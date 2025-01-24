https://sarabic.ae/20250124/مكان-آمن-لمواجهة-نهاية-العالم-واشنطن-تبني-ملجأ-محصنا-للأغنياء-قرب-البيت-الأبيض-1097113944.html
"مكان آمن لمواجهة نهاية العالم"... واشنطن تبني ملجأ محصنا للأغنياء قرب البيت الأبيض
"مكان آمن لمواجهة نهاية العالم"... واشنطن تبني ملجأ محصنا للأغنياء قرب البيت الأبيض
سبوتنيك عربي
كشفت صحيفة غربية، اليوم الجمعة، عن قيام الولايات المتحدة الأمريكية، ببناء ملجأ محصن للأغنياء قرب البيت الأبيض، في حالة "وقوع كارثة عالمية". 24.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-24T12:51+0000
2025-01-24T12:51+0000
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وكشفت الصحيفة الغربية أنه "سيتم بناء مخبأ نخبوي لأغنى أغنياء العالم في حالة وقوع كارثة عالمية بالقرب من البيت الأبيض في واشنطن، وسيكون قادرًا على استيعاب 625 شخصًا، وسيتعين على كل منتفع دفع 20 مليون دولار".وذكر المنشور الذي نشرته الصحيفة البريطانية، أنه "من المقرر افتتاح مخبأ فاخر للنخبة، مزودا بمسابح ومعدات طبية تعمل بالذكاء الاصطناعي وأجنحة فاخرة، في عام 2026، وكشفت شركة "سيف" الأمريكية، عن خططها لبناء حصن للنخبة في فرجينيا، وتبلغ تكلفة هذا المخبأ 300 مليون دولار، وسيستضيف هذا المخبأ 625 شخصا من أغنى أغنياء العالم في حالة وقوع كارثة عالمية".وأضاف المنشور أنه "وعلى الرغم من قربه من البيت الأبيض في واشنطن، يصر قادة الملجأ الجديد على أن هذا مجرد صدفة ولا علاقة له بكارثة أو توترات دولية".ومن بين أمور أخرى، سيتمكن سكان المخبأ من الاستمتاع بتناول الطعام الفاخر ولعب الـ"بولينغ" وتسلق الصخور.أغلى الفنادق في العالمأغنى 10 رياضات في العالم
https://sarabic.ae/20240804/أغنياء-العالم-يخسرون-134-مليار-دولار-في-يوم-واحد-1091403627.html
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منوعات, الولايات المتحدة الأمريكية
منوعات, الولايات المتحدة الأمريكية
"مكان آمن لمواجهة نهاية العالم"... واشنطن تبني ملجأ محصنا للأغنياء قرب البيت الأبيض
12:51 GMT 24.01.2025 (تم التحديث: 13:26 GMT 24.01.2025)
كشفت صحيفة غربية، اليوم الجمعة، عن قيام الولايات المتحدة الأمريكية، ببناء ملجأ محصن للأغنياء قرب البيت الأبيض، في حالة "وقوع كارثة عالمية".
وكشفت الصحيفة الغربية أنه "سيتم بناء مخبأ نخبوي لأغنى أغنياء العالم في حالة وقوع كارثة عالمية بالقرب من البيت الأبيض في واشنطن، وسيكون قادرًا على استيعاب 625 شخصًا، وسيتعين على كل منتفع دفع 20 مليون دولار".
وذكر المنشور الذي نشرته الصحيفة البريطانية، أنه "من المقرر افتتاح مخبأ فاخر للنخبة، مزودا بمسابح ومعدات طبية تعمل بالذكاء الاصطناعي وأجنحة فاخرة،
في عام 2026، وكشفت شركة "سيف" الأمريكية، عن خططها لبناء حصن للنخبة في فرجينيا، وتبلغ تكلفة هذا المخبأ 300 مليون دولار، وسيستضيف هذا المخبأ 625 شخصا من أغنى أغنياء العالم في حالة وقوع كارثة عالمية".
وأضاف المنشور أنه "وعلى الرغم من قربه من البيت الأبيض في واشنطن، يصر قادة الملجأ الجديد على أن هذا مجرد صدفة ولا علاقة له بكارثة أو توترات دولية".
ومن بين أمور أخرى، سيتمكن سكان المخبأ
من الاستمتاع بتناول الطعام الفاخر ولعب الـ"بولينغ" وتسلق الصخور.