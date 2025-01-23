https://sarabic.ae/20250123/السيسي-تواجد-الجيش-المصري-في-الصومال-ليس-موجها-ضد-أي-دولة-1097078675.html

السيسي: تواجد الجيش المصري في الصومال ليس موجها ضد أي دولة

السيسي: تواجد الجيش المصري في الصومال ليس موجها ضد أي دولة

سبوتنيك عربي

علق الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، اليوم الخميس، على مشاركة القوات المصرية في بعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال. 23.01.2025, سبوتنيك عربي

2025-01-23T14:26+0000

2025-01-23T14:26+0000

2025-01-23T14:26+0000

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الرئيس عبدالفتاح السيسي

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وأكد خلال مؤتمر صحفي مشترك مع الرئيس الصومالي، حسن شيخ محمود، في القاهرة، أن تواجد الجيش المصري في الصومال، لا يهدف إلى تهديد أي دولة.وتابع السيسي: "إن مشاركة مصر في هذه البعثة إيجابية، فعلي مدار أكثر من 30 عاما ونحن نتألم لما يحدث في الصومال… مشاركتنا تهدف في الأساس للتضامن مع الأشقاء في الصومال"، وفقا لبيان من الرئاسة المصرية.وأضاف أن أمن واستقرار الصومال "جزء لا يتجزأ من أمننا القومي".وشهدت زيارة الرئيس الصومالي، حسن شيخ محمود، إلى القاهرة، توقيعه مع الرئيس المصري على الإعلان السياسي المشترك لترفيع العلاقات بين مصر والصومال إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية، إلى جانب عدد من مذكرات التفاهم بين البلدين وقعهم وزيرا خارجية الدولتين.من ناحيته، شدد شيخ محمود، أن "الاتفاقيات التي وقعناها اليوم، لا تهدف للإضرار بالدول الأخرى، وتمثل أساسا لمواجهة التحديات القائمة".ومضى أن "الاتفاقيات التي وقعناها مع مصر اليوم ستخدم مصالح بلدينا والعالم وتمثل أساسا لمواجهة التحديات القائمة، ونتطلع إلى ترجمتها إلى نتائج ملموسة في المستقبل القريب".وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قد جدد، في شهر أغسطس/ آب 2024، رفض بلاده لأي تدخل في شؤون الصومال، مؤكدا موقف مصر الداعم لوحدة وسيادة الصومال على أراضيه، حسبما ذكر أحمد فهمي، المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية.وفي 14 أغسطس الماضي، وقّعت مصر والصومال، بروتوكولا للتعاون العسكري بين البلدين.وفي يوليو/ تموز 2024، أعلن الصومال موافقته رسميا على اتفاقية دفاع مشترك مع مصر، وفي أغسطس الماضي، قال وزير الخارجية الصومالي أحمد فقي، إن الاتفاقية تمكّن القوات المسلحة الصومالية من حماية سيادتها بفاعلية أكبر.

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مصر, أخبار مصر الآن, الصومال, أخبار العالم الآن, العالم العربي, الرئيس عبدالفتاح السيسي