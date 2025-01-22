https://sarabic.ae/20250122/الصين-تزود-أسطولها-الحربي-بفرقاطة-شبحية-فيديو-وصور-1097042387.html
الصين تزود أسطولها الحربي بفرقاطة شبحية.. فيديو وصور
الصين تزود أسطولها الحربي بفرقاطة شبحية.. فيديو وصور
سبوتنيك عربي
تمتلك الصين 47 فرقاطة تجعلها في المرتبة الأولى عالميا بين الدول التي تمتلك هذا النوع من السفن الحربية، التي يمتلك بعضها قدرات شبحية. 22.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-22T13:16+0000
2025-01-22T13:16+0000
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وتعزيزا لتلك القدرات أعلنت الصين انضمام فرقاطة جديدة من طراز "تايب - 54 بي" إلى أسطولها البحري، اليوم الأربعاء.ويرصد مقطع فيديو وصور لحظات استلام الفرقاطة بأحد الموانئ العسكرية بمدينة تشينغداو في مقاطعة شاندونغ شرقي الصين.وتم تصميم الفرقاطة وبناؤها محليا، وتمتلك قدرات شبحية بفضل استخدام أنواع خاصة من الهياكل التي تساهم في خفض بصمتها الرادارية.كما تم تزويدها بأنظمة قيادة وإدارة نيران تمكنها من تنفيذ العمليات العسكرية المعقدة بصورة تسمح لها بتعزيز القدرات القتالية للأسطول الحربي الصيني.ويصنف الأسطول الصيني بصورة عامة في المرتبة الأولى عالميا بـ754 وحدة بحرية تضم 3 حاملات طائرات و4 حاملات مروحيات و50 مدمرة و47 فرقاطة و72 كورفيت و61 غواصة و150 سفينة دورية إضافة إلى 36 كاسحة ألغام بحرية.
https://sarabic.ae/20220925/لياونينغ-ما-هي-قدرات-أول-حاملة-طائرات-صينية-1068221192.html
الصين
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رصد عسكري, الصين, أخبار العالم الآن, الأخبار
رصد عسكري, الصين, أخبار العالم الآن, الأخبار
الصين تزود أسطولها الحربي بفرقاطة شبحية.. فيديو وصور
13:16 GMT 22.01.2025 (تم التحديث: 13:17 GMT 22.01.2025)
تمتلك الصين 47 فرقاطة تجعلها في المرتبة الأولى عالميا بين الدول التي تمتلك هذا النوع من السفن الحربية، التي يمتلك بعضها قدرات شبحية.
وتعزيزا لتلك القدرات
أعلنت الصين انضمام فرقاطة جديدة من طراز "تايب - 54 بي" إلى أسطولها البحري، اليوم الأربعاء.
25 سبتمبر 2022, 16:11 GMT
ويرصد مقطع فيديو وصور لحظات استلام الفرقاطة بأحد الموانئ العسكرية بمدينة تشينغداو في مقاطعة شاندونغ شرقي الصين
.
وتم تصميم الفرقاطة وبناؤها محليا، وتمتلك قدرات شبحية بفضل استخدام أنواع خاصة من الهياكل التي تساهم في خفض بصمتها الرادارية.
كما تم تزويدها بأنظمة قيادة وإدارة نيران تمكنها من تنفيذ العمليات العسكرية المعقدة بصورة تسمح لها بتعزيز القدرات القتالية للأسطول الحربي الصيني.
ويصنف الأسطول الصيني بصورة عامة في المرتبة الأولى عالميا بـ754 وحدة بحرية تضم 3 حاملات طائرات
و4 حاملات مروحيات و50 مدمرة و47 فرقاطة و72 كورفيت و61 غواصة و150 سفينة دورية إضافة إلى 36 كاسحة ألغام بحرية.