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تعزيز التعاون الثقافي بين روسيا وجيبوتي... أبرز المحطات والتطورات
تعزيز التعاون الثقافي بين روسيا وجيبوتي... أبرز المحطات والتطورات
سبوتنيك عربي
ترأس وزير التعليم العالي الروسي سيرغي كرافستوف، وفدا روسيا بزيارة عمل إلى جيبوتي، وذلك من أجل تحسين العلاقات الروسية الجيبوتية. 23.01.2025, سبوتنيك عربي
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وسبق ذلك تبادلات نشطة للوفود على مستوى وزارات التعليم، وعمل مشترك مضني مع الشركاء الجيبوتيين لإطلاق دورات اللغة الروسية لممثلي الحرس الجمهوري الجيبوتي، فضلا عن افتتاح مركز التعليم المفتوح في سبتمبر/ أيلول 2024.وأضاف السفير الروسي، أنه "نرى مدى اهتمام الأطفال بالثقافة والتاريخ والأدب الروسي. بعد شهرين فقط من دراسة اللغة الروسية، استمعنا إلى فتاة جيبوتية ألقت قصيدة سيرغي يسينين "البتولا البيضاء" بكل طلاقة".وأشار السفير إلى أنه "بالعودة إلى زيارة وزير التعليم في الاتحاد الروسي سيرغي كرافتسوف، أود أن أؤكد بشكل منفصل على الجزء الثقافي والتاريخي منها. إضافة إلى لقاءات مع القيادة السياسية العليا لجيبوتي - رئيس الوزراء عبد القادر كامل محمد، ووزير الخارجية والتعاون الدولي محمود علي يوسف، ووزير التربية الوطنية والتكوين المهني مصطفى محمد محمود وآخرين - وهي لفتة رمزية من جانب الحكومة. وكانت زيارة الوفد الروسي إلى قرية ساجالو بمنطقة تاجورة بمثابة علامة احترام لأعضاء البعثة الروسية الذين سقطوا بقيادة تيريك القوزاق نيكولاي أشينوف".جاء وزير التعليم الجيبوتي مصطفى محمد محمود محمود إلى قازان لحضور المنتدى الدولي لوزراء التعليم، حيث التقى مع إس إس كرافتسوف ووقع معه مذكرة تعاون في مجال التعليم. أعتقد أن عامل التعارف الشخصي لعب دورًا حاسمًا في التخطيط لهذه الرحلة.واختتم السفير: أود أن أشير إلى أن العلاقات الروسية الجيبوتية تأسست في العهد السوفييتي (1978). إن بلداننا وشعوبنا متحدة بتاريخ مشترك. والتاريخ المشترك يدور في المقام الأول حول الأشخاص والتواصل والاتصالات فيما بينهم. وأنا واثق من أن روسيا وجيبوتي لديهما كل شيء لإطلاق الإمكانات الحالية لعلاقاتنا الثنائية واستخدامها لصالح شعبينا.
https://sarabic.ae/20250123/بوتين-العلامات-التجارية-الروسية-يجب-أن-تتوسع-في-الأسواق-العالمية-بثقة--1097077986.html
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روسيا, العالم العربي
روسيا, العالم العربي

تعزيز التعاون الثقافي بين روسيا وجيبوتي... أبرز المحطات والتطورات

15:53 GMT 23.01.2025 (تم التحديث: 16:06 GMT 23.01.2025)
© Photo / Photo Russian Embassy in Djiboutiوزير التعليم العالس الروسي سيرغي كرافستوف في زيارة إلى جيبوتي
وزير التعليم العالس الروسي سيرغي كرافستوف في زيارة إلى جيبوتي - سبوتنيك عربي, 1920, 23.01.2025
© Photo / Photo Russian Embassy in Djibouti
تابعنا عبر
ترأس وزير التعليم العالي الروسي سيرغي كرافستوف، وفدا روسيا بزيارة عمل إلى جيبوتي، وذلك من أجل تحسين العلاقات الروسية الجيبوتية.
وسبق ذلك تبادلات نشطة للوفود على مستوى وزارات التعليم، وعمل مشترك مضني مع الشركاء الجيبوتيين لإطلاق دورات اللغة الروسية لممثلي الحرس الجمهوري الجيبوتي، فضلا عن افتتاح مركز التعليم المفتوح في سبتمبر/ أيلول 2024.

وتم استقبال هذه المشاريع بشكل إيجابي، ليس فقط من قبل قيادة البلاد، ولكن أيضًا من قبل المواطنين العاديين. ونحن نشهد اهتمامًا كبيرًا وطلبًا كبيرًا على الدورات الدراسية بين أطفال المدارس الجيبوتية، وفقا للسفير الروسي في جيبوتي ميخائيل غولوفانوف.

© Photo / Photo Russian Embassy in Djiboutiوزير التعليم العالس الروسي سيرغي كرافستوف في زيارة إلى جيبوتي
وزير التعليم العالس الروسي سيرغي كرافستوف في زيارة إلى جيبوتي - سبوتنيك عربي, 1920, 23.01.2025
وزير التعليم العالس الروسي سيرغي كرافستوف في زيارة إلى جيبوتي
© Photo / Photo Russian Embassy in Djibouti
وأضاف السفير الروسي، أنه "نرى مدى اهتمام الأطفال بالثقافة والتاريخ والأدب الروسي. بعد شهرين فقط من دراسة اللغة الروسية، استمعنا إلى فتاة جيبوتية ألقت قصيدة سيرغي يسينين "البتولا البيضاء" بكل طلاقة".
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وأشار السفير إلى أنه "بالعودة إلى زيارة وزير التعليم في الاتحاد الروسي سيرغي كرافتسوف، أود أن أؤكد بشكل منفصل على الجزء الثقافي والتاريخي منها. إضافة إلى لقاءات مع القيادة السياسية العليا لجيبوتي - رئيس الوزراء عبد القادر كامل محمد، ووزير الخارجية والتعاون الدولي محمود علي يوسف، ووزير التربية الوطنية والتكوين المهني مصطفى محمد محمود وآخرين - وهي لفتة رمزية من جانب الحكومة. وكانت زيارة الوفد الروسي إلى قرية ساجالو بمنطقة تاجورة بمثابة علامة احترام لأعضاء البعثة الروسية الذين سقطوا بقيادة تيريك القوزاق نيكولاي أشينوف".
© Photo / Photo Russian Embassy in Djiboutiوزير التعليم العالس الروسي سيرغي كرافستوف في زيارة إلى جيبوتي
وزير التعليم العالس الروسي سيرغي كرافستوف في زيارة إلى جيبوتي - سبوتنيك عربي, 1920, 23.01.2025
وزير التعليم العالس الروسي سيرغي كرافستوف في زيارة إلى جيبوتي
© Photo / Photo Russian Embassy in Djibouti
أما بالنسبة للمفاوضات المباشرة بين الوزراء، قال السفير: أود هنا أن أسلط الضوء بشكل منفصل على النهج البناء والعملي الذي يتبعه شركاؤنا الجيبوتيون في مناقشة التعاون الثنائي في مجال التعليم. لا يعرف زملاؤنا جيدًا كيفية عمل النظام التعليمي الروسي فحسب، بل لديهم أيضًا فهم لآفاق ومجالات التعاون المشترك. وهذا يشمل التدريب والتدريب المتقدم للمعلمين والمعلمين وتبادل الخبرات والتبادل الأكاديمي وغير ذلك الكثير. ومن المهم أيضًا أنه في يونيو / حزيران 2024.
© Photo / Photo Russian Embassy in Djiboutiوزير التعليم العالس الروسي سيرغي كرافستوف في زيارة إلى جيبوتي
وزير التعليم العالس الروسي سيرغي كرافستوف في زيارة إلى جيبوتي - سبوتنيك عربي, 1920, 23.01.2025
وزير التعليم العالس الروسي سيرغي كرافستوف في زيارة إلى جيبوتي
© Photo / Photo Russian Embassy in Djibouti
جاء وزير التعليم الجيبوتي مصطفى محمد محمود محمود إلى قازان لحضور المنتدى الدولي لوزراء التعليم، حيث التقى مع إس إس كرافتسوف ووقع معه مذكرة تعاون في مجال التعليم. أعتقد أن عامل التعارف الشخصي لعب دورًا حاسمًا في التخطيط لهذه الرحلة.
واختتم السفير: أود أن أشير إلى أن العلاقات الروسية الجيبوتية تأسست في العهد السوفييتي (1978). إن بلداننا وشعوبنا متحدة بتاريخ مشترك. والتاريخ المشترك يدور في المقام الأول حول الأشخاص والتواصل والاتصالات فيما بينهم. وأنا واثق من أن روسيا وجيبوتي لديهما كل شيء لإطلاق الإمكانات الحالية لعلاقاتنا الثنائية واستخدامها لصالح شعبينا.
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