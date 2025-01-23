https://sarabic.ae/20250123/دولة-عربية-تستهدف-جذب-استثمارات-بـ354-مليار-دولار-1097087087.html
دولة عربية تستهدف جذب استثمارات بـ354 مليار دولار
دولة عربية تستهدف جذب استثمارات بـ354 مليار دولار
سبوتنيك عربي
تسعى الإمارات لأن تصبح واحدة من أفضل 10 وجهات عالمية للاستثمارات الأجنبية المباشرة خلال السنوات المقبلة بتسريع التنويع الاقتصادي عبر القطاعات ذات الأولوية. 23.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-23T18:46+0000
2025-01-23T18:46+0000
2025-01-23T18:46+0000
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جاء ذلك على لسان محمد عبد الرحمن الهاوي، وكيل وزارة الاستثمار في دولة الإمارات، خلال مشاركتها في المنتدى الاقتصادي العالمي "دافوس 2025". وقال الهاوي: "نستهدف جذب استثمارات أجنبية مباشرة بقيمة 1.3 تريليون درهم (نحو 353.9 مليار دولار) حتى عام 2031".ولفت إلى أنه تم إطلاق ما وصفه بـ"الورقة البيضاء" حول البيئة الاستثمارية في الإمارات، لاستعراض مكانتها الرائدة كوجهة جاذبة للاستثمارات الأجنبية المباشرة.وتابع: "يدعم ذلك البيئة التشريعية المرنة وحوافز وبنية تحتية متقدمة"، مشيرا إلى أن نسبة مساهمة الاستثمار الأجنبي المباشر في الناتج المحلي الإجمالي الوطني للإمارات بلغت 6 في المئة في عام 2023، بينما نستهدف زيادتها إلى 8 في المئة في المستقبل".وأوضح أن الإمارات تحولت إلى مركز جذب عالمي للاستثمار عن طريق ارتباطها بالأسواق العالمية والتجارة ورأس المال إضافة إلى استقطاب المواهب من حول العالم"، مشيرا إلى أن بلاده أصبحت مثالا يحتذى به في تعزيز استدامة الأعمال والنمو الاقتصادي، الذي جعلها تستقطب 30.7 مليار دولار من الاستثمارات الأجنبية المباشرة في عام 2023.
https://sarabic.ae/20240708/الإمارات-تتصدر-الدول-العربية-في-مؤشر-مكونات-مناخ-الاستثمار--1090585655.html
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MIA „Rossiya Segodnya“
أخبار العالم الآن, اقتصاد, العالم العربي, أخبار الإمارات العربية المتحدة
أخبار العالم الآن, اقتصاد, العالم العربي, أخبار الإمارات العربية المتحدة
دولة عربية تستهدف جذب استثمارات بـ354 مليار دولار
تسعى الإمارات لأن تصبح واحدة من أفضل 10 وجهات عالمية للاستثمارات الأجنبية المباشرة خلال السنوات المقبلة بتسريع التنويع الاقتصادي عبر القطاعات ذات الأولوية.
جاء ذلك على لسان محمد عبد الرحمن الهاوي، وكيل وزارة الاستثمار في دولة الإمارات، خلال مشاركتها في المنتدى الاقتصادي
العالمي "دافوس 2025".
وقال الهاوي: "نستهدف جذب استثمارات أجنبية مباشرة بقيمة 1.3 تريليون درهم (نحو 353.9 مليار دولار) حتى عام 2031".
ولفت إلى أنه تم إطلاق ما وصفه بـ"الورقة البيضاء" حول البيئة الاستثمارية في الإمارات
، لاستعراض مكانتها الرائدة كوجهة جاذبة للاستثمارات الأجنبية المباشرة.
وتابع: "يدعم ذلك البيئة التشريعية المرنة وحوافز وبنية تحتية متقدمة"، مشيرا إلى أن نسبة مساهمة الاستثمار الأجنبي المباشر في الناتج المحلي الإجمالي الوطني للإمارات بلغت 6 في المئة في عام 2023، بينما نستهدف زيادتها إلى 8 في المئة في المستقبل".
وأوضح أن الإمارات تحولت إلى مركز جذب عالمي للاستثمار
عن طريق ارتباطها بالأسواق العالمية والتجارة ورأس المال إضافة إلى استقطاب المواهب من حول العالم"، مشيرا إلى أن بلاده أصبحت مثالا يحتذى به في تعزيز استدامة الأعمال والنمو الاقتصادي، الذي جعلها تستقطب 30.7 مليار دولار من الاستثمارات الأجنبية المباشرة في عام 2023.