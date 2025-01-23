https://sarabic.ae/20250123/الأمن-اللبناني-يلقي-القبض-على-عميل-إسرائيلي-1097080658.html

الأمن اللبناني يلقي القبض على عميل إسرائيلي

الأمن اللبناني يلقي القبض على عميل إسرائيلي

سبوتنيك عربي

أعلنت المديرية العامة لأمن الدولة اللبناني إلقاء القبض على عميل إسرائيلي في لبنان، مؤكدة اعترافه بما قام به وضبطت بحيازته أجهزة وأدوات تثبت تورطه. 23.01.2025, سبوتنيك عربي

2025-01-23T15:45+0000

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بيروت – سبوتنيك. وأوضحت في بيان اليوم الخميس أنه "بعد عمليّة مراقبة ورصد دقيقة، تمكّنت مديريّة النبطيّة الإقليميّة في أمن الدولة - مكتب بنت جبيل، من توقيف المدعو (ع. ص.) أثناء عودته من الأراضي المحتلّة، التي كان قد دخلها خلسةً".وأكد أن "المتهم اعترف أثناء التحقيق معه بحيازته جهازاً متطوراً زوّده به الإسرائيليّون، يُستخدم لمراقبة وتصوير بعض المراكز الهامّة في لبنان، ويتيح تواصلاً مباشراً بينه وبين العدوّ. وأقرّ بأن الإسرائيليين زوّدوه بسترة تحتوي بطريقة مخفيّة على مبلغ ماليّ كبير لدعمه في تنفيذ مهامّه التجسّسيّة".ولفت البيان إلى أن" المدعوّ (ع. ص.) اعترف بتعامله مع العدوّ الإسرائيليّ منذ بداية حرب غزة، إضافة إلى قيامه بالمهام التي كُلّف بها من قِبَلهم".وأشار البيان إلى أنه" وبعد مراجعة مفوّض الحكومة لدى المحكمة العسكريّة، أُشير إلى ضبط جميع الأعتدة المضبوطة بحوزته، بما في ذلك تلك التي وُجدت في منزله بعد تفتيشه، وتمّ تسليم الموقوف إلى مديريّة المخابرات في الجيش اللبناني للتوسع في التحقيق واتخاذ الإجراءات القانونيّة اللازمة". وكان الجيش اللبناني قد أعلن في بيان له، عن استكمال انتشاره في عدة مناطق في بلدة كفرشوبا - حاصبيا في القطاع الشرقي، داعياً المواطنين إلى عدم الاقتراب من المناطق التي ينسحب منها العدو لحين إجراء المسح الهندسي وتنظيف تلك المناطق من الألغام.ودخل اتفاق وقف إطلاق النار بين "حزب الله" اللبناني والجيش الإسرائيلي حيز التنفيذ في 27 نوفمبر/ تشرين الثاني 2024، بعد شهور من عمليات عسكرية متبادلة بين الطرفين بسبب إسناد "حزب الله" لجبهة غزة بعد عملية طوفان الأقصى.

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https://sarabic.ae/20250123/الجيش-الإسرائيلي-يعلن-مواصلة-أنشطته-في-جنوب-لبنان-1097071033.html

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