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الصين تزود أسطولها الحربي بفرقاطة شبحية.. فيديو وصور
الصين تزود أسطولها الحربي بفرقاطة شبحية.. فيديو وصور
سبوتنيك عربي
تمتلك الصين 47 فرقاطة تجعلها في المرتبة الأولى عالميا بين الدول التي تمتلك هذا النوع من السفن الحربية، التي يمتلك بعضها قدرات شبحية. 22.01.2025, سبوتنيك عربي
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2025-01-22T13:17+0000
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وتعزيزا لتلك القدرات أعلنت الصين انضمام فرقاطة جديدة من طراز "تايب - 54 بي" إلى أسطولها البحري، اليوم الأربعاء.ويرصد مقطع فيديو وصور لحظات استلام الفرقاطة بأحد الموانئ العسكرية بمدينة تشينغداو في مقاطعة شاندونغ شرقي الصين.وتم تصميم الفرقاطة وبناؤها محليا، وتمتلك قدرات شبحية بفضل استخدام أنواع خاصة من الهياكل التي تساهم في خفض بصمتها الرادارية.كما تم تزويدها بأنظمة قيادة وإدارة نيران تمكنها من تنفيذ العمليات العسكرية المعقدة بصورة تسمح لها بتعزيز القدرات القتالية للأسطول الحربي الصيني.ويصنف الأسطول الصيني بصورة عامة في المرتبة الأولى عالميا بـ754 وحدة بحرية تضم 3 حاملات طائرات و4 حاملات مروحيات و50 مدمرة و47 فرقاطة و72 كورفيت و61 غواصة و150 سفينة دورية إضافة إلى 36 كاسحة ألغام بحرية.
https://sarabic.ae/20220925/لياونينغ-ما-هي-قدرات-أول-حاملة-طائرات-صينية-1068221192.html
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رصد عسكري, الصين, أخبار العالم الآن, الأخبار
رصد عسكري, الصين, أخبار العالم الآن, الأخبار

الصين تزود أسطولها الحربي بفرقاطة شبحية.. فيديو وصور

13:16 GMT 22.01.2025 (تم التحديث: 13:17 GMT 22.01.2025)
© Getty Images / VCG / Contributorفرقاطة صينية فئة تايب 54 بي
فرقاطة صينية فئة تايب 54 بي - سبوتنيك عربي, 1920, 22.01.2025
© Getty Images / VCG / Contributor
تابعنا عبر
تمتلك الصين 47 فرقاطة تجعلها في المرتبة الأولى عالميا بين الدول التي تمتلك هذا النوع من السفن الحربية، التي يمتلك بعضها قدرات شبحية.
وتعزيزا لتلك القدرات أعلنت الصين انضمام فرقاطة جديدة من طراز "تايب - 54 بي" إلى أسطولها البحري، اليوم الأربعاء.
الأسطول الصيني - حاملة الطائرات الصينية لياونينغ - سبوتنيك عربي, 1920, 25.09.2022
"لياونينغ"... ما هي قدرات أول حاملة طائرات صينية؟
25 سبتمبر 2022, 16:11 GMT
ويرصد مقطع فيديو وصور لحظات استلام الفرقاطة بأحد الموانئ العسكرية بمدينة تشينغداو في مقاطعة شاندونغ شرقي الصين.
وتم تصميم الفرقاطة وبناؤها محليا، وتمتلك قدرات شبحية بفضل استخدام أنواع خاصة من الهياكل التي تساهم في خفض بصمتها الرادارية.
كما تم تزويدها بأنظمة قيادة وإدارة نيران تمكنها من تنفيذ العمليات العسكرية المعقدة بصورة تسمح لها بتعزيز القدرات القتالية للأسطول الحربي الصيني.
ويصنف الأسطول الصيني بصورة عامة في المرتبة الأولى عالميا بـ754 وحدة بحرية تضم 3 حاملات طائرات و4 حاملات مروحيات و50 مدمرة و47 فرقاطة و72 كورفيت و61 غواصة و150 سفينة دورية إضافة إلى 36 كاسحة ألغام بحرية.
© Sputnikلياونينغ... ما هي قدرات أول حاملة طائرات صينية؟
لياونينغ... ما هي قدرات أول حاملة طائرات صينية؟ - سبوتنيك عربي, 1920, 22.01.2025
لياونينغ... ما هي قدرات أول حاملة طائرات صينية؟
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