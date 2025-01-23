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https://sarabic.ae/20250123/الأمن-اللبناني-يلقي-القبض-على-عميل-إسرائيلي-1097080658.html
الأمن اللبناني يلقي القبض على عميل إسرائيلي
الأمن اللبناني يلقي القبض على عميل إسرائيلي
سبوتنيك عربي
أعلنت المديرية العامة لأمن الدولة اللبناني إلقاء القبض على عميل إسرائيلي في لبنان، مؤكدة اعترافه بما قام به وضبطت بحيازته أجهزة وأدوات تثبت تورطه. 23.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-23T15:45+0000
2025-01-23T15:45+0000
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بيروت – سبوتنيك. وأوضحت في بيان اليوم الخميس أنه "بعد عمليّة مراقبة ورصد دقيقة، تمكّنت مديريّة النبطيّة الإقليميّة في أمن الدولة - مكتب بنت جبيل، من توقيف المدعو (ع. ص.) أثناء عودته من الأراضي المحتلّة، التي كان قد دخلها خلسةً".وأكد أن "المتهم اعترف أثناء التحقيق معه بحيازته جهازاً متطوراً زوّده به الإسرائيليّون، يُستخدم لمراقبة وتصوير بعض المراكز الهامّة في لبنان، ويتيح تواصلاً مباشراً بينه وبين العدوّ. وأقرّ بأن الإسرائيليين زوّدوه بسترة تحتوي بطريقة مخفيّة على مبلغ ماليّ كبير لدعمه في تنفيذ مهامّه التجسّسيّة".ولفت البيان إلى أن" المدعوّ (ع. ص.) اعترف بتعامله مع العدوّ الإسرائيليّ منذ بداية حرب غزة، إضافة إلى قيامه بالمهام التي كُلّف بها من قِبَلهم".وأشار البيان إلى أنه" وبعد مراجعة مفوّض الحكومة لدى المحكمة العسكريّة، أُشير إلى ضبط جميع الأعتدة المضبوطة بحوزته، بما في ذلك تلك التي وُجدت في منزله بعد تفتيشه، وتمّ تسليم الموقوف إلى مديريّة المخابرات في الجيش اللبناني للتوسع في التحقيق واتخاذ الإجراءات القانونيّة اللازمة". وكان الجيش اللبناني قد أعلن في بيان له، عن استكمال انتشاره في عدة مناطق في بلدة كفرشوبا - حاصبيا في القطاع الشرقي، داعياً المواطنين إلى عدم الاقتراب من المناطق التي ينسحب منها العدو لحين إجراء المسح الهندسي وتنظيف تلك المناطق من الألغام.ودخل اتفاق وقف إطلاق النار بين "حزب الله" اللبناني والجيش الإسرائيلي حيز التنفيذ في 27 نوفمبر/ تشرين الثاني 2024، بعد شهور من عمليات عسكرية متبادلة بين الطرفين بسبب إسناد "حزب الله" لجبهة غزة بعد عملية طوفان الأقصى.
https://sarabic.ae/20250118/الرئيس-اللبناني-يطالب-إسرائيل-بالانسحاب-من-جنوب-لبنان-بحلول-الـ26-من-الشهر-الجاري-1096903570.html
https://sarabic.ae/20250123/الجيش-الإسرائيلي-يعلن-مواصلة-أنشطته-في-جنوب-لبنان-1097071033.html
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أخبار العالم الآن, العالم العربي, لبنان, أخبار لبنان, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم
أخبار العالم الآن, العالم العربي, لبنان, أخبار لبنان, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم

الأمن اللبناني يلقي القبض على عميل إسرائيلي

15:45 GMT 23.01.2025
© Getty Images / SOPA Images / Contributorجنود لبنانيون
جنود لبنانيون - سبوتنيك عربي, 1920, 23.01.2025
© Getty Images / SOPA Images / Contributor
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أعلنت المديرية العامة لأمن الدولة اللبناني إلقاء القبض على عميل إسرائيلي في لبنان، مؤكدة اعترافه بما قام به وضبطت بحيازته أجهزة وأدوات تثبت تورطه.
بيروت – سبوتنيك. وأوضحت في بيان اليوم الخميس أنه "بعد عمليّة مراقبة ورصد دقيقة، تمكّنت مديريّة النبطيّة الإقليميّة في أمن الدولة - مكتب بنت جبيل، من توقيف المدعو (ع. ص.) أثناء عودته من الأراضي المحتلّة، التي كان قد دخلها خلسةً".
الرئيس اللبناني، جوزيف عون - سبوتنيك عربي, 1920, 18.01.2025
‌‏الرئيس اللبناني يطالب إسرائيل بالانسحاب من جنوب لبنان بحلول الـ26 من الشهر الجاري
18 يناير, 11:41 GMT
وأكد أن "المتهم اعترف أثناء التحقيق معه بحيازته جهازاً متطوراً زوّده به الإسرائيليّون، يُستخدم لمراقبة وتصوير بعض المراكز الهامّة في لبنان، ويتيح تواصلاً مباشراً بينه وبين العدوّ. وأقرّ بأن الإسرائيليين زوّدوه بسترة تحتوي بطريقة مخفيّة على مبلغ ماليّ كبير لدعمه في تنفيذ مهامّه التجسّسيّة".
ولفت البيان إلى أن" المدعوّ (ع. ص.) اعترف بتعامله مع العدوّ الإسرائيليّ منذ بداية حرب غزة، إضافة إلى قيامه بالمهام التي كُلّف بها من قِبَلهم".
وأشار البيان إلى أنه" وبعد مراجعة مفوّض الحكومة لدى المحكمة العسكريّة، أُشير إلى ضبط جميع الأعتدة المضبوطة بحوزته، بما في ذلك تلك التي وُجدت في منزله بعد تفتيشه، وتمّ تسليم الموقوف إلى مديريّة المخابرات في الجيش اللبناني للتوسع في التحقيق واتخاذ الإجراءات القانونيّة اللازمة".
الجيش الإسرائيلي على الحدود مع لبنان - سبوتنيك عربي, 1920, 23.01.2025
الجيش الإسرائيلي: قواتنا تواصل عملها في جنوب لبنان لحماية أمننا
11:15 GMT
وكان الجيش اللبناني قد أعلن في بيان له، عن استكمال انتشاره في عدة مناطق في بلدة كفرشوبا - حاصبيا في القطاع الشرقي، داعياً المواطنين إلى عدم الاقتراب من المناطق التي ينسحب منها العدو لحين إجراء المسح الهندسي وتنظيف تلك المناطق من الألغام.
ودخل اتفاق وقف إطلاق النار بين "حزب الله" اللبناني والجيش الإسرائيلي حيز التنفيذ في 27 نوفمبر/ تشرين الثاني 2024، بعد شهور من عمليات عسكرية متبادلة بين الطرفين بسبب إسناد "حزب الله" لجبهة غزة بعد عملية طوفان الأقصى.
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Работа реактивных систем залпового огня Град ВС РФ в зоне проведения СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة11:02 GMT
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