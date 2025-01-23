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الجيش السوداني يتهم الدعم السريع بإحراق مصفاة الخرطوم للنفط
الجيش السوداني يتهم الدعم السريع بإحراق مصفاة الخرطوم للنفط
سبوتنيك عربي
أصدر الجيش السوداني بيانا حول الحريق الذي نشب بمصفاة نفط "الجيلي" التي تنتج نحو 70 في المئة من احتياجات البلاد. 23.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-23T16:17+0000
2025-01-23T16:17+0000
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وقال البيان، الذي نشره على صفحته الرسمية على موقع "إكس" اليوم الخميس، إن قوات الدعم السريع هي المسؤولة عن إحراق مصفاة النفط صباح اليوم. ووصف ذلك بـ "المحاولة اليائسة لتدمير البنية التحتية للدولة السودانية".واعتبر أن "الدعم السريع فشلت في تحقيق ما وصفه بأوهام السيطرة على مقدرات السودان وأرضه".وتشير تقارير إلى أن المصفاة التي تقع على بعد 70 كيلومترا شمالي الخرطوم، تنتج نحو 70 في المئة من احتياجات السودان من المنتجات النفطية وتقدر طاقتها الإنتاجية بنحو 120 ألف برميل نفط يوميا. وتم إنشاء المصفاة بالتعاون بين الحكومة السودانية والصين بتكلفة إجمالية تقدر بنحو 4 مليارات دولار.واندلعت الحرب في السودان، في 15 أبريل/ نيسان 2023، بين الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان، وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو (حميدتي)، في مناطق متفرقة من السودان، تتركز معظمها في العاصمة الخرطوم، مخلفةً المئات من القتلى والجرحى بين المدنيين.وتوسطت أطراف عربية وأفريقية ودولية لوقف إطلاق النار، إلا أن هذه الوساطات لم تنجح في التوصل لوقف دائم للقتال.
https://sarabic.ae/20250120/بينها-بلد-عربي-وزير-سوداني-يدين-5-دول-لدعمها-الدعم-السريع-1096976145.html
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أخبار العالم الآن, العالم العربي, أخبار السودان اليوم, قوات الدعم السريع السودانية, الجيش السوداني
أخبار العالم الآن, العالم العربي, أخبار السودان اليوم, قوات الدعم السريع السودانية, الجيش السوداني

الجيش السوداني يتهم الدعم السريع بإحراق مصفاة الخرطوم للنفط

16:17 GMT 23.01.2025
© Getty Images / CFOTO / Contributorمصفاة نفط
مصفاة نفط - سبوتنيك عربي, 1920, 23.01.2025
© Getty Images / CFOTO / Contributor
تابعنا عبر
أصدر الجيش السوداني بيانا حول الحريق الذي نشب بمصفاة نفط "الجيلي" التي تنتج نحو 70 في المئة من احتياجات البلاد.
وقال البيان، الذي نشره على صفحته الرسمية على موقع "إكس" اليوم الخميس، إن قوات الدعم السريع هي المسؤولة عن إحراق مصفاة النفط صباح اليوم.
ووصف ذلك بـ "المحاولة اليائسة لتدمير البنية التحتية للدولة السودانية".
واعتبر أن "الدعم السريع فشلت في تحقيق ما وصفه بأوهام السيطرة على مقدرات السودان وأرضه".
وتشير تقارير إلى أن المصفاة التي تقع على بعد 70 كيلومترا شمالي الخرطوم، تنتج نحو 70 في المئة من احتياجات السودان من المنتجات النفطية وتقدر طاقتها الإنتاجية بنحو 120 ألف برميل نفط يوميا.
وتم إنشاء المصفاة بالتعاون بين الحكومة السودانية والصين بتكلفة إجمالية تقدر بنحو 4 مليارات دولار.
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بينها بلد عربي.. وزير سوداني يدين 5 دول لدعمها "الدعم السريع"
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واندلعت الحرب في السودان، في 15 أبريل/ نيسان 2023، بين الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان، وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو (حميدتي)، في مناطق متفرقة من السودان، تتركز معظمها في العاصمة الخرطوم، مخلفةً المئات من القتلى والجرحى بين المدنيين.
وتوسطت أطراف عربية وأفريقية ودولية لوقف إطلاق النار، إلا أن هذه الوساطات لم تنجح في التوصل لوقف دائم للقتال.
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