"مكان آمن لمواجهة نهاية العالم"... واشنطن تبني ملجأ محصنا للأغنياء قرب البيت الأبيض

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية؟
09:16 GMT
34 د
عرب بوينت بودكاست
تطوير أشباه الأعضاء المصغرة لكشف ميكانيزمات الخلل في الخلايا
09:51 GMT
9 د
لقاء سبوتنيك
انشقاق قائد "الدعم السريع" في ولاية الجزيرة وانعكاساته على مسار الحرب في السودان
10:03 GMT
57 د
الإنسان والثقافة
هل تقدم مجموعة البريكس فلسفة ثقافية كوكبية من نوع جديد؟
11:30 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
كيف تؤثر جينات الأجداد والفيروسات التي أصابتهم منذ آلاف السنين على صحتنا؟
12:29 GMT
11 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
13:03 GMT
18 د
الإنسان والثقافة
الأدب الروسي امتد بعيدا لكل بلاد العالم وأصبح الأكثر تأثيرا عالميا
13:21 GMT
30 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
13:50 GMT
10 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
حصاد الأسبوع
خبير: العالم ينتظر من ترامب أن يقود السلام في هذه المعركة التي فرضت على روسيا ولم تختارها
17:03 GMT
59 د
ملفات ساخنة
سوريا... تطمينات من أجل رفع العقوبات ودعم أممي لانتقال سياسي شامل
18:03 GMT
29 د
صدى الحياة
أعداد النازحين السودانيين تزداد جراء الحرب في البلاد... فهل من منقذ؟
18:33 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
19:03 GMT
117 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
21:00 GMT
34 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
قصور جاذبية أينشتاين والمستعمرات القديمة وغزو النباتات وأصوات الحيوانات
10:29 GMT
30 د
ملفات ساخنة
سوريا... تطمينات من أجل رفع العقوبات ودعم أممي لانتقال سياسي شامل
11:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
ما مصير اللاجئين السوريين في أوروبا بعد تنحي الأسد؟
11:33 GMT
27 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل الحضارات والثقافات.. إلى أين؟
12:03 GMT
46 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
12:49 GMT
10 د
مساحة حرة
المنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
13:07 GMT
27 د
المقهى الثقافي
الحوار مع الأديبة السورية الدكتورة ثريا الفرا
13:35 GMT
25 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
شؤون عسكرية
خبير: تصريحات ترامب ورقة يلعبون بها قبيل اللقاء المرتقب مع بوتين
17:03 GMT
29 د
قوانين الاقتصاد
خبير: التكنولوجيا الروسية ستعمل على توطين الصناعة المصرية
17:33 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
إسرائيل تحرق منازل وتجبر فلسطينيين في جنين على النزوح، أول زيارة لوزير للخارجية السعودية إلى لبنان منذ 15 عاما
18:03 GMT
59 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
19:03 GMT
117 د
أمساليوم
بث مباشر
- سبوتنيك عربي, 1920
مجتمع
تابع آخر الأخبار عن القضايا الاجتماعية والفعاليات الثقافية في دول الوطن العربي والعالم. تعرف على آخر أخبار المجتمع، قصص إنسانية، وتقارير مصورة عن حياة المجتمع.
https://sarabic.ae/20250124/مكان-آمن-لمواجهة-نهاية-العالم-واشنطن-تبني-ملجأ-محصنا-للأغنياء-قرب-البيت-الأبيض-1097113944.html
"مكان آمن لمواجهة نهاية العالم"... واشنطن تبني ملجأ محصنا للأغنياء قرب البيت الأبيض
"مكان آمن لمواجهة نهاية العالم"... واشنطن تبني ملجأ محصنا للأغنياء قرب البيت الأبيض
سبوتنيك عربي
كشفت صحيفة غربية، اليوم الجمعة، عن قيام الولايات المتحدة الأمريكية، ببناء ملجأ محصن للأغنياء قرب البيت الأبيض، في حالة "وقوع كارثة عالمية". 24.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-24T12:51+0000
2025-01-24T13:26+0000
مجتمع
منوعات
الولايات المتحدة الأمريكية
https://cdn.img.sarabic.ae/img/101668/58/1016685887_0:163:2400:1513_1920x0_80_0_0_9e6644a704270ed9b3b72d5b0f69d08f.jpg
وكشفت الصحيفة الغربية أنه "سيتم بناء مخبأ نخبوي لأغنى أغنياء العالم في حالة وقوع كارثة عالمية بالقرب من البيت الأبيض في واشنطن، وسيكون قادرًا على استيعاب 625 شخصًا، وسيتعين على كل منتفع دفع 20 مليون دولار".وذكر المنشور الذي نشرته الصحيفة البريطانية، أنه "من المقرر افتتاح مخبأ فاخر للنخبة، مزودا بمسابح ومعدات طبية تعمل بالذكاء الاصطناعي وأجنحة فاخرة، في عام 2026، وكشفت شركة "سيف" الأمريكية، عن خططها لبناء حصن للنخبة في فرجينيا، وتبلغ تكلفة هذا المخبأ 300 مليون دولار، وسيستضيف هذا المخبأ 625 شخصا من أغنى أغنياء العالم في حالة وقوع كارثة عالمية".وأضاف المنشور أنه "وعلى الرغم من قربه من البيت الأبيض في واشنطن، يصر قادة الملجأ الجديد على أن هذا مجرد صدفة ولا علاقة له بكارثة أو توترات دولية".ومن بين أمور أخرى، سيتمكن سكان المخبأ من الاستمتاع بتناول الطعام الفاخر ولعب الـ"بولينغ" وتسلق الصخور.أغلى الفنادق في العالمأغنى 10 رياضات في العالم
https://sarabic.ae/20240804/أغنياء-العالم-يخسرون-134-مليار-دولار-في-يوم-واحد-1091403627.html
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/101668/58/1016685887_84:0:2317:1675_1920x0_80_0_0_aa587dfbe2bef7cd5f6dfd0adce78dfa.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
منوعات, الولايات المتحدة الأمريكية
منوعات, الولايات المتحدة الأمريكية

"مكان آمن لمواجهة نهاية العالم"... واشنطن تبني ملجأ محصنا للأغنياء قرب البيت الأبيض

12:51 GMT 24.01.2025 (تم التحديث: 13:26 GMT 24.01.2025)
© AP Photo / Chitose Suzukiالعلم الأمريكي
العلم الأمريكي - سبوتنيك عربي, 1920, 24.01.2025
© AP Photo / Chitose Suzuki
تابعنا عبر
كشفت صحيفة غربية، اليوم الجمعة، عن قيام الولايات المتحدة الأمريكية، ببناء ملجأ محصن للأغنياء قرب البيت الأبيض، في حالة "وقوع كارثة عالمية".
وكشفت الصحيفة الغربية أنه "سيتم بناء مخبأ نخبوي لأغنى أغنياء العالم في حالة وقوع كارثة عالمية بالقرب من البيت الأبيض في واشنطن، وسيكون قادرًا على استيعاب 625 شخصًا، وسيتعين على كل منتفع دفع 20 مليون دولار".
وذكر المنشور الذي نشرته الصحيفة البريطانية، أنه "من المقرر افتتاح مخبأ فاخر للنخبة، مزودا بمسابح ومعدات طبية تعمل بالذكاء الاصطناعي وأجنحة فاخرة، في عام 2026، وكشفت شركة "سيف" الأمريكية، عن خططها لبناء حصن للنخبة في فرجينيا، وتبلغ تكلفة هذا المخبأ 300 مليون دولار، وسيستضيف هذا المخبأ 625 شخصا من أغنى أغنياء العالم في حالة وقوع كارثة عالمية".
الملياردير، إيلون ماسك - سبوتنيك عربي, 1920, 04.08.2024
مجتمع
أغنياء العالم يخسرون 134 مليار دولار في يوم واحد
4 أغسطس 2024, 11:37 GMT
وأضاف المنشور أنه "وعلى الرغم من قربه من البيت الأبيض في واشنطن، يصر قادة الملجأ الجديد على أن هذا مجرد صدفة ولا علاقة له بكارثة أو توترات دولية".
ومن بين أمور أخرى، سيتمكن سكان المخبأ من الاستمتاع بتناول الطعام الفاخر ولعب الـ"بولينغ" وتسلق الصخور.
أغلى الفنادق في العالم
أغنى 10 رياضات في العالم
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Подрыв боеприпаса во время проведения работ по гуманитарному разминированию в Луганской Народной Республике - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة10:45 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала