052437.html

انتقال عناصر إرهابية جديدة جديدة لغرب أفريقيا... ما المخاطر المحتملة

انتقال عناصر إرهابية جديدة جديدة لغرب أفريقيا... ما المخاطر المحتملة

سبوتنيك عربي

حذر خبراء من عمليات نقل لعناصر تنظيم "داعش" الإرهابي(المحظور في روسيا)، من سوريا إلى الغرب الأفريقي. 22.01.2025, سبوتنيك عربي

2025-01-22T18:02+0000

2025-01-22T18:02+0000

2025-01-22T18:02+0000

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وفق الخبراء، فإن عمليات النقل لا تشمل جميع العناصر، وإنما تقتصر على قيادات وعناصر من ذوي الخبرة القتالية، لتدريب العناصر المحلية هناك، ومساعدة التنظيم بعد توحيد صفوفه ضمن مكتب واحد في "ولاية غرب أفريقيا"، على التوسع وبسط السيطرة هناك.تعاني العديد من دول المنطقة هناك من غياب الاستقرار بسبب انتشار الجماعات الإرهابية، التي يقول الخبراء إنها على صلة بالدول الاستعمارية التي ظلت مسيطرة على المنطقة، وأن وجود هذه الجماعات، ارتبط باستمرار نفوذ بعض الدول.من ناحيته قال أحمد سلطان، الباحث المصري في الشؤون الإقليمية والدولية، إن تنظيم داعش في سويا والعراق لا يقوم بنقل كل العناصر، لكنه يقوم بنقل بعض الكوادر عالية الخبرة القتالية، إذ يعتمد بالأساس على العناصر المحلية والمهاجرين من دول الجوار.وأضاف في حديثه مع "سبوتنيك"، أن التطور الهام على الساحة يتمثل في دمج مجموعات "تنظيم داعش"، المحظور في سوريا، في منطقة غرب أفريقيا، ضمن مكتب واحد، والذي يعد القيادة الإقليمية للتنظيم في غرب أفريقيا.وأوضح أن فرع "الساحل الأفريقي"، يتطور بشكل لافت، مستغلا الانقسامات الإثنية، والصراعات القديمة الموجودة بين دول الساحل، والأزمات الموروثة من الاستعمار.نفوذ غربيولفت إلى أن بعض الدول ترغب في الإبقاء على نفوذها في أفريقيا، حيثت تهيىء الجماعات الأرض للتدخلات من قبل بعض الدول الغربية.كما يرى الباحث في الشؤون الإقليمية والدولية، أحمد سلطان، أن "التنسيق بين الجماعات في غرب أفريقيا موجود بدرجات متفاوتة وغير معلنة، مع الأخذ في الاعتبار مسألة الصراع بين التنظيمات وبعضها، سواء ما بين تنظيم " ولاية غرب أفريقيا"، وتنظيم" بوكو حرام"، وكذلك ما بين التنظيمات المرتبطة بتنظيم "القاعدة"، مع أهمية الانتباه للعمل المشترك بين "ولاية غرب أفريقيا الداعشية، وولاية الساحل الداعشية"، في المنطقة - وهي تنظيمات جميعها محظورة في روسيا - وتنشط ضمن ما يعرف بمكتب "الفرقان" الخاص بالتنظيم الإرهابي في منطقة الساحل وصولا إلى الحدود الليبية".مخاطر متعددةمن ناحيته قال الخبير الاستراتيجي السوري، الدكتور حسام شعيب، إن وجود تنظيم "داعش"، الإرهابي ( المحظور في روسيا)، يشكل خطرا كبيرا على سوريا وشعبها ودول المنطقة.وأضاف في حديثه مع "سبوتنيك"، أن ما يسمى بـ "تنظيم الدولة"، لم يعد ضمن نطاق جغرافي محدد، حيث وصل إلى مناطق متعددة في أفريقيا، غير أنه يعمل بدعم ودفع قوى دولية.وأشار إلى أن تحريك بعض الجماعات من منطقة لأخرى، يرتبط بالجهات المشغلة للتنظيمات، والتي يمكن أن تولد في أي منطقة جغرافية في أي لحظة وفق مشغلي هذه الجماعات.ويرى أن تحريك هذه الجماعات يمثل مخاطر متعددة على الاستقرار والسلام في العالم، ويحول دون التنمية، الأمر الذي شكل تحديات عدة أمام دول المنطقة، التي باتت في حاجة لتعاون وثيق للقضاء على هذه التحديات.تطورات سابقةفي شهر يونيو/ حزيران 2024، قُتل 20 جنديا ومدنيا، في هجوم إرهابي في منطقة تاسيا جنوبي النيجر.ونقل التلفزيون النيجيري الرسمي عن بيان لوزارة الدفاع، أن "مجموعات إرهابية مسلحة هاجمت قوات الأمن والجيش في منطقة تاسيا ما أدى إلى استشهاد 20 عسكريًا ومدني وإصابة تسعة آخرين".ويشهد إقليم تيلابيري، الواقع في "المثلث الحدودي" بين النيجر وبوركينا فاسو ومالي، منذ سنوات هجمات دامية تشنها جماعات جهادية مرتبطة بالقاعدة وتنظيم "داعش" (الإرهابي المحظور في روسيا وعدد من دول العالم).وتبقى هذه المنطقة غير مستقرة رغم الجهود الكثيفة لإرساء الأمن فيها.وذكرت حينها أنه من المقرر أن تنتشر كتيبة من 1200 جندي من الجيش التشادي في منطقة المثلث الحدودي في إطار "مجموعة دول الساحل الخمس"، التي تضم خمس دول هي موريتانيا ومالي وبوركينا فاسو والنيجر وتشاد، والتي تسعى للتعاون في مكافحة المتشددين منذ 2015.وفي 30 يونيو/ حزيران 2024، لقي ما لا يقل عن 18 شخصا مصرعهم وأُصيب العشرات إثر هجمات انتحارية نفذتها جماعة "بوكو حرام" الإرهابية (المحظورة في روسيا ودول عدة) في مدينة غووزا في ولاية بورنو شمال شرقي نيجيريا.وتشهد المنطقة توترات في أكثر من بقعة، ما يشير إلى إعادة التوازنات في المنطقة، خاصة بعد سيطرة تنسيقية "حركات الأزواد" في الرابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، على قاعدة عسكرية جديدة للجيش شمالي مالي، لتشكل بذلك القاعدة الخامسة التي تسيطر عليها التنسيقية.وفي أغسطس/ آب 2024، أعلنت جمهورية مالي قطع العلاقات الدبلوماسية مع أوكرانيا، على خلفية دعم الأخيرة لأعمال إرهابية شمالي مالي.وقال المتحدث باسم الحكومة الانتقالية في مالي، العقيد عبد الله مايغا، في بيان، حصلت "سبوتنيك" على نسخة منه، إن "الحكومة قررت قطع العلاقات الدبلوماسية مع أوكرانيا بأثر فوري، مع اتخاذ التدابير اللازمة لمنع زعزعة استقرار البلاد".

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