https://sarabic.ae/20250124/لأول-مرة-منذ-30-عاما-نيويورك-لم-تسجل-ضحايا-لإطلاق-نار-لمدة-5-أيام-1097117242.html
لأول مرة منذ 30 عاما... نيويورك لم تسجل ضحايا لإطلاق نار لمدة 5 أيام
لأول مرة منذ 30 عاما... نيويورك لم تسجل ضحايا لإطلاق نار لمدة 5 أيام
سبوتنيك عربي
احتفلت شرطة مدينة نيويورك الأمريكية خلال الأسبوع الجاري، بعدم وقوع حادث إطلاق نار لمدة 5 أيام متواصلة، وهو ما لم يتحقق منذ 30 عاما. 24.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-24T14:43+0000
2025-01-24T14:43+0000
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وأشارت شرطة نيويورك عبر منصة "إكس"، إلى أن "هذه أطول فترة مرت دون وقوع حادث إطلاق نار".لكن بعد مرور 4 دقائق فقط من نشر المنشور، زال هذا المعدل عندما أصيب رجل يبلغ من العمر 34 عاما برصاصات متعددة في حي بروكلين في نيويورك، وفقا لوسائل إعلام غربية.وقالت شرطة نيويورك إن الضحية نقل إلى المستشفى في حالة مستقرة.وركزت الشرطة في مدينة نيويورك بشكل متزايد على المجرمين الذين يستخدمون الأسلحة غير القانونية، وهو ما تقول السلطات إنه أدى إلى "انخفاضات كبيرة" في عدد حوادث إطلاق النار.وقالت مفوضة الشرطة، جيسيكا إس تيش، في وقت سابق من الشهر الجاري، إنه "من خلال العمل الدقيق للشرطة، وخاصة فيما يتعلق بالعنف المسلح، يتم إنقاذ الأرواح كل يوم في نيويورك".وبلغ متوسط عدد حوادث إطلاق النار في نيويورك أكثر من حادثتين يوميا في العام الماضي 2024.
https://sarabic.ae/20250102/أمريكا-إصابة-10-أشخاص-جراء-هجوم-مسلح-بملهى-ليلي-في-نيويورك-1096409523.html
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الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار
الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار
لأول مرة منذ 30 عاما... نيويورك لم تسجل ضحايا لإطلاق نار لمدة 5 أيام
احتفلت شرطة مدينة نيويورك الأمريكية خلال الأسبوع الجاري، بعدم وقوع حادث إطلاق نار لمدة 5 أيام متواصلة، وهو ما لم يتحقق منذ 30 عاما.
وأشارت شرطة نيويورك عبر منصة "إكس"، إلى أن "هذه أطول فترة مرت دون وقوع حادث إطلاق نار".
لكن بعد مرور 4 دقائق فقط من نشر المنشور، زال هذا المعدل عندما أصيب رجل يبلغ من العمر 34 عاما برصاصات متعددة في حي بروكلين في نيويورك، وفقا لوسائل إعلام غربية.
وقالت شرطة نيويورك إن الضحية نقل إلى المستشفى في حالة مستقرة.
وركزت الشرطة في مدينة نيويورك بشكل متزايد على المجرمين الذين يستخدمون الأسلحة غير القانونية، وهو ما تقول السلطات إنه أدى إلى "انخفاضات كبيرة" في عدد حوادث إطلاق النار.
وقالت مفوضة الشرطة، جيسيكا إس تيش، في وقت سابق من الشهر الجاري، إنه "من خلال العمل الدقيق للشرطة، وخاصة فيما يتعلق بالعنف المسلح، يتم إنقاذ الأرواح كل يوم في نيويورك".
وبلغ متوسط عدد حوادث إطلاق النار في نيويورك أكثر من حادثتين يوميا في العام الماضي 2024.