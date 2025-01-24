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كوريا الجنوبية تدعو بيونغ يانغ إلى الحوار بشأن القضية النووية
كوريا الجنوبية تدعو بيونغ يانغ إلى الحوار بشأن القضية النووية
سبوتنيك عربي
دعت الحكومة الكورية الجنوبية، اليوم الجمعة، جارتها كوريا الديمقراطية إلى قبول اقتراح سيئول والولايات المتحدة، والعودة إلى الحوار. 24.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-24T13:44+0000
2025-01-24T13:44+0000
زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون
كوريا الشمالية
كوريا الجنوبية
دونالد ترامب
حول العالم
العالم
الأخبار
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ونقلت وكالة يونهاب، مساء اليوم الجمعة، عن مسؤول في وزارة الخارجية في سيئول هذا التصريح بعدما أبدى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، نيته الحوار مع الزعيم الكوري الشمالي، كيم جونغ-أون.وأفاد المسؤول "بأن الحكومة الكورية الجنوبية تجدد باستمرار موقفها المتمثل في أنها منفتحة على الحوار غير المشروط مع كوريا الشمالية بهدف التوصل إلى حل سلمي للقضية النووية الكورية الشمالية".وأشار المسؤول الكوري الجنوبي إلى أن "الحكومة ستواصل التعاون الوثيق مع الولايات المتحدة في قضية كوريا الشمالية وبرنامجها النووي".وفي وقت سابق اليوم الجمعة، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الجمعة، إنه سيجري محادثات مع رئيس كوريا الديمقراطية الشعبية كيم جونغ أون، مرة أخرى.وقال ترامب لقناة "فوكس نيوز"، عندما سُئل عما إذا كان يخطط للتواصل مع كيم جونغ أون، مرة أخرى: "سأجري محادثات... أنا لست (الرئيس الأمريكي السابق باراك) أوباما... أنا لست جو ( بايدن، الرئيس الأمريكي السابق)".وأضاف أن رئيس كوريا الديمقراطية الشعبية ليس "متعصبا دينيا"، مشيرًا إلى أن "كيم جونغ أون، رجل ذكي".وخلال رئاسة دونالد ترامب (2017 -2021)، شهد العالم تحولاً غير مسبوق في العلاقات بين الولايات المتحدة الأمريكية وكوريا الديمقراطية الشعبية.وفي عام 2018، التقى ترامب بكيم جونغ أون، في سنغافورة، ليصبح أول رئيس أمريكي يجتمع مع رئيس كوريا الديمقراطية الشعبية، حيث ركز اللقاء على نزع السلاح النووي من شبه الجزيرة الكورية، تلاه لقاءان آخران في هانوي عام 2019، وفي المنطقة منزوعة السلاح بين الكوريتين، حيث عبر ترامب الحدود إلى كوريا الديمقراطية الشعبية، في خطوة تاريخية.
https://sarabic.ae/20250124/ترامب-يصف-كيم-جونغ-أون-بصفات-عظيمة-ويتحدث-عن-لقاء-مرتقب-معه--عاجل-1097093853.html
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زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون, كوريا الشمالية, كوريا الجنوبية, دونالد ترامب, حول العالم, العالم, الأخبار
زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون, كوريا الشمالية, كوريا الجنوبية, دونالد ترامب, حول العالم, العالم, الأخبار

كوريا الجنوبية تدعو بيونغ يانغ إلى الحوار بشأن القضية النووية

13:44 GMT 24.01.2025
© AP Photo / Ahn Young-joonعلم كوريا الشمالية يرفرف في مهب الريح بينما يقف جندي من الجيش الكوري الجنوبي في حراسة قرى بانمونجوم الحدودية في باجو، كوريا الجنوبية، 4 أكتوبر 2022.
علم كوريا الشمالية يرفرف في مهب الريح بينما يقف جندي من الجيش الكوري الجنوبي في حراسة قرى بانمونجوم الحدودية في باجو، كوريا الجنوبية، 4 أكتوبر 2022. - سبوتنيك عربي, 1920, 24.01.2025
© AP Photo / Ahn Young-joon
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دعت الحكومة الكورية الجنوبية، اليوم الجمعة، جارتها كوريا الديمقراطية إلى قبول اقتراح سيئول والولايات المتحدة، والعودة إلى الحوار.
ونقلت وكالة يونهاب، مساء اليوم الجمعة، عن مسؤول في وزارة الخارجية في سيئول هذا التصريح بعدما أبدى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، نيته الحوار مع الزعيم الكوري الشمالي، كيم جونغ-أون.
زعيم جمهورية كوريا الديمقراطية، كيم جونغ أون، والرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، يتصافحان في المنطقة منزوعة السلاح، كوريا الجنوبية، 30 يونيو/ حزيران 2019 - سبوتنيك عربي, 1920, 24.01.2025
ترامب يصف كيم جونغ أون بصفات عظيمة ويتحدث عن لقاء مرتقب معه
02:45 GMT
وأفاد المسؤول "بأن الحكومة الكورية الجنوبية تجدد باستمرار موقفها المتمثل في أنها منفتحة على الحوار غير المشروط مع كوريا الشمالية بهدف التوصل إلى حل سلمي للقضية النووية الكورية الشمالية".
وأشار المسؤول الكوري الجنوبي إلى أن "الحكومة ستواصل التعاون الوثيق مع الولايات المتحدة في قضية كوريا الشمالية وبرنامجها النووي".
وفي وقت سابق اليوم الجمعة، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الجمعة، إنه سيجري محادثات مع رئيس كوريا الديمقراطية الشعبية كيم جونغ أون، مرة أخرى.
وقال ترامب لقناة "فوكس نيوز"، عندما سُئل عما إذا كان يخطط للتواصل مع كيم جونغ أون، مرة أخرى: "سأجري محادثات... أنا لست (الرئيس الأمريكي السابق باراك) أوباما... أنا لست جو ( بايدن، الرئيس الأمريكي السابق)".
وأضاف أن رئيس كوريا الديمقراطية الشعبية ليس "متعصبا دينيا"، مشيرًا إلى أن "كيم جونغ أون، رجل ذكي".
وخلال رئاسة دونالد ترامب (2017 -2021)، شهد العالم تحولاً غير مسبوق في العلاقات بين الولايات المتحدة الأمريكية وكوريا الديمقراطية الشعبية.
وفي عام 2018، التقى ترامب بكيم جونغ أون، في سنغافورة، ليصبح أول رئيس أمريكي يجتمع مع رئيس كوريا الديمقراطية الشعبية، حيث ركز اللقاء على نزع السلاح النووي من شبه الجزيرة الكورية، تلاه لقاءان آخران في هانوي عام 2019، وفي المنطقة منزوعة السلاح بين الكوريتين، حيث عبر ترامب الحدود إلى كوريا الديمقراطية الشعبية، في خطوة تاريخية.
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