https://sarabic.ae/20250124/ترامب-يعد-كندا-بإعفاءات-ضريبية-إذا-أصبحت-جزءًا-من-الولايات-المتحدة-1097122080.html
ترامب يعد كندا بإعفاءات ضريبية إذا أصبحت جزءًا من الولايات المتحدة
ترامب يعد كندا بإعفاءات ضريبية إذا أصبحت جزءًا من الولايات المتحدة
سبوتنيك عربي
وعد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كندا، بإعفاءات ضريبية كبيرة إذا أصبحت البلاد جزءًا من الولايات المتحدة باعتبارها الولاية رقم 51. 24.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-24T18:11+0000
2025-01-24T18:11+0000
2025-01-24T18:11+0000
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وقال ترامب للصحفيين أثناء زيارته لولاية نورث كارولينا: "أود أن أرى كندا تصبح الولاية رقم 51. المواطنون الكنديون، إذا حدث ذلك، سيحصلون على إعفاء ضريبي كبير للغاية لأنهم يخضعون لضرائب باهظة في الوقت الحالي".يأتي هذا بعدما أعلن ترودو، أمس الإثنين، استقالته من منصبه الذي تولاه منذ 10 أعوام، موضحاً أنه سيواصل أداء مهماته إلى أن يختار حزبه خليفة له. وقال ترودو أمام الصحفيين في أوتاوا: "أعتزم الاستقالة من منصبي كرئيس للحزب والحكومة، بمجرّد أن يختار الحزب رئيسه المقبل".
https://sarabic.ae/20250124/وزير-الخارجية-الأمريكي-الولايات-المتحدة-لا-تدعم-استقلال-تايوان-1097120227.html
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الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار كندا
الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار كندا
ترامب يعد كندا بإعفاءات ضريبية إذا أصبحت جزءًا من الولايات المتحدة
وعد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كندا، بإعفاءات ضريبية كبيرة إذا أصبحت البلاد جزءًا من الولايات المتحدة باعتبارها الولاية رقم 51.
وقال ترامب للصحفيين أثناء زيارته لولاية نورث كارولينا: "أود أن أرى كندا تصبح الولاية رقم 51. المواطنون الكنديون، إذا حدث ذلك، سيحصلون على إعفاء ضريبي كبير للغاية لأنهم يخضعون لضرائب باهظة في الوقت الحالي".
وعلق رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو، يوم 7 يناير/ كانون الثاني، على اقتراح ترامب ضم كندا إلى أمريكا، رافضا بشكل قاطع المقترحات الأخيرة للرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب.
وفي وقت سابق، صرح الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، بأن كندا ستكون "آمنة" وستصبح مع الولايات المتحدة الأمريكية "عظيمة"
، في حال اندماجها لتصبح الولاية الأمريكية رقم 51، وذلك بعد إعلان رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو، عزمه الاستقالة من منصبه.
يأتي هذا بعدما أعلن ترودو، أمس الإثنين، استقالته من منصبه الذي تولاه منذ 10 أعوام، موضحاً أنه سيواصل أداء مهماته إلى أن يختار حزبه خليفة له. وقال ترودو أمام الصحفيين في أوتاوا: "أعتزم الاستقالة من منصبي كرئيس للحزب والحكومة، بمجرّد أن يختار الحزب رئيسه المقبل".