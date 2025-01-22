https://sarabic.ae/20250122/يرش-السم-اكتشاف-عقرب-نادر-في-كولومبيا--1097038202.html
"يرش السم"... اكتشاف عقرب نادر في كولومبيا
"يرش السم"... اكتشاف عقرب نادر في كولومبيا
سبوتنيك عربي
اكتشف عالم في أمريكا الجنوبية، أخيرا، أول نوع من العقارب "يرش السم"، وهو سلوك غريب لم يُلاحظ من قبل إلا في جنسين من العقارب الموجودة في أمريكا الشمالية... 22.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-22T12:04+0000
2025-01-22T12:04+0000
2025-01-22T12:04+0000
مجتمع
علوم
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وقال العالم "ليو لابوريو"، من جامعة لودفيغ ماكسيميليان في ميونيخ، إنه تم اكتشاف النوع الجديد، المسمى" تيتيوس أخيل"، في قسم كونديناماركا في كولومبيا، في منطقة الغابات المطيرة الجبلية ماجدلينا.وفي بعض الحالات، أطلقت العقارب قطرات صغيرة من السم استجابة للقشة، وفي حالات أخرى، أطلقت رشًا مستمرًا، تم توجيه معظم نبضات السم إلى الأمام، على الرغم من أن بعضها كان موجهًا أيضًا إلى الخلف أو إلى الأعلى، بحسب مقال علمي منشور على موقع "livescience" .وتشتهر العقارب بلسعاتها السامة لإخضاع الفريسة والدفاع ضد الحيوانات المفترسة، تنتهي ذيولها ببنية تُعرف باسم "تيلسون"، والتي تحتوي على بصيلة مليئة بالسم، يتميز "تيلسون" بسن مدبب والذي يحقن السم عادةً.
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علوم
"يرش السم"... اكتشاف عقرب نادر في كولومبيا
اكتشف عالم في أمريكا الجنوبية، أخيرا، أول نوع من العقارب "يرش السم"، وهو سلوك غريب لم يُلاحظ من قبل إلا في جنسين من العقارب الموجودة في أمريكا الشمالية وأفريقيا.
وقال العالم "ليو لابوريو"، من جامعة لودفيغ ماكسيميليان في ميونيخ، إنه تم اكتشاف النوع الجديد، المسمى" تيتيوس أخيل"، في قسم كونديناماركا في كولومبيا، في منطقة الغابات المطيرة الجبلية ماجدلينا.
وأضاف: "رش السم هو استراتيجية مكلفة بطبيعتها، ومن المحتمل أن يكون هناك ضغط انتقائي شديد من شأنه أن يجعل السلوك أكثر فائدة من كونه غير مفيد، يجب أن يكون هناك شيء يحدث مع الحيوانات المفترسة في البيئة".
واختبر لابوريو قدرة النوع الجديد على رش سمه عن طريق تثبيت العينات بقشة شرب وتسجيل ردود فعلها. قام باختبار 10 عقارب صغيرة وسجل 46 قذفة من السم، والتي وصلت إلى مسافة قصوى 14 بوصة (36 سم).
وفي بعض الحالات، أطلقت العقارب قطرات صغيرة من السم استجابة للقشة، وفي حالات أخرى، أطلقت رشًا مستمرًا، تم توجيه معظم نبضات السم إلى الأمام، على الرغم من أن بعضها كان موجهًا أيضًا إلى الخلف أو إلى الأعلى، بحسب مقال علمي منشور على موقع "livescience
" .
وكانت غالبية رذاذات السم "شفافة"، ما يشير إلى أنها تتكون من السم الأولي، وهو سائل سام يتم إخراجه عادة قبل السم الحقيقي الأكثر قوة، والذي له لون حليبي ويستخدم كآلية دفاع وإخضاع فريسته.
وتشتهر العقارب بلسعاتها السامة لإخضاع الفريسة والدفاع ضد الحيوانات المفترسة، تنتهي ذيولها ببنية تُعرف باسم "تيلسون"، والتي تحتوي على بصيلة مليئة بالسم، يتميز "تيلسون" بسن مدبب والذي يحقن السم عادةً.