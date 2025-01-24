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الجيش السوداني يفك حصار "الدعم السريع" على مقر القيادة وسط الخرطوم
الجيش السوداني يفك حصار "الدعم السريع" على مقر القيادة وسط الخرطوم
سبوتنيك عربي
أعلنت مصادر عسكرية عن تمكن قوات الجيش السوداني في شمال الخرطوم بحري، يوم الجمعة، من الالتحام بسلاح الإشارة في أقصى جنوب الخرطوم بحري، ما أتاح فك الحصار عن مقر... 24.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-24T19:18+0000
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وقال موقع "سودان تربيون": إنه قبيل هذا التقدم، أعلن مجلس السيادة عن وصول قائد الجيش السوداني، عبد الفتاح البرهان، إلى الخطوط الأمامية في مدينة الجيلي، الواقعة على بعد حوالي 50 كيلومترًا شمال العاصمة، والتي استعاد الجيش السيطرة عليها يوم الأربعاء، ما يُقرّبه من مصفاة الخرطوم النفطية التي تسيطر عليها قوات الدعم السريع منذ اندلاع الحرب في منتصف أبريل 2023.وأفاد الموقع بأن العمليات العسكرية التي نفذها الجيش خلال الأيام الثلاثة الماضية مكّنته من التقدم من الجيلي في أقصى شمال ولاية الخرطوم وصولًا إلى مقر القيادة العامة للجيش مرورًا بمدينة الخرطوم بحري، وكثّف الجيش، يومي الخميس والجمعة، قصفه المدفعي الثقيل على تجمعات قوات الدعم السريع في المنطقة الوسطى الغربية من الخرطوم بحري.وشوهدت أعمدة دخان كثيفة تتصاعد منذ صباح الجمعة بالتزامن مع قصف الجيش من مواقعه شمال أم درمان، حيث استهدف تمركزات قوات الدعم السريع في الأحياء الواقعة جنوب ضاحية شمبات.وكانت جبهات القتال بين الجيش وقوات الدعم السريع، منذ ديسمبر الماضي، تتركز على الأجزاء الشرقية من الخرطوم بحري بمحاذاة شارع الإنقاذ، لكن الجيش ركز قصفه منذ يوم الخميس على المناطق الغربية من المدينة التي يشقها شارع المعونة الرئيسي.ولم يصدر أي تعليق من قوات الدعم السريع على وصول قوات الجيش إلى مقر سلاح الإشارة، لكن مصادر محلية أفادت بأن من المتوقع انسحاب قوات الدعم السريع من أحياء الخرطوم بحري القديمة إلى محلية شرق النيل.وبوصول قوات الجيش إلى مقر القيادة العامة وسط الخرطوم، يتم فك الحصار المفروض على المقر منذ عام وتسعة أشهر، ما يُمكّن قيادة الجيش من استبدال القوات المحاصرة وإيصال الإمدادات العسكرية.ومن المتوقع أن يتحول مقر القيادة العامة إلى محور قتالي إلى جانب محاور الجيش الأخرى في منطقة المقرن غرب الخرطوم وفي سلاح المدرعات جنوب غرب المدينة، حيث تقدم هذا المحور وصولًا إلى أبراج الرواد السكنية قرب حي الرميلة، وفي الخرطوم بحري، لا تزال قوات الدعم السريع تُسيطر على مصفاة الخرطوم التي يُحاصرها الجيش من عدة جهات.
https://sarabic.ae/20250124/السودان-يرد-على-مزاعم-تعذيب-مواطنات-في-سجن-ليبي-1097117898.html
https://sarabic.ae/20250123/الجيش-السوداني-يتهم-الدعم-السريع-بإحراق-مصفاة-الخرطوم-للنفط-1097081579.html
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العالم العربي, أخبار السودان اليوم, الأخبار, الجيش السوداني, قوات الدعم السريع السودانية, الأخبار
العالم العربي, أخبار السودان اليوم, الأخبار, الجيش السوداني, قوات الدعم السريع السودانية, الأخبار

الجيش السوداني يفك حصار "الدعم السريع" على مقر القيادة وسط الخرطوم

19:18 GMT 24.01.2025
© AP Photoعبد الفتاح البرهان وسط قادة وأفراد الجيش السوداني
عبد الفتاح البرهان وسط قادة وأفراد الجيش السوداني - سبوتنيك عربي, 1920, 24.01.2025
© AP Photo
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أعلنت مصادر عسكرية عن تمكن قوات الجيش السوداني في شمال الخرطوم بحري، يوم الجمعة، من الالتحام بسلاح الإشارة في أقصى جنوب الخرطوم بحري، ما أتاح فك الحصار عن مقر القيادة العامة للجيش وسط الخرطوم.
وقال موقع "سودان تربيون": إنه قبيل هذا التقدم، أعلن مجلس السيادة عن وصول قائد الجيش السوداني، عبد الفتاح البرهان، إلى الخطوط الأمامية في مدينة الجيلي، الواقعة على بعد حوالي 50 كيلومترًا شمال العاصمة، والتي استعاد الجيش السيطرة عليها يوم الأربعاء، ما يُقرّبه من مصفاة الخرطوم النفطية التي تسيطر عليها قوات الدعم السريع منذ اندلاع الحرب في منتصف أبريل 2023.
وأفاد الموقع بأن العمليات العسكرية التي نفذها الجيش خلال الأيام الثلاثة الماضية مكّنته من التقدم من الجيلي في أقصى شمال ولاية الخرطوم وصولًا إلى مقر القيادة العامة للجيش مرورًا بمدينة الخرطوم بحري، وكثّف الجيش، يومي الخميس والجمعة، قصفه المدفعي الثقيل على تجمعات قوات الدعم السريع في المنطقة الوسطى الغربية من الخرطوم بحري.
طرابلس - ليبيا - سبوتنيك عربي, 1920, 24.01.2025
السودان يرد على مزاعم تعذيب مواطنات في سجن ليبي
14:46 GMT
وشوهدت أعمدة دخان كثيفة تتصاعد منذ صباح الجمعة بالتزامن مع قصف الجيش من مواقعه شمال أم درمان، حيث استهدف تمركزات قوات الدعم السريع في الأحياء الواقعة جنوب ضاحية شمبات.
وكانت جبهات القتال بين الجيش وقوات الدعم السريع، منذ ديسمبر الماضي، تتركز على الأجزاء الشرقية من الخرطوم بحري بمحاذاة شارع الإنقاذ، لكن الجيش ركز قصفه منذ يوم الخميس على المناطق الغربية من المدينة التي يشقها شارع المعونة الرئيسي.
ولم يصدر أي تعليق من قوات الدعم السريع على وصول قوات الجيش إلى مقر سلاح الإشارة، لكن مصادر محلية أفادت بأن من المتوقع انسحاب قوات الدعم السريع من أحياء الخرطوم بحري القديمة إلى محلية شرق النيل.
مصفاة نفط - سبوتنيك عربي, 1920, 23.01.2025
الجيش السوداني يتهم الدعم السريع بإحراق مصفاة الخرطوم للنفط
أمس, 16:17 GMT
وبوصول قوات الجيش إلى مقر القيادة العامة وسط الخرطوم، يتم فك الحصار المفروض على المقر منذ عام وتسعة أشهر، ما يُمكّن قيادة الجيش من استبدال القوات المحاصرة وإيصال الإمدادات العسكرية.
ومن المتوقع أن يتحول مقر القيادة العامة إلى محور قتالي إلى جانب محاور الجيش الأخرى في منطقة المقرن غرب الخرطوم وفي سلاح المدرعات جنوب غرب المدينة، حيث تقدم هذا المحور وصولًا إلى أبراج الرواد السكنية قرب حي الرميلة، وفي الخرطوم بحري، لا تزال قوات الدعم السريع تُسيطر على مصفاة الخرطوم التي يُحاصرها الجيش من عدة جهات.
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