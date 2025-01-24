https://sarabic.ae/20250124/حماس-تعلق-على-تصنيف-أمريكا-لـأنصار-الله-كجماعة-إرهابية-1097123990.html

"حماس" تعلق على تصنيف أمريكا لـ"أنصار الله" كجماعة إرهابية

"حماس" تعلق على تصنيف أمريكا لـ"أنصار الله" كجماعة إرهابية

سبوتنيك عربي

علقت حركة "حماس" الفلسطينية، اليوم الجمعة، على قرار أمريكا بتصنيف جماعة "أنصار الله" اليمنية كـ"منظمة إرهابية". 24.01.2025, سبوتنيك عربي

2025-01-24T20:28+0000

2025-01-24T20:28+0000

2025-01-24T20:28+0000

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وقالت "حماس" في بيان لها، إنها "تدين قرار الإدارة الأمريكية إدراج حركة “أنصار الله” في اليمن ضمن ما يسمى “لائحة الإرهاب”، ونعده إجراء انتقاميا يستهدف اليمن لدوره النبيل في الوقوف إلى جانب شعبنا في مواجهة حرب الإبادة الصهيونية، وقرارا لا يخدم ما تعلنه الإدارة الأمريكية عن سعيها لتحقيق الاستقرار والأمن في المنطقة". وأضافت "حماس": "نطالب الإدارة الأمريكية بالتراجع عن هذا القرار غير المبرر، والكف عن سياسة الانحياز والتماهي مع سياسات حكومة المتطرفين الصهاينة، التي لا تؤدي إلا إلى مزيد من التوتر وعدم الاستقرار في المنطقة". وأعلن البيت الأبيض، أمس الخميس، إدراج جماعة "أنصار الله" اليمنية على قائمة المنظمات الإرهابية الأجنبية. وتعتبر هذه المرة الثانية التي يتم فيها تصنيف "أنصار الله" على هذا النحو، بعد أن عكست إدارة الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن القرار الذي اتخذ خلال ولاية ترامب الأولى. وفي يناير/ كانون الثاني 2024، أعلنت واشنطن إعادة تصنيف "أنصار الله" جماعة إرهابية، غير أن الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن أجل الموعد المحدد لبدء سريان القرار، قبل ساعات قليلة من موعد تنفيذه الذي كان من المقرر أن يبدأ يوم 16 فبراير/ شباط 2024. وبين الحين والآخر تؤكد جماعة "أنصار الله" أنها جزء من محور المقاومة الذي يضم إيران و"حزب الله" اللبناني والفصائل الفلسطينية، مبدية استعدادها للمشاركة في القتال إلى جانبها.

https://sarabic.ae/20250123/بعد-تصنيفهم-كمنظمة-إرهابية--هل-ترضخ-أنصار-الله-للضغوط-الأمريكية-وتتراجع-عن-مواقفها؟--1097085574.html

https://sarabic.ae/20250123/تصويت-هل-ترى-أن-تصنيف-ترامب-لـأنصار-الله-كمنظمة-إرهابية-يسهم-في-تحسين-الأمن-الدولي؟-1097072007.html

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أنصار الله, حركة حماس, العالم العربي, أخبار العالم الآن, الولايات المتحدة الأمريكية