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أهالي يكشفون لـ"سبوتنيك" حقيقة ما حصل في عدد من قرى ريف حمص وسط سوريا
أهالي يكشفون لـ"سبوتنيك" حقيقة ما حصل في عدد من قرى ريف حمص وسط سوريا
سبوتنيك عربي
تداولت مواقع وصفحات إخبارية أنباء عن حصول انتهاكات بحق مدنيين في بعض قرى ريف حمص الغربي وسط سوريا خلال 48 الساعة الماضية. 24.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-24T16:06+0000
2025-01-24T16:07+0000
حصري
تقارير سبوتنيك
العالم العربي
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وتواصلت "سبوتنيك" مع بعض أهالي تلك المناطق للوقوف على حقيقة ما جرى في تلك القرى والبلدات.حيدر أحد أهالي قرية القبو في ريف حمص الغربي قال لـ"سبوتنيك": "إن مجموعات مسلحة مجهولة الانتماء دخلت إلى القرية، وبعض القرى المجاورة وسط إطلاق نار كثيف استهدف منازل المدنيين، حيث تم اقتحام المنازل وحرق بعضها وسرقة ممتلكاتها، واعتقال أكثر من 60 مدنيا من تلك القرى وإطلاق النار على آخرين، ما أدى إلى مقتل 7 أشخاص وإصابة آخرين، دون معرفة مصير المعتقلين بعد اقتيادهم إلى جهة مجهولة".وأكد خالد أن الأهالي وجهوا نداءات استغاثة للهلال الأحمر والدفاع المدني لتقديم الإسعافات الأولية لعشرات الأهالي المصابين، لكن المجموعات المسلحة منعتهم من دخول تلك القرى والبلدات تحت تهديد السلاح، حيث طالب الأهالي بدخول فرق طبية وصحفية إلى تلك القرى لتوثيق الانتهاكات التي حصلت مع رفض تام من قبل المسلحين، وأضاف خالد أنه عثر على جثث عدد من شبان تلك القرى مقتولين بعد إطلاق النار عليهم ورمي جثثهم في الأراضي الزراعية.الناشط الحقوقي ربيع كشف لـ"سبوتنيك" عن صعوبة التواصل مع القرى والبلدات التي دخلت إليها مجموعات مسلحة مجهولة الانتماء، بسبب خطورة الأوضاع الأمنية وتخوف الأهالي على حياة أبنائهم المعتقلين، لكن تم توثيق مقتل 41 مدنيا تتراوح أعمارهم بين 19 إلى 50 عاما واعتقال أكثر من 150 مدنيا حتى اللحظة، واقتيادهم إلى جهة مجهولة بالإضافة إلى سرقة عشرات المنازل والمواشي من تلك القرى.وأضاف ربيع: "الأوضاع الإنسانية صعبة للغاية في قرى ريف حمص الغربي، وتحتاج تدخلا سريعا لوقف أعمال العنف والاعتداءات المتكررة بحق الأهالي، وضرورة الكشف عن مصير المعتقلين ومن هي الجهة التي تقف وراء تلك الأعمال".واستغرب ربيع صمت الحكومة المؤقتة وإدارة العمليات العسكرية في سوريا حيال تلك الجرائم حتى اللحظة، على حد تعبيره.وأصدرت مجموعة تطلق على نفسها اسم "مجموعة السلم الأهالي" بيانًا للرأي العام حول الحملة العسكرية في ريف حمص، يوثق عدة انتهاكات وأعمال عنف، ويدعو إلى العمل الجاد لتحقيق العدالة والسلام من خلال بناء الثقة، واحترام الحقوق، وتطبيق القانون بعدالة وشفافية.المجموعة أعربت عن قلق بالغ حول الانتهاكات التي رافقت حملة التمشيط الأمنية في ريف حمص الغربي، ودعت جميع الجهات المعنية إلى التحرك العاجل لوقف الانتهاكات الموثقة في المنطقة، حيث تسببت الحملة العسكرية الأخيرة في سقوط ضحايا وتوثيق حالات اعتداء على المدنيين والمدنيات، واحتجاز أبرياء، وأعمال إذلال وسرقة ممتلكات.البيان أكد إدانة جميع الانتهاكات بحق المدنيين والمدنيات واعتبارها خرقًا صارخًا للقانون وحقوق الإنسان، مشدّدًا على ضرورة محاسبة المتورطين وتعويض المتضررين. كما دعا إلى السماح الفوري لفرق الإسعاف بالدخول لإنقاذ الجرحى وتقديم الرعاية، بالإضافة إلى تعزيز الشفافية وضمان حماية كرامة الإنسان السوري خلال أي عمليات عسكرية مستقبلية. وحمل السلطات الحالية مسؤولية حماية المدنيين.
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حصري, تقارير سبوتنيك, العالم العربي
حصري, تقارير سبوتنيك, العالم العربي

أهالي يكشفون لـ"سبوتنيك" حقيقة ما حصل في عدد من قرى ريف حمص وسط سوريا

16:06 GMT 24.01.2025 (تم التحديث: 16:07 GMT 24.01.2025)
© Getty Images / Spencer Plattيسير الناس عبر حي تضرر بشدة بعد سنوات من الحرب في مدينة حمص في 22 يناير 2025 في حمص، سوريا
يسير الناس عبر حي تضرر بشدة بعد سنوات من الحرب في مدينة حمص في 22 يناير 2025 في حمص، سوريا - سبوتنيك عربي, 1920, 24.01.2025
© Getty Images / Spencer Platt
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حصري
تداولت مواقع وصفحات إخبارية أنباء عن حصول انتهاكات بحق مدنيين في بعض قرى ريف حمص الغربي وسط سوريا خلال 48 الساعة الماضية.
وتواصلت "سبوتنيك" مع بعض أهالي تلك المناطق للوقوف على حقيقة ما جرى في تلك القرى والبلدات.
حيدر أحد أهالي قرية القبو في ريف حمص الغربي قال لـ"سبوتنيك": "إن مجموعات مسلحة مجهولة الانتماء دخلت إلى القرية، وبعض القرى المجاورة وسط إطلاق نار كثيف استهدف منازل المدنيين، حيث تم اقتحام المنازل وحرق بعضها وسرقة ممتلكاتها، واعتقال أكثر من 60 مدنيا من تلك القرى وإطلاق النار على آخرين، ما أدى إلى مقتل 7 أشخاص وإصابة آخرين، دون معرفة مصير المعتقلين بعد اقتيادهم إلى جهة مجهولة".

ذات المشهد سجّل في قرى فاحل ومريمين والتنونة وتسنين في ريف حمص الغربي، وبحسب مريم التي قالت: "إن عشرات المسلحين مدججين بالسلاح دخلوا إلى تلك القرى، ونفذوا إعدامات ميدانية بحق الأهالي، حيث تم إطلاق النار بشكل عشوائي على المنازل، وإجبار المعتقلين على الزحف وتقليد أصوات الحيوانات، وتم اقتياد ما يقارب 90 شخصا إلى جهة مجهولة بعد تعرضهم إلى ضرب واعتداء بواسطة أدوات حادة دون تقديم إلى علاج طبي لهم".

وأكد خالد أن الأهالي وجهوا نداءات استغاثة للهلال الأحمر والدفاع المدني لتقديم الإسعافات الأولية لعشرات الأهالي المصابين، لكن المجموعات المسلحة منعتهم من دخول تلك القرى والبلدات تحت تهديد السلاح، حيث طالب الأهالي بدخول فرق طبية وصحفية إلى تلك القرى لتوثيق الانتهاكات التي حصلت مع رفض تام من قبل المسلحين، وأضاف خالد أنه عثر على جثث عدد من شبان تلك القرى مقتولين بعد إطلاق النار عليهم ورمي جثثهم في الأراضي الزراعية.
الناشط الحقوقي ربيع كشف لـ"سبوتنيك" عن صعوبة التواصل مع القرى والبلدات التي دخلت إليها مجموعات مسلحة مجهولة الانتماء، بسبب خطورة الأوضاع الأمنية وتخوف الأهالي على حياة أبنائهم المعتقلين، لكن تم توثيق مقتل 41 مدنيا تتراوح أعمارهم بين 19 إلى 50 عاما واعتقال أكثر من 150 مدنيا حتى اللحظة، واقتيادهم إلى جهة مجهولة بالإضافة إلى سرقة عشرات المنازل والمواشي من تلك القرى.
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وأضاف ربيع: "الأوضاع الإنسانية صعبة للغاية في قرى ريف حمص الغربي، وتحتاج تدخلا سريعا لوقف أعمال العنف والاعتداءات المتكررة بحق الأهالي، وضرورة الكشف عن مصير المعتقلين ومن هي الجهة التي تقف وراء تلك الأعمال".
واستغرب ربيع صمت الحكومة المؤقتة وإدارة العمليات العسكرية في سوريا حيال تلك الجرائم حتى اللحظة، على حد تعبيره.

في وقت، نفذ العشرات من المدنيين اعتصاما أمام مبنى محافظة دمشق تنديداً بالانتهاكات والجرائم التي تحصل في قرى ريف حمص الغربي، مطالبين الحكومة المؤقتة التدخل السريع لحماية المدنيين جراء الاعتداءات المتكررة بحقهم.

وأصدرت مجموعة تطلق على نفسها اسم "مجموعة السلم الأهالي" بيانًا للرأي العام حول الحملة العسكرية في ريف حمص، يوثق عدة انتهاكات وأعمال عنف، ويدعو إلى العمل الجاد لتحقيق العدالة والسلام من خلال بناء الثقة، واحترام الحقوق، وتطبيق القانون بعدالة وشفافية.
المجموعة أعربت عن قلق بالغ حول الانتهاكات التي رافقت حملة التمشيط الأمنية في ريف حمص الغربي، ودعت جميع الجهات المعنية إلى التحرك العاجل لوقف الانتهاكات الموثقة في المنطقة، حيث تسببت الحملة العسكرية الأخيرة في سقوط ضحايا وتوثيق حالات اعتداء على المدنيين والمدنيات، واحتجاز أبرياء، وأعمال إذلال وسرقة ممتلكات.
البيان أكد إدانة جميع الانتهاكات بحق المدنيين والمدنيات واعتبارها خرقًا صارخًا للقانون وحقوق الإنسان، مشدّدًا على ضرورة محاسبة المتورطين وتعويض المتضررين. كما دعا إلى السماح الفوري لفرق الإسعاف بالدخول لإنقاذ الجرحى وتقديم الرعاية، بالإضافة إلى تعزيز الشفافية وضمان حماية كرامة الإنسان السوري خلال أي عمليات عسكرية مستقبلية. وحمل السلطات الحالية مسؤولية حماية المدنيين.
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