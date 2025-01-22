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https://sarabic.ae/20250122/يرش-السم-اكتشاف-عقرب-نادر-في-كولومبيا--1097038202.html
"يرش السم"... اكتشاف عقرب نادر في كولومبيا
"يرش السم"... اكتشاف عقرب نادر في كولومبيا
سبوتنيك عربي
اكتشف عالم في أمريكا الجنوبية، أخيرا، أول نوع من العقارب "يرش السم"، وهو سلوك غريب لم يُلاحظ من قبل إلا في جنسين من العقارب الموجودة في أمريكا الشمالية... 22.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-22T12:04+0000
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مجتمع
علوم
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وقال العالم "ليو لابوريو"، من جامعة لودفيغ ماكسيميليان في ميونيخ، إنه تم اكتشاف النوع الجديد، المسمى" تيتيوس أخيل"، في قسم كونديناماركا في كولومبيا، في منطقة الغابات المطيرة الجبلية ماجدلينا.وفي بعض الحالات، أطلقت العقارب قطرات صغيرة من السم استجابة للقشة، وفي حالات أخرى، أطلقت رشًا مستمرًا، تم توجيه معظم نبضات السم إلى الأمام، على الرغم من أن بعضها كان موجهًا أيضًا إلى الخلف أو إلى الأعلى، بحسب مقال علمي منشور على موقع "livescience" .وتشتهر العقارب بلسعاتها السامة لإخضاع الفريسة والدفاع ضد الحيوانات المفترسة، تنتهي ذيولها ببنية تُعرف باسم "تيلسون"، والتي تحتوي على بصيلة مليئة بالسم، يتميز "تيلسون" بسن مدبب والذي يحقن السم عادةً.
https://sarabic.ae/20230509/عقرب-يسبب-أزمة-على-متن-طائرة-1076830146.html
https://sarabic.ae/20250122/أنثى-الدب-ماشا-تستمتع-بحمام-في-حديقة-الحيوانات-بموسكو-فيديو-1097034584.html
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علوم
علوم

"يرش السم"... اكتشاف عقرب نادر في كولومبيا

12:04 GMT 22.01.2025
© Unsplash/ Sina Katirachiعقرب
عقرب - سبوتنيك عربي, 1920, 22.01.2025
© Unsplash/ Sina Katirachi
تابعنا عبر
اكتشف عالم في أمريكا الجنوبية، أخيرا، أول نوع من العقارب "يرش السم"، وهو سلوك غريب لم يُلاحظ من قبل إلا في جنسين من العقارب الموجودة في أمريكا الشمالية وأفريقيا.
وقال العالم "ليو لابوريو"، من جامعة لودفيغ ماكسيميليان في ميونيخ، إنه تم اكتشاف النوع الجديد، المسمى" تيتيوس أخيل"، في قسم كونديناماركا في كولومبيا، في منطقة الغابات المطيرة الجبلية ماجدلينا.
وأضاف: "رش السم هو استراتيجية مكلفة بطبيعتها، ومن المحتمل أن يكون هناك ضغط انتقائي شديد من شأنه أن يجعل السلوك أكثر فائدة من كونه غير مفيد، يجب أن يكون هناك شيء يحدث مع الحيوانات المفترسة في البيئة".
عقرب - سبوتنيك عربي, 1920, 09.05.2023
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9 مايو 2023, 14:35 GMT

واختبر لابوريو قدرة النوع الجديد على رش سمه عن طريق تثبيت العينات بقشة شرب وتسجيل ردود فعلها. قام باختبار 10 عقارب صغيرة وسجل 46 قذفة من السم، والتي وصلت إلى مسافة قصوى 14 بوصة (36 سم).

وفي بعض الحالات، أطلقت العقارب قطرات صغيرة من السم استجابة للقشة، وفي حالات أخرى، أطلقت رشًا مستمرًا، تم توجيه معظم نبضات السم إلى الأمام، على الرغم من أن بعضها كان موجهًا أيضًا إلى الخلف أو إلى الأعلى، بحسب مقال علمي منشور على موقع "livescience" .

وكانت غالبية رذاذات السم "شفافة"، ما يشير إلى أنها تتكون من السم الأولي، وهو سائل سام يتم إخراجه عادة قبل السم الحقيقي الأكثر قوة، والذي له لون حليبي ويستخدم كآلية دفاع وإخضاع فريسته.

صورة لأنثى الدب ماشا وهي تستمتع بحمام في حديقة الحيوانات بموسكو - سبوتنيك عربي, 1920, 22.01.2025
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11:08 GMT
وتشتهر العقارب بلسعاتها السامة لإخضاع الفريسة والدفاع ضد الحيوانات المفترسة، تنتهي ذيولها ببنية تُعرف باسم "تيلسون"، والتي تحتوي على بصيلة مليئة بالسم، يتميز "تيلسون" بسن مدبب والذي يحقن السم عادةً.
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