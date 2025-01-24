https://sarabic.ae/20250124/أهالي-يكشفون-لـسبوتنيك-حقيقة-ما-حصل-في-عدد-من-قرى-ريف-حمص-وسط-سوريا-1097116589.html

أهالي يكشفون لـ"سبوتنيك" حقيقة ما حصل في عدد من قرى ريف حمص وسط سوريا

أهالي يكشفون لـ"سبوتنيك" حقيقة ما حصل في عدد من قرى ريف حمص وسط سوريا

سبوتنيك عربي

تداولت مواقع وصفحات إخبارية أنباء عن حصول انتهاكات بحق مدنيين في بعض قرى ريف حمص الغربي وسط سوريا خلال 48 الساعة الماضية. 24.01.2025, سبوتنيك عربي

2025-01-24T16:06+0000

2025-01-24T16:06+0000

2025-01-24T16:07+0000

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وتواصلت "سبوتنيك" مع بعض أهالي تلك المناطق للوقوف على حقيقة ما جرى في تلك القرى والبلدات.حيدر أحد أهالي قرية القبو في ريف حمص الغربي قال لـ"سبوتنيك": "إن مجموعات مسلحة مجهولة الانتماء دخلت إلى القرية، وبعض القرى المجاورة وسط إطلاق نار كثيف استهدف منازل المدنيين، حيث تم اقتحام المنازل وحرق بعضها وسرقة ممتلكاتها، واعتقال أكثر من 60 مدنيا من تلك القرى وإطلاق النار على آخرين، ما أدى إلى مقتل 7 أشخاص وإصابة آخرين، دون معرفة مصير المعتقلين بعد اقتيادهم إلى جهة مجهولة".وأكد خالد أن الأهالي وجهوا نداءات استغاثة للهلال الأحمر والدفاع المدني لتقديم الإسعافات الأولية لعشرات الأهالي المصابين، لكن المجموعات المسلحة منعتهم من دخول تلك القرى والبلدات تحت تهديد السلاح، حيث طالب الأهالي بدخول فرق طبية وصحفية إلى تلك القرى لتوثيق الانتهاكات التي حصلت مع رفض تام من قبل المسلحين، وأضاف خالد أنه عثر على جثث عدد من شبان تلك القرى مقتولين بعد إطلاق النار عليهم ورمي جثثهم في الأراضي الزراعية.الناشط الحقوقي ربيع كشف لـ"سبوتنيك" عن صعوبة التواصل مع القرى والبلدات التي دخلت إليها مجموعات مسلحة مجهولة الانتماء، بسبب خطورة الأوضاع الأمنية وتخوف الأهالي على حياة أبنائهم المعتقلين، لكن تم توثيق مقتل 41 مدنيا تتراوح أعمارهم بين 19 إلى 50 عاما واعتقال أكثر من 150 مدنيا حتى اللحظة، واقتيادهم إلى جهة مجهولة بالإضافة إلى سرقة عشرات المنازل والمواشي من تلك القرى.وأضاف ربيع: "الأوضاع الإنسانية صعبة للغاية في قرى ريف حمص الغربي، وتحتاج تدخلا سريعا لوقف أعمال العنف والاعتداءات المتكررة بحق الأهالي، وضرورة الكشف عن مصير المعتقلين ومن هي الجهة التي تقف وراء تلك الأعمال".واستغرب ربيع صمت الحكومة المؤقتة وإدارة العمليات العسكرية في سوريا حيال تلك الجرائم حتى اللحظة، على حد تعبيره.وأصدرت مجموعة تطلق على نفسها اسم "مجموعة السلم الأهالي" بيانًا للرأي العام حول الحملة العسكرية في ريف حمص، يوثق عدة انتهاكات وأعمال عنف، ويدعو إلى العمل الجاد لتحقيق العدالة والسلام من خلال بناء الثقة، واحترام الحقوق، وتطبيق القانون بعدالة وشفافية.المجموعة أعربت عن قلق بالغ حول الانتهاكات التي رافقت حملة التمشيط الأمنية في ريف حمص الغربي، ودعت جميع الجهات المعنية إلى التحرك العاجل لوقف الانتهاكات الموثقة في المنطقة، حيث تسببت الحملة العسكرية الأخيرة في سقوط ضحايا وتوثيق حالات اعتداء على المدنيين والمدنيات، واحتجاز أبرياء، وأعمال إذلال وسرقة ممتلكات.البيان أكد إدانة جميع الانتهاكات بحق المدنيين والمدنيات واعتبارها خرقًا صارخًا للقانون وحقوق الإنسان، مشدّدًا على ضرورة محاسبة المتورطين وتعويض المتضررين. كما دعا إلى السماح الفوري لفرق الإسعاف بالدخول لإنقاذ الجرحى وتقديم الرعاية، بالإضافة إلى تعزيز الشفافية وضمان حماية كرامة الإنسان السوري خلال أي عمليات عسكرية مستقبلية. وحمل السلطات الحالية مسؤولية حماية المدنيين.

https://sarabic.ae/20250124/في-زيارة-رسمية-وزير-الخارجية-السعودي-يصل-إلى-دمشق-للقاء-أحمد-الشرع-1097112585.html

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